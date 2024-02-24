Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3330
Zur Unterhaltung. Ich habe tägliche Notierungen für die wichtigsten Währungspaare der letzten zwanzig Jahre genommen, sie nach dem Datum ausgerichtet und sie in eine Richtung gegenüber dem Dollar umgerechnet (z. B. EUR/USD wurde zu USD/EUR usw.). Dann wandelte ich die so erhaltenen Reihen in den Prozentsatz der Veränderung im Verhältnis zur 200-Tage-Linie um, so dass alle in etwa die gleiche Skala hatten.
Die Idee war, zu versuchen, einige Muster auf dem Tageschart zu erkennen, und zwar in einem kleinen zeitlichen Umfeld (sagen wir 1-3 Tage), um sie zu nutzen, um die Richtung des Handels auf einem kleineren TF, auf den entsprechenden Kreuzen zu bestimmen. Zum Beispiel haben Sie mit dem Auge oder mit MO-Methoden festgestellt, dass in der aktuellen Umgebung der EUR zum USD steigt und der AUD im Gegenteil sinkt. Dementsprechend starten wir einen Bot, der nach einem Einstiegspunkt sucht, um EUR/AUD zu kaufen. Und so weiter.
Aber leider, imho, wieder volle Zufälligkeit. Das Bild zeigt ein Stück Chart zur Veranschaulichung.
Die Enttäuschung kam, nachdem das Versprechen einer strahlenden Zukunft und einer Super-UFO-Technologie durch das alltägliche YouTube-Gequatsche darüber, wie dumm alle sind, ersetzt wurde :) Der Anfang war lustig.
Über das theoretische Modell der Gravitationswechselwirkung - unmöglich zu bestätigen oder zu leugnen. Intuitiv, wenn diese Wechselwirkung grundlegend ist, dann sollten alle Planetensysteme manchmal Kristallgitter und Moleküle bilden, was bei Makrokörpern nicht geschieht, obwohl diese Systeme die gleiche planetarische Struktur haben (nach seiner Theorie) wie Rutherfords Atome.
Dennoch ist der Mikrokosmos ein Theoriewerk, und der Makrokosmos ist ein auf diesem Theoriewerk basierendes Matstat. Er kann nicht intuitiv verstanden werden, wie in der guten alten Physik, "halt die Klappe und rechne" sagen die heutigen Physiker. Die Natur hat dem Menschen keine kantischen apriorischen Mechanismen der Wahrscheinlichkeitserkenntnis eingebaut, so dass die Intuition dort überhaupt nicht funktioniert.
Aber das hindert eigenständige Organismen nicht daran, ihre eigene "intuitive Physik" zu erfinden. Im Gegenteil - es hilft, denn das Tätigkeitsfeld ist rein (es ist unmöglich, Quantenmechanik intuitiv zu machen), und die Masse braucht ein intuitives Bild der Realität.
Alles, was man über die Gegner von Katschik wissen muss:
O: Der Raum ist gekrümmt!
K: Und was krümmt er da?
O: Du bist ein Narr!!!
Alles, was man über Katrzyks Gegner wissen muss:
A: Der Raum ist gekrümmt!
K: Was krümmt er?
A: Du bist der Dummkopf!!!!
Offenbar ändert sich der Krümmungstensor des Minkowski-Raums.
Warum sich dort etwas krümmen sollte, ist eine Frage für den Patienten selbst.
Minkowski-Räume
Ach so, ich verstehe. Alle Gegner sind in den vierdimensionalen umgezogen, weil es hier nichts zu tun gibt, der Ort ist erforscht, aber sie stochern in der Logik, sie nerven mich
Dennoch ist der Mikrokosmos ein Theoriewerk, und der Makrokosmos ist ein auf diesem Theoriewerk basierendes Mattwerk. Es ist unmöglich, ihn intuitiv zu verstehen, wie in der guten alten Physik, "halt die Klappe und rechne" sagen die heutigen Physiker. Die Natur hat dem Menschen keine kantischen apriorischen Mechanismen der Wahrscheinlichkeitserkenntnis eingebaut, also funktioniert die Intuition dort überhaupt nicht.
Aber das hindert eigenständige Organismen nicht daran, ihre eigene "intuitive Physik" zu erfinden. Im Gegenteil - es hilft, denn das Tätigkeitsfeld ist rein (es ist unmöglich, Quantenmechanik intuitiv zu machen), und die Masse braucht ein intuitives Bild der Realität .
Mehrere tausend Jahre lang glaubten die Massen und sogar sehr gebildete Menschen an drei Elefanten und drei Wale.
In den letzten paar tausend Jahren hat sich eine Vielzahl von philosophischen Systemen entwickelt, die die Welt um uns herum interpretieren.
Auch wenn es nicht jedem klar ist, läuft in Wirklichkeit alles auf den Glauben an ein bestimmtes philosophisches System hinaus. Es gibt IMMER einen Glauben, auch wenn der Apologet das vielleicht nicht erkennt.
In jeder Theorie, auch in philosophischen Theorien, wenn sie die Welt um sie herum vollständig abdeckt, gibt es IMMER Bestimmungen - Axiome, Hypothesen, die innerhalb der darauf aufbauenden Theorie nicht bewiesen sind und die Gegenstand des Glaubens sind. Streng im Sinne von Gödel. Und dann ist da noch die Frage der Bequemlichkeit, die Frage der "Natürlichkeit" der Interpretation der umgebenden Realitäten.
Wenn wir den dialektischen Materialismus und den historischen Materialismus nehmen, dann erlaubt uns das Verständnis ihrer Grenzen, zum Beispiel das Fehlen moralischer Haltungen, die umgebende Wirklichkeit recht angemessen zu interpretieren.
Und wenn wir einen Kant nehmen, der alles in seinem Kopf hat, dann können Schläge auf eben diesen Kopf nicht im Rahmen dieses philosophischen Systems verstanden werden.
Der Glaube endet, wenn man in eine Pfütze eintaucht. Es beginnt die harte reale Welt. In der es keine Hirngespinste, keine Mythen, keine Annahmen gibt. Eine langweilige, logische Welt, in der man nicht einmal Konzepte ersetzen kann - man kann nichts Vernünftiges bauen: weder ein Raumschiff, noch einen Todesstern, noch ein Maulwurfsloch.
Arme Menschen werden aus dem Minkowski-Raum, in dem sie ruhen, herausgezogen, damit sie diese unbeugsame Welt nicht sehen. Wir sollten uns nicht der unbeugsamen Welt beugen, sondern sie sich uns beugen lassen.
------
Wenn ein Modell die reale Welt nicht beschreibt, ist es in der realen Welt nutzlos.
Es kann sich selbst studieren, alle möglichen Topologien, dimensionslose Punkte, Kurve=gerade, 2*2=5 und so weiter.
Die Hauptsache ist, dass man einen Fantasievektor setzt und die Mathematik daran anpasst. Sie wird es können, wie ein guter Anwalt, der einen Drecksack unschuldig aus dem Gerichtssaal holt.
Aber wenn etwas nicht auf die reale Welt (physikalisch) anwendbar ist, ist es physikalisch nutzlos.
Wenn es sich auf Denkaufgaben bezieht - dann bleibt es eine Denkaufgabe.
Aber das Problem ist, dass alle Arten von Hawkingianern sich speziell mit Physik beschäftigen. Aus irgendeinem Grund. Fantasien über die Krümmung des Raumes, wenn es keine Definition des Raumes gibt - das ist die Behauptung von Katshchyik.
Und das ist die Pfütze, in die alle(!) seine Gegner, sogar Wissenschaftler oder Professoren, ich weiß nicht mehr, wer bei seinen Streamings dabei war, stürzen.
Vaughn, Svatheev, wenn ich mich nicht irre, aus heiterem Himmel, schüttete verbale Scheiße auf Katshchyik, offen gesagt fast mit einer Matte.... einfach so! Hysterisch! Sie hatten nicht einmal gemeinsame Bäche. Er hat sich nicht einmal mit Thesen, Forderungen usw. vertraut gemacht. Das Gesicht der modernen Mathematiker.
UPD
Das Einzige, was man an Katschik bemängeln kann, ist, dass er bisher noch nichts gebaut hat. Mir ist es egal, ob es in einer Garage steht. Auf Streamern versammelte Ingenieure und laufen. Aber, nein.
Das ist ein Ja, da kann man nicht widersprechen.
Ach so, ich verstehe. Alle Gegner sind ins Vierdimensionale umgezogen, weil es hier nichts zu tun gibt, der Ort ist erforscht, aber sie stochern in der Logik, sie nerven mich
In den mathematischen Modellen der Physik gab es schon immer vier Dimensionen, seit dem Beginn ihrer Erschaffung durch Descartes/Newton. Die Tatsache, dass sich eine Dimension in der menschlichen Intuition stark von den anderen unterscheidet, ist eine andere Sache.
Was ist falsch an der Logik? Im Grunde ist es wie bei Aristoteles: Modelle werden durch Induktion aufgebaut, und Schlussfolgerungen aus ihnen werden durch Deduktion gezogen. Solange das Modell funktioniert und das gewünschte Ergebnis liefert (z. B. in Form von Satellitennavigation auf dem Smartphone des Patienten), wird es verwendet, und wenn es für neue Anforderungen nicht funktioniert, wird es so verfeinert, dass es funktioniert.
Der historische Materialismus ist längst verrottet - die Archäologie der letzten vierzig Jahre hat gezeigt, dass er nicht in der Lage ist, die reale Geschichte der Entstehung der Zivilisation zu erklären.
Kant hat nicht gesagt, dass sich alles im Kopf abspielt - das bezieht sich eher auf die englischen Empiristen, mit denen er sich auseinandersetzte. Grob gesagt, spricht er davon, dass es unmöglich ist, die Wirklichkeit als solche zu erkennen, sondern nur durch a priori eingebaute Bilder.
Nur um der Wahrheit willen: Die Archäologie kann den historischen Materialismus NICHT widerlegen, weil der Gegenstand ein anderer ist.
In der Archäologie geht es um Scherben.
Im historischen Materialismus geht es um die Gründe für die Entwicklung der Menschheit, in denen sie die Entwicklung der Produktivkräfte und der Arbeitsproduktivität sehen, um die Sekundärnatur des gesellschaftlichen Bewusstseins. Für uns sind die Bestimmungen des historischen Materialismus über die Rolle des Individuums in der Geschichte äußerst interessant und wirksam.