Hier ist ein Beispiel mit denselben Daten, aber nur mit arima. Vorhersage der letzten 1000 Werte anhand der ersten 5712.
Code und csv in atach.
Hochachtungsvoll.
Ich habe das leicht korrigierte r-Skript hochgeladen, es gibt jetzt ein paar mehr Modellauswertungen und es wurden ein paar Fehler korrigiert.
r^2 auf Trainingsdaten: 0,8742684
r^2 für die Testdaten: 0,8150772
r^2 auf Testdaten, berechnet für Preiserhöhung (diff): -0,8990404 (arima sagt sehr große Bolzen voraus, obwohl die Richtung im Allgemeinen richtig ist, aber die Preiserhöhungsprognose ist viel größer als nötig, r^2 wird dadurch völlig verdorben)
Genauigkeit der Vorhersage der Richtung des Preiswachstums bei Testdaten: 0,7257257
Herzliche Grüße.
Die Residuen sind autokorreliert, was nicht gut ist. Nun, davon können Sie sich selbst überzeugen...
Zu der Frage, ob der Optimierer von Reshetova umgeschult wird oder nicht. Hier ist ein Screenshot, den ich gestern in einer der Forex-Gruppen gepostet habe: ..... Blau markiert den Optimierungszeitraum, grün die Terminkontrakte. Aber es gibt keine Möglichkeit, die Daten zu übermitteln, und es stellt sich heraus, dass es seit Anfang des Jahres gut funktioniert hat.... Und Sie sagen Umschulung, Sie müssen nur in der Lage sein, zu trainieren....
Was sagen Sie jetzt zum Thema Übertraining????
Die Eingabekorrektur für die Ausgabedaten erhöht möglicherweise die prozentuale Genauigkeit der Vorhersage.
Herzliche Grüße.
Vergleicht man die Vorhersagen in dem Artikel und diesen, so kann man feststellen, dass die vorhergesagten Trends in beiden Modellen perfekt übereinstimmen, aber in dem Artikel ist das Modell viel besser in der Lage, starke Ausschläge zu erkennen. Und die Arima - mit Preisspitzen, wie es der Zufall will, und diese "Pechvögel" werden die größten Drawdowns verursachen. Außerdem können Sie in den Modelleigenschaften sehen, dass die Saisonalität nicht verwendet wird. Bis jetzt ist der Artikel der Gewinner :(
Es erfordert immer noch viel Intuition von Arim, um die Suchgrenzen für die ar,i,ma-Koeffizienten richtig zu setzen und das Modell nach saisonalen Parametern suchen zu lassen.
Ich spreche mit Fachleuten... Wer hat wirklich ein Händchen für MKUL4, also stellen sie keine Fragen oder, wie Cloth sagte, ich programmiere die Hölle aus ihm heraus... Das ist genau das, was Sie brauchen.
Ich benötige einen Expert Advisor, der das Öffnen und Schließen von Aufträgen gemäß der Logik garantiert. Für eine sachkundige Person ist dies eine 3-stündige Arbeit im Echtzeitmodus... ... werden wir uns einigen und es tun. Es ist wirklich nicht schwer und schnell zu schreiben, man braucht nur eine ECHTE Ausführung mit Behandlung aller Serverfehler, mit Pausen usw. Dies wird in dem Prozess .... erörtert. Ich meinerseits starte diesen EA auf VPS und das Kopieren der Signale wird veranlasst werden. Sootvetstvenno kann sich mit dem Projekt verbinden..... Maxim, tocxic, forexman77
Davon war ich schon immer überzeugt, und es ist immer das Gleiche, alles ist schnell erledigt.
Wie ich meinen Kunden bereits gesagt habe, gibt es keine schnellen EAs, es ist nur eine mühsame Arbeit:
1 Sie müssen Ihre TS formalisieren und ein Pflichtenheft erstellen
2 sie in einen für die Maschine verständlichen Code übersetzen
3 Prüfung auf Fehler bei der Ausführung der Logik
4 Prüfung auf Ausführungsfehler beim Handel
5 zusätzliche Änderungen entsprechend den festgestellten Fehlern in Logik und Ausführung vornehmen
6 um es im Tester und an den echten Daten zu testen
7 um den Expert Advisor mit den Funktionen zu vervollständigen, die er benötigt, um auf dem echten Konto zu arbeiten
usw.
Die Aufgabe des Programmierers besteht lediglich darin (2,5), Ihre Vorgaben in die Sprache der Maschine zu übersetzen und, wenn Sie Unstimmigkeiten in der Arbeit der Maschine mit Ihren Vorgaben feststellen, die Fehler zu korrigieren; damit ist die Arbeit des Programmierers erledigt; Ihr Expert Advisor arbeitet gemäß Ihren Vorgaben.
Der Rest ist Ihre Aufgabe, Ihren EA zu erstellen, zu überprüfen und zu verbessern (zu aktualisieren).
Mit freundlichen Grüßen.
P.S. Es kann bis zu einem halben Jahr dauern, bis Sie einen normalen, profitablen Expert Advisor erstellt haben, oder sogar mehr, wenn Sie es wirklich brauchen.
Das steht fest.
Und da der Entwurfsprozess in jeder Phase das Hinzufügen neuer Funktionen erfordert, die in der TOR-Phase oder in früheren Phasen nicht hätten vorgesehen werden können. Alles in allem erweist sich die Sache als viel komplizierter als erwartet. Es geht insbesondere um neue Strategien.
Mit freundlichen Grüßen.