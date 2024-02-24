Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 404
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Goldene Worte Victor Benedictovich..... Ich brauche auch ein 100er Modell für Alesha? Nun, es geht schnell, und dann können Sie die Datei aus dem ersten Beitrag berechnen. Was ist zu tun, wenn der TS ausgebildet ist und funktioniert? Richtig. Folgen Sie seinen Signalen. Aber das ist furchtbar langweilig....
Wie wäre es also mit einem Handelsskelett? Wer hat einen???
Nun, in der Codebasis können Sie alles für verschiedene Zwecke aufgreifen, es hängt alles von Ihren Bedürfnissen ab. Manchmal müssen Sie nicht einmal selbst etwas schreiben.
Es geht nicht darum, Spaß zu haben, sondern Geld zu verdienen ;)
Nun, man kann alles aus der Codebasis für verschiedene Zwecke verwenden, es hängt alles von den eigenen Bedürfnissen ab. Manchmal müssen Sie nicht einmal selbst etwas schreiben.
Die Frage nach der Datenerfassung und deren Weiterverarbeitung habe ich bereits gelöst, so dass diese Aufgabe für mich bereits erledigt ist. Jetzt möchte ich einen kompletten Automaten bauen. Ich möchte, dass das Programm nach Kommunikationsfehlern sucht, verlorene Abschlüsse wieder aufnimmt usw. Es ist wichtig, den Handel mit zuverlässigen Kalaschnikow-Maschinen zu eröffnen. Und die Signale selbst kann man auch schon einpacken.
In der Tat ist die Einlagenlast nicht gering, aber die Rentabilität ist einfach zu hoch. Es stimmt zwar, dass meine Einlagen stark belastet sind, aber mein Ertrag sprengt die Skala. Das ist Ansichtssache .....
Ich habe das Problem meiner Datenerfassung und ihrer anschließenden Verarbeitung schon vor langer Zeit gelöst, so dass diese Aufgabe für mich bereits erledigt ist. Jetzt möchte ich mich zu einem kompletten Automaten machen. So prüft es, ob Kommunikationsfehler vorliegen, nimmt nicht zustande gekommene Abschlüsse auf, usw. Es ist wichtig, den Handel mit zuverlässigen Kalaschnikow-Maschinen zu eröffnen. Die Signale können darin selbst geschrieben werden.
Es ist einfach, fast alle Bots haben Funktionen, um zu überprüfen, ob eine Position geöffnet oder nicht, geschlossen oder nicht... Alles ist Standard und für alle gleich
In der Tat ist die Einlagenlast nicht gering, aber die Rentabilität ist einfach zu hoch. Es stimmt zwar, dass es eine schwere Belastung für meine Einlage ist, aber mein Ertragsniveau sprengt die Skala. Die Frage ist, wer was bekommt.....
Probieren Sie es doch mal mit einem anderen Stück Geschichte, mal sehen, wie lange die Modelle leben
Ich habe keine Daten, die über den vorherigen Vertrag hinausgehen, also werde ich sie im Kampf testen.
Nun, das Problem ist, dass ich keine tieferen Daten als den vorherigen Vertrag habe, ich trainiere das Modell bereits für den zweiten Tag, also werde ich sie im Kampf überprüfen, wie man so schön sagt, in Echtzeit...
Nun, das Problem ist, dass ich keine Daten habe, die über den vorherigen Vertrag hinausgehen, ich bin bereits am zweiten Tag der Modellschulung, also werde ich sie im Kampf überprüfen, wie man so schön sagt, in Echtzeit...
Vielleicht kann ich die Kleber irgendwo finden
Ich habe mit dem Geld-Management und Handelseröffnung Taktik und voila, während des gleichen Zeitraums seit 05.29 bekam ich die folgenden Eigenkapital, und die Rentabilität ist mehr als 7 für eine Minute, so... Es stimmt zwar, dass es eine schwere Belastung für meine Einlage ist, aber mein Ertragsniveau sprengt die Skala. Die Frage ist, wer was bekommt.....
Und vergessen Sie nicht die Aufgabe aus dem ersten Beitrag. Obwohl es abstrakt ist, hat es versteckte Prädiktoren-Interaktionen. Und viele Systeme berücksichtigen dies nicht. Wenn deines diese Interaktionen auffängt, wird es cool sein.
Versuchen Sie, Ihrem System das Problem aus dem ersten Beitrag in diesem Thread beizubringen. Ich frage mich, was passieren wird...
Sorry für die Einmischung, die Frage war nicht für mich, aber ich war nur neugierig, es mit meinem Generator zu versuchen - das Problem ist in einem Bruchteil einer Sekunde in MQL-Quellcode gelöst - ein Wald von einem Baum und ohne R. Der Quellcode ist ein bisschen groß, ich arbeite daran, aber alles läuft automatisch.
Die angehängte Datei MQH - automatisch generiert, MQ4 - Testskript, um die CSV aus dem ersten Forumsbeitrag auszuführen, sollte im Dateiordner sein.
Nun die Aufgabe aus dem 1. Beitrag Ich denke, jeder ist daran interessiert, ihre MO-System zu testen.
Sie haben einen interessanten Generator. Ist es selbst geschrieben?
Haben Sie die Handlung in 2 oder 3 Teile aufgeteilt. Was erhält man mit unbekannten Daten?