Etiketten (Lehrer, Zielvariable) können per definitionem NICHT unsinnig sein.
Sanych, blamieren Sie sich nicht.
Sie haben noch nicht einmal mit dem Studium begonnen, um Ihre Meinung zu äußern.
Eine weitere lustige Tatsache, ich dachte, anscheinend ist dies nur die Umschulung, und beschlossen, um zu sehen, auf welchen Indizes die Klasse ändern aufgetreten - ich dachte, dass in der Nähe von Ende und das ist nur eine gute Illustration der Umschulung.
In der Tat sah es so aus
Bei der Teststichprobe
Es stellt sich heraus, dass diese ersten tausend Blätter (in der nächsten Sequenz des Hinzufügens zum Modell) meist instabil sind!
Erstaunlich.
Bei der Prüfungsprobe
Für alle anderen Bäume ist der Lehrer der Vorhersagefehler, d.h. (Y - Pred). Und selbst bei eta = 0.1...0.001 ist der Einfluss der Blätter dieser Bäume unbedeutend, sie korrigieren nur. Was Sie gezeigt haben (ihre Unbedeutsamkeit).
GPT zu lehren)
Ok, fügen wir unserer Analyse den Hüllkurven-Indikator hinzu. Der Hüllkurvenindikator stellt Linien über und unter einem gleitenden Durchschnitt dar. Sie befinden sich in der Regel in einem festen prozentualen Abstand zu diesem gleitenden Durchschnitt.
Hüllkurven für den letzten Monat (November 2023):
Gesamttrend anhand von RSI, Bollinger Bands und Hüllkurven:
Bedenken Sie auch, dass die Signale verschiedener Indikatoren widersprüchlich sein können und es wichtig ist, sie gemeinsam zu analysieren.
Fahren wir mit den Berechnungen und Analysen fort.
Du zählst Boosten, nicht wahr?
Du hast recht, wir sprechen von CatBoost!
Dort wird nur der erste Baum mit den Etiketten des anfänglichen Lehrers trainiert.
Für alle anderen Bäume ist der Lehrer der Vorhersagefehler, d.h. (Y - Pred).
Das ist in der Tat das, was die Theorie vorschlägt.
Ja, auch mit dem Koeffizienten eta = 0.1...0.001
Der Koeffizient "Lernrate" ist, zumindest in CatBoost, für alle Bäume festgelegt.
Der Einfluss der Blätter dieser Bäume ist unbedeutend, sie korrigieren nur. Genau das haben Sie gezeigt (ihre Unwichtigkeit).
Können Sie eigentlich erklären, wie die Blattkoeffizienten in CatBoost angeordnet sind?
Es gibt Punkte, die ich nicht gut verstehe.
Ich habe jedoch eine Änderung der "Klasse" der Blätter nachgewiesen, d.h. 40% der Blätter schienen bei den neuen Daten die Summen in die falsche Richtung zu ziehen.
Können Sie eigentlich erklären, wie die Koeffizienten in CatBoost zu den Blättern angeordnet sind?
Möchten Sie, dass ich den CatBoost-Code durchforste und Ihnen die genaue Antwort gebe? Ich grabe nur aus, was mich interessiert. Ich benutze CatBoost nicht.Tutorial und einfacher Boost-Code hier https://habr.com/ru/companies/vk/articles/438562/
Das ist das erste Mal, dass ich von Blattkoeffizienten höre - was sind sie?
Ich berichte, dass auf einer separaten Probe-Test - 7467, und auf der Prüfung - 7177, aber es gibt nicht eine kleine Anzahl von Blättern mit keine Aktivierungen überhaupt - ich habe nicht auf einmal zu zählen.
Dies ist die Verteilung der Blätter, die Klasse durch ihren Wert für die Teststichprobe geändert
und dies ist die Prüfung.
Und dies ist die Aufschlüsselung in Klassen - es gibt drei davon, die dritte ist "-1" - keine Aktivierung.
Für den Beispielzug
Für die Testprobe
Für Prüfungsmuster
Generell ist zu erkennen, dass die Blattgewichte nicht mehr der Klassenlogik entsprechen - unten ist der Graph des Prüfungsmusters zu sehen - es gibt keinen klaren Vektor.
Im Allgemeinen ist diese Methode eine gute Annäherung, aber sie garantiert nicht die Qualität der Prädiktoren.
Im Allgemeinen gehe ich davon aus, dass die verschiedenen "Balken" im obigen Diagramm sehr ähnliche Blätter nach Ort und Häufigkeit der Aktivierung sind.
Es ist schwierig, über etwas zu diskutieren, das man nicht kennt. Daher kann ich mich nur über Ihren Erfolg freuen. Wenn ich eine solche Methode hätte, würde ich sie anwenden :)
Meine Methode liefert noch nicht solche qualitativen Ergebnisse, aber sie weist genügend Parallelen auf.
Haben Sie sich jemals gefragt, warum das so ist?
Testgeschwindigkeit des in naiven Code exportierten Modells (catbust)
Und exportiert nach ONNX
Die Interna der beiden Versionen des Bots sind fast gleich, die Ergebnisse sind die gleichen.
Möchten Sie, dass ich den Catbust-Code für Sie durchforste und Ihnen eine genaue Antwort gebe? Ich untersuche nur das, was mich interessiert. Ich benutze catbust nicht.
Ich nahm an, Sie wüssten es, aber das tun Sie nicht - ich habe nicht daran gedacht, Sie zu belasten.
Das ist das erste Mal, dass ich von Blattkoeffizienten höre - was sind sie?
Blattwerte, die addiert werden, um die Y-Koordinate einer Funktion zu bilden.
Größer als oder gleich 0,5 in X bedeutet, dass die Standardklasse in CatBoost "1" ist.