Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3341
Verursacht AB tatsächlich das Erscheinen von C oder einer Reihe anderer Buchstaben?
Nun, das ist die Frage, auf den ersten Blick gibt es eine Assoziation...
Wie kann man verstehen, ob es nur eine Assoziation ist oder ob AB tatsächlich C verursacht?
Immerhin wurden Sie nicht von Google verbannt, oder? Sie können nachlesen, wie sich statistische Schlussfolgerungen von kausalen Schlussfolgerungen unterscheiden, oder?
Sie sind natürlich der größte Guru und können es sich leisten, den Leuten Punkte zu geben, aber ich kann das nicht, und ich schreibe noch einmal speziell in der Erwartung, dass Sie auch speziell antworten.
Mit welchem anderen Teil des Buches sind Sie nicht einverstanden, oder besser gesagt, was haben Sie an dem Buch nicht verstanden?
Ich habe nirgendwo geschrieben, dass ich nicht einverstanden bin.
Ich bin gegen neue Bezeichnungen für altbekannte Konzepte.
Es ist alles da, und es ist wenig hilfreich, bekannte Dinge mitNebeln zu versehen.
Der Autor hat sich die Mühe gemacht, die Grenzen der Anwendbarkeit der linearen Regression aufzuzeigen. Minus ein Punkt.
Habe ich im Text nicht gesehen:
1. die lineare Regression ist auf stationäre Zufallsprozesse anwendbar
2. die Residuen der linearen Regression müssen normalverteilt sein.
Wenn dies in seinen Beispielen nicht der Fall ist und der Umkehrschluss nicht angegeben wird, dann ist seine gesamte Argumentation ein Armutszeugnis.
Die gesamte Argumentation im Buch über Ursache und Wirkung ist die übliche "falsche Korrelation"-Argumentation
Meta Learnersist kein Ensemble von Modellen, abzüglich der Punktzahl.
Dem Text des Buches zufolgesind "Meta-Lerner" das Ergebnis der Anpassung/Vorhersage konventioneller Modelle. Hätte der Autor nicht wieder einmal die gewöhnlichsten Begriffe mit neuen Etiketten versehen, hätte ich die Möglichkeit gehabt, meine Gedanken genauer auszudrücken.
Ich möchte also klarstellen.
Das Ensemble von Modellen ist eine alte und gut etablierte Idee. Der Input ist der Output von Modellen auf niedrigerer Ebene, der Output ist ein Signal. Es gibt viele Methoden, um die Ergebnisse von Modellen auf niedrigerer Ebene zu kombinieren - die Kombination von "Meta-Lernern". Der Autor betrachtet drei Varianten der Kombination von Anpassungsergebnissen, wobei die zweite und dritte Variante die Ergebnisse des Gradient-Busting-Modells kombinieren. In der dritten Variante werden die Ergebnisse der ersten Ebene nach dem
Hier ist dieser unverständliche Text die Bedeutung, die Neuheit in all dem:
Lesen Sie das Buch, vielleicht finden Sie die Antwort.
Sanych, Kozul ist ein komplexes Thema, das nicht jeder auf Anhieb verstehen kann. Wenn du etwas nicht verstehst, heißt das nicht, dass dort etwas Falsches geschrieben steht.
Leiden Sie nicht, wenn Sie es nicht wollen. Sonst geht es dir wie in dem Gleichnis mit den Perlen.
Kozul - das ist eine Werbemaßnahme, und das ganze Buch ist nichts anderes als eine Werbung für die ungewöhnliche Neuheit der Neuheit der gewöhnlichsten Bestimmungen der mathematischen Statistik. Aber mathematische Statistik ist ein wirklich schwieriges Thema.
Hier ist das Ergebnis von Hunderten von Seiten Text:
Soweit ich das Programmieren verstehe, ist der angegebene Code KEIN funktionierender Code: Funktionen, die nicht wissen, woher sie kommen, Ergebnisse werden nichts zugewiesen, Funktionsargumente sind aus dem Nichts entstanden.
Maxim ist hoffnungslos unfähig, eine sachliche Diskussion zu führen.
Gibt es irgendjemanden im Forum, der die Kopie des Codes aus dem Buch, das ich angegeben habe, versteht?
Ich selbst wende verschiedene Ansätze an, um die Ergebnisse mehrerer Modelle zu kombinieren, ich weiß, aber ich wende nicht noch mehr an, aber ich habe etwas Ähnliches nicht gesehen, vielleicht wegen der Unverständlichkeit des Codes.
Ein wunderbarer Abschnitt im Anhang zu den Büchern, der von der völligen Nutzlosigkeit all dieser Cajuela spricht:
"
Warum Vorhersagemetriken für Kausalmodelle gefährlich sind".
und die Schlussfolgerung des Abschnitts:
Mit anderen Worten, die Vorhersageleistung in einem zufälligen Datensatz sagt nichts darüber aus, wie gut ein Modell für kausale Schlussfolgerungen ist.
Yandex-Übersetzung
Warum die Vorhersageleistung für kausale Modelle gefährlich ist
Mit anderen Worten, die Vorhersageleistung auf einem zufälligen Datensatz entspricht nicht unserer Präferenz dafür, wie gut ein Modell für kausale Schlussfolgerungen ist
D.h. für den Autor ist das Wichtigste die kausale Inferenz selbst, und der Versuch, sie zu nutzen, verdirbt die Schönheit der ganzen Konstruktion.
Schummeln!