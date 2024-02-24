Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3310

Gestartet, um so etwas abzulehnen - völlig OOS (2023). In der zweiten Hälfte, ändert sich der Charakter der Kurve.

 
nach Augenmaß oder automatisiert?
 
Mit dem Auge. Sonst ist es P-Hacking.

 
leistungsstarke ))))

 
Warum? Kleiner Gewinn pro 1 Handel?
 
Der Charakter hat sich geändert. Grob gesagt, ist es eine Hackordnung.

Ich meine, etwas Alpha wird langsam zu etwas Beta.

 
Ihr Spread ist unterbewertet, daher die Kante.
2saber: wenn die marcapas sind okolule, kann ich einen Gral auf die Tests fallen. Ich kann auf Ihre Geschichte trainieren, 5 Minuten. Ich werde Ihnen das Modell mit Quellen geben, können Sie anpassen, was Sie brauchen, im Interesse der Wissenschaft. Die Adressierung der Modellsignale ist einfach, Sie können Ihre eigene Logik der Aufträge verwenden.
Dann können Sie einen Hedge-Fonds mit einem negativen Saldo zu organisieren.
Sie können mir Kurse über das Standard-Terminal Export geben.
 
Ich habe nicht alles verstanden. Lassen Sie uns nicht auf dem Forum.

 

Wer hat die Methode des"Kompaktheitsprofils" ausprobiert?

Der Zweck dieser Methode ist es, inkonsistente Beispiele aus der Stichprobe auszuschließen, was das Lernen verbessern und die Modellgröße verringern sollte, wenn Lernmethoden vom Typ "K nächste Nachbarn" verwendet werden.

Ich konnte keine Implementierung in Python finden.....

