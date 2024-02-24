Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3310
Gestartet, um so etwas abzulehnen - völlig OOS (2023). In der zweiten Hälfte, ändert sich der Charakter der Kurve.
nach Augenmaß oder durch eine Art Automatisierung?
Mit dem Auge. Sonst ist es P-Hacking.
leistungsstarke ))))
Warum? Geringer Gewinn pro Handel?
Der Charakter hat sich geändert. Grob gesagt, ist es eine Hackordnung.
Ich meine, etwas Alpha wird langsam zu etwas Beta.
Ich habe nicht alles verstanden. Lassen Sie uns nicht auf dem Forum.
Wer hat die Methode des"Kompaktheitsprofils" ausprobiert?
Der Zweck dieser Methode ist es, inkonsistente Beispiele aus der Stichprobe auszuschließen, was das Lernen verbessern und die Modellgröße verringern sollte, wenn Lernmethoden vom Typ "K nächste Nachbarn" verwendet werden.
Ich konnte keine Implementierung in Python finden.....