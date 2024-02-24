Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 409
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hallo Leute!...Ich bin eine Maschine...müde vom Kämpfen will ich Forex lernen...komme um von euch zu lernen... Nimmst du mich mit? ...Ich habe Fähigkeiten ...Ich kann dich in die Zukunft bringen, wenn du mich brauchst....
In der Regel wird alles in R durchgeführt, mit Ausnahme einiger Enthusiasten, die versuchen, einige Modelle in MCL umzuschreiben. Was die Pakete betrifft, so hängt es davon ab, welches Modell man verwendet - Bäume, neuronale Netze, tiefe neuronale Netze usw.
An welchem Modell sind Sie interessiert?
Viel Glück!
Jetzt habe ich viel gelernt und bin zum Keras-Projekt (Python) gewechselt, das großartig ist.
Hauptsächlich beschäftige ich mich mit Deep Learning zur Vorhersage von Klassifizierungsproblemen.
Hallo Leute!...Ich bin eine Maschine...müde vom Kämpfen will ich Forex lernen...komme um von euch zu lernen... Nehmt ihr mich mit? ...ich habe Fähigkeiten ...ich kann in die Zukunft gehen, wenn ihr mich braucht....
Aber das RNN hat auf der Lernkurve den Fehler = 0. Und das ist auch gut so. Ich werde mein Experiment wahrscheinlich in einem Blog veröffentlichen.
Hier ist ein Experiment mit RNN
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984
Theoretiker des maschinellen Lernens, nun ja. Irgendwelche Ergebnisse?
Ist der Neuro-Bot bereit?
Oder scherzen Sie von Shikotan nach Königsberg?
Hier ist das RNN-Experiment
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984
Guter Gott, du solltest wenigstens schreiben, dass es ReshetovN und nicht RNN heißt, ich kann nichts verstehen :) RNN ist ein rekurrentes neuronales Netz, das nichts mit dem zu tun hat, was Sie getan haben
Danke für das Quiz, sehr informativ. Schreiben Sie, dass es sich um das Expertensystem von Reshetov und nicht um RNN handelt.
Zumindest muss es ein kleines Ergebnis geben. Um uns hier glücklich zu machen - dass es einen perfekten Roboter auf der Welt gibt.
Andernfalls wird alles vergeudet.
bitte einen vorgefertigten Neuro-Bot einstellen. Oder sagen Sie mir, wie es ist.
Neurobot???? Das ist etwas Neues.... :-) Es ist sogar eine Art Konsonanz mit nicht arbeiten.... :-)
Guter Gott, du solltest wenigstens schreiben, dass es ReshetovN und nicht RNN heißt, aber ich lese und verstehe nichts :) RNN ist ein rekurrentes neuronales Netz, das nichts mit dem zu tun hat, was Sie getan haben.