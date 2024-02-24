Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 475
Ich habe ein Konto bei Otkritie. Was kann ich noch hinzufügen? Die Lautstärke ist das erste, was mir in den Sinn kommt. Forex hat das nicht. Soweit ich weiß, gibt es im Terminal nichts anderes als Preis und Volumen. Es stellt sich also heraus, dass wir Daten von außerhalb benötigen? Ich habe versucht, Zickzack-Umkehrungen beim RTS-Index, bei Sberbank und Siska zu erkennen. Die Ergebnisse sind nicht sehr gut. Viele Signale werden übersehen. In manchen Fällen gibt es eine Menge falscher Signale. Ich habe versucht, den Preis des nächsten Balkens mit Siska vorherzusagen. Auch die Ergebnisse sind nicht sehr gut. Ich habe nie versucht, mein Wissen zu nutzen, und es hat nicht viel gebracht. Wenn Sie Lust haben, beschreibe ich Ihnen, wie Sie sich einrichten und was Sie ausführen müssen. Es gibt drei Stufen: Export von Daten aus MT-Schrott, Training des Netzwerks (Python-Skript), Beobachtung der Ergebnisse in MT (fertiger Indikator). Um mit Netzwerken zu arbeiten, müssen Sie die Bibliothek von der Microsoft-Website installieren. Und mit Unterstützung der Sprache Python.
Neben dem Preis und dem Volumen gibt es noch einige weitere Themen. In MT5 gibt es sie nicht mehr, man muss sie sich also aneignen.
Es ist besser, bestimmte Einträge (im Idealfall) vorherzusagen, aber man kann auch mit einem Zickzackkurs beginnen. Ich will nicht unbegründet klingen, das Bild ist besser:
Dies sind alle im MT5 verfügbaren Daten (ohne das Glas). Der Austausch liefert einige zusätzliche Daten, die jedoch nicht entscheidend sind.
Ich weiß nicht, wie man mit diesen Symbolen spielt, aber ich weiß auch nicht, ob ich Zeit zum Spielen habe. Wenn ich sie in die Hände bekomme (und das werden sie), werde ich sie nicht anbieten).
Sagen Sie mir, wie ich diese Daten im MT5 für Forts erhalten kann. Ich werde den Rest erledigen. Und das Wichtigste ist die Länge dieser Daten in Balken. Je länger die Geschichte, desto besser. Wenn ich diese Daten nicht selbst beschaffen kann, bin ich nicht daran interessiert, ein Netz daraus zu machen. Ich werde es ohnehin nicht für meinen Handel verwenden können.
Da alle Ihre Daten zeitlich versetzt oder gleichzeitig mit den Kursänderungen erscheinen, müssen Sie eine Preisreihe nehmen und nur mit ihr durch verschiedene Manipulationen arbeiten.
Die Daten stammen nicht von mir, sondern von der Börse. Sie hinken dem Preis in keiner Weise hinterher, sondern sind die Ursache für Preisänderungen (eine davon).
Oder glauben Sie (ebenso wie Yusuf und J.Dow), dass alles bereits im Preis enthalten ist?) Dann ja, nehmen Sie einen Preis.
Nun, ja, alles in allem. Wie kann das offene Interesse ein Grund für Preisänderungen sein?
Sagen Sie mir, wie ich diese Daten im MT5 für Forts erhalten kann. Ich werde den Rest erledigen. Und das Wichtigste ist die Länge dieser Daten in Balken. Je länger die Geschichte, desto besser. Wenn ich diese Daten nicht selbst beschaffen kann, bin ich nicht daran interessiert, ein Netz daraus zu machen. Ich werde es ohnehin nicht für den Handel verwenden können.
Ich will mich nicht mit Yusuf streiten, aber ich werde antworten. Würde man alles berücksichtigen, würde der Preis stehen bleiben oder von einem Niveau zum anderen springen. Beobachten wir sie? Auch bei der Eröffnung?
Nach welcher Logik ist dies ein Sprung oder an Ort und Stelle? etwas passiert auf dem Markt ist sofort in den Preis, die Theorie eines effizienten Marktes reflektiert :)
Das ist die Theorie des kugelförmigen Pferdes im Vakuum)) Was bedeutet das Wort "sofort" für Sie?