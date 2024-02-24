Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 477
Dies konnte ich mit den Testdaten erreichen. Das Netzwerk läuft auf macd, atr, stochastische Indikatoren. Die Indikatorparameter sind standardmäßig eingestellt. Es gibt praktisch keine falschen Signale. Gelbe Punkte bedeuten Netzbetrieb. Aber das Netz verpasst Signale. Ich brauche Ideen für die Auswahl der Indikatoren und ihrer Parameter.
Von ganzem Herzen, von ganzem Herzen! Ich habe die Hilfe von Ihnen jetzt wirklich gespürt... :-)
Herr Lehrer, Sie (wir) haben Composter (dem Autor des Drehbuchs) geholfen. Und ich habe dir im 4. Forum geholfen, indem ich dir angeboten habe, eine Rassel zu werfen, du hast es einfach nicht verstanden))))
Ja, es sendet, also lass es sein.
Ein Bild der Ausgabe des trainierten NS im Test.
Und das ist das Ergebnis des Tests, eine Kopie des Bildschirms
97- Gesamtzahl der Geschäfte
91 - erfolgreiche Abschlüsse
6 - gescheiterte Abschlüsse (6 von 97, Carl!)
0.938...-Anteil an erfolgreichen Geschäften.
Etwa die Hälfte davon habe ich übersehen (gar nicht bemerkt). Ich könnte in Betracht ziehen, dass ich zum Mittagessen gegangen bin).
(Schade!))
Der Haferschleim ist gefunden worden.
Nein... es ist ok.... Wenn es das mit meinen Daten macht, möchte ich mir gar nicht vorstellen, was Ihr NS mit meinen Daten anstellen wird :-)
Bitte helfen Sie mir ein wenig weiter und ich wäre Ihnen dankbar!!!!!
Ich habe einen Indikator geschrieben, aber er will nicht in Echtzeit funktionieren. Er ruft den Basisinidaktor auf, führt seine Berechnung durch und fügt einen Pfeil in das Diagramm ein. Sobald ein neuer Balken erscheint, muss ich die TF wechseln, um die Pfeile zu aktualisieren, und das dauert zu lange .... Sehen Sie, was falsch ist, und ich sage Ihnen, was es in der Zwischenzeit getan hat.....
Sie tut Folgendes.....
Ich habe mich einmal gefragt, was ein Händler, der einen Roboter arbeiten und sitzt in den Markt den ganzen Tag, wie Überwachung..... BORROWN!!!!! Und aus Spaß an der Freude habe ich beschlossen, eine solche Unterhaltung zu machen......
"Binäre Optionen", ja, ja, Sie haben recht, werden die Neinsager sagen, also los geht's.... Die Unwissenden werden versuchen, mich zu ärgern usw. Nun, ich werde antworten.... Und was ist mit???? Was ist zu tun, wenn sich das Fenster zu bilden beginnt? Langweilig!!!! Der Berater wird das Signal selbst ausarbeiten..... Warum nicht in BO hacken, während das Fenster geformt wird????
Als Ergebnis, von 5 Bonuspunkten in Alpen, 4 Trades+. Serie geht bisher +6, -1,+1.
Es sieht in etwa so aus.....
wo der Pfeil nach oben sagt, dass der nächste Balken nach oben geht, der Pfeil nach unten!
Wie Sie sehen können, gibt es nur einen Fehler.... Und der Hauptvorteil ist, dass wir nicht den gesamten Markt analysieren, sondern nur die Balken im Fenster, und diese Pfeile wollen nicht online angezeigt werden ... Darum habe ich in meinem vorherigen Beitrag gebeten....
Diese Statistik sagt nichts aus, 91 gut für 1 Punkt und 6 schlecht für einen Verlust der Einlage kann zum Beispiel sein :Z
Das tut er nicht.) Das ist natürlich möglich.) Also gut.
5328 -Reingewinn
5391 -Gesamtgewinn in Geschäften
-63 - Gesamtverlust bei den Geschäften.
0,988 - Wirkungsgrad (5328/5391).
Ist es das, was da steht? )) Oder doch nicht?)
Dies ist jedoch ein Test desselben NS mit anderen Daten.