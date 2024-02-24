Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 400
Ich finde heraus, wie jedes Netz separat funktioniert. Und was man von ihren Ergebnissen bekommt, ist eine Frage des Geschmacks.)
Übrigens, wenn ich mir den Code Ihrer Datei ansehe, gibt es eine andere Formel, nicht wie im Artikel, nämlich n
Also vielleicht nicht 3 Eingänge (wie in der ursprünglichen Formel), aber immer noch 8... Ich verstehe noch nicht, was die neue Formel im Wesentlichen bedeutet.
Sie lesen hier den falschen Artikel :)
Es handelt sich um unterschiedliche Berufe. Es besteht keine Notwendigkeit, sie zu kombinieren.
in eine Variable
v0=blah blah blah blah
v1=blah blah blah blah
v2=blah blah blah blah
v3=blah blah blah blah
v4=blah blah blah blah
v5=blah blah blah blah
v6=blah blah blah blah
v7=blah blah blah blah
die Werte der Eingänge werden aufgezeichnet. dann wird das Ganze in die Funktion
Reschetow:
VS Zweiklassen-Entscheidungswald und logistische Regression:
Reshetov gewinnt diesen Wettbewerb mit einem Erdrutschsieg
Reschetow:
Wenn Sie Datensatz Hard, dann mein Ergebnis ist 72% der Generalisierung, übrigens, nehmen Sie das Modell, das ich bereits aus der Datei HARD.mql berechnet und vergleichen Sie es. Und was bedeutet ein trockener Sieg? Ich gebe zu, es ist schwer, das Ergebnis zu interpretieren.
Es handelt sich um ein reduziertes Ergebnis, das ich beigefügt habe. Siehe True Positives und True Negatives, d.h. die Anzahl der erfolgreichen Vorhersagen für Kauf und Verkauf, R. hat mehr erfolgreiche Vorhersagen, 65% gegenüber 45% bei anderen Modellen. D.h. sein Modell würde Gewinn bringen und andere würden Verlust bringen.
Ich würde das Neuron auf 10 Eingänge erweitern...
Aber wir müssen die Regeln zu 1024 hinzufügen:
r0 = (1 - A) * (1 - B) * (1 - C) * p0
r1 = (1 - A) * (1 - B) * C * p1
r2 = (1 - A) * B * (1 - C) * p2
r3 = (1 - A) * B * C * p3 A) * B * C * p3
r4 = A * (1 - B) * (1 - C) * p4
r5 = A * (1 - B) * C * p5
r6 = A * B * (1 - C) * p6
r7 = A * B * C * p7
.....
r1023 =
Es ist beängstigend :D
Ähem, ähem.... sieht wirklich, ich würde sogar sagen erschreckend.....
Ich hoffe, das wurde nicht manuell kompiliert? War es irgendwie in Zyklen? Manuell hätte das Stunden gedauert...
Manuell kann man, glaube ich, Fehler machen...
Beängstigend und ein wenig nutzlos, weil es im Optimierer sehr lange dauern wird :) in der Cloud können Sie noch