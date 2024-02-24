Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1553
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wäre es in Bezug auf die Fics nicht besser, verschiedene lineare Formeln für die Auswahl der Schritte auszuprobieren, anstatt nur zufällig zu wählen? Vielleicht sollten Sie drei Rückgaben mit einem Offset von 1 bis 10 und dreißig mit einem Offset von 10 bis 50 haben.
Sie ist nicht zufällig, sondern verschiebt den Durchschnitt nur um n Punkte.
Nun, der Markt ist ein Random Walk, welches Modell soll ich verwenden? nur ein zufälliges )
Maxime, das ist ein toller Ansatz. Ich muss eine Antwort für Sie aufzeichnen. Können Sie mir sagen, wie ich einen Stream organisieren kann? Es wird nur ein Video sein, aber ich werde versuchen, viele Dinge zu behandeln.
Wie wäre es, dieses Forum in ein Streaming-Portal zu verwandeln? Wir stellen einen Code ein und lesen ihn zur Musik vor...
Vergessen Sie nicht zu spenden! Ohne Spenden ist es ein bisschen unhöflich...
Maxime, das ist ein toller Ansatz. Ich muss eine Antwort für Sie aufzeichnen. Können Sie mir sagen, wie ich den Stream organisieren kann? Es wird nur ein Video sein, aber ich werde versuchen, viele Dinge zu behandeln.
Laden Sie die Streaming-Software herunter, und Sie können sie auf YouTube streamen. Ich werde keine Werbung machen, das müssen Sie schon selbst herausfinden.
Laden Sie eine Streaming-App herunter und Sie können auf YouTube streamen. Ich werde keine Werbung dafür machen, Sie können sie selbst finden.
Das werde ich tun, aber zuerst werde ich eine Zeit vorbereiten und festlegen, zu der die Menschen zusammenkommen werden. Und wie Sie, Max, werde ich auch zeigen, wie ich die Daten trainiere. Natürlich werden die Schlüsselformeln nicht dabei sein, hoffen Sie nicht einmal darauf, aber hier sind die wichtigen Punkte in der Konstruktion, sowie die Theorie der MO im Allgemeinen. Deshalb sage ich Ihnen gleich: Oldtimer, seien Sie nachsichtig, denn die Kinder schauen uns zu. Zeigen Sie Geduld, und Sie lernen auch für sich selbst etwas Neues, das Sie zum Nachdenken anregen wird, das versichere ich Ihnen.
Ich sage sofort, dass ich Forex verlasse und ganz zu FORTS übergetreten bin, und da ich ein Akteur in einem einzigen Instrument bin, ziehen Sie Ihre Schlüsse. Wenn Sie mich fragen, wann es eine Sendung geben wird, sage ich Folgendes: Nach dem Beginn des Handels auf FORTS und einem Minimum von einem stat. Das heißt, bis zum neuen Jahr werde ich es versuchen. Ich muss mich vor allen ehrlichen Menschen rehabilitieren und beweisen, dass ich kein mittelmäßiger Graalepigat bin :-) Was Sie damals von mir gedacht haben könnten!!!!!
Das werde ich tun, aber zuerst werde ich einen Zeitpunkt für das Streaming vorbereiten und festlegen, damit sich die Leute dafür versammeln können. Und nach deinem Beispiel, Max, werde ich auch zeigen, wie ich die Daten trainiere. Natürlich werden die Schlüsselformeln nicht dabei sein, hoffen Sie nicht einmal darauf, aber hier sind die wichtigen Punkte in der Konstruktion, sowie die Theorie der MO im Allgemeinen. Deshalb sage ich Ihnen gleich: Oldtimer, seien Sie nachsichtig, denn die Kinder schauen uns zu. Zeigen Sie Geduld, und Sie lernen auch für sich selbst etwas Neues, das Sie zum Nachdenken anregen wird, das versichere ich Ihnen.
Ich sage sofort, dass ich Forex verlasse und ganz zu FORTS übergetreten bin, und da ich ein Akteur in einem einzigen Instrument bin, ziehen Sie Ihre Schlüsse. Wenn Sie mich fragen, wann es eine Sendung geben wird, sage ich Folgendes: Nach dem Beginn des Handels auf FORTS und einem Minimum von einem stat. Das heißt, bis zum neuen Jahr werde ich es versuchen. Ich muss mich vor allen ehrlichen Menschen rehabilitieren und beweisen, dass ich kein mittelmäßiger Graalepigat bin :-) Was Sie damals von mir gedacht haben könnten!!!!!
ZS: Ich kann nicht sagen, dass ich die letzte Autorität, aber nach meinen Beobachtungen, die Zahl der Menschen in runet im Handel beschäftigt, sehr wenige, und Menschen, die ernsthaft beschäftigt sind, noch weniger, während der Rest ... gut, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Menschen tun MO, und von ihnen bereit sind, zu einem unbekannten Mann zu hören ... imho, nur ein profitables seist mit echten Handel ermöglicht es Ihnen, ein Publikum von Zuhörern zu gewinnen, oder zumindest eine bloX haben
ZS: Ich kann nicht sagen, dass ich die letzte Autorität, aber aus meinen Beobachtungen, die Zahl der Menschen in runet im Handel beschäftigt, sehr wenig, und Menschen, die ernsthaft beschäftigt sind, noch weniger, während der Rest ... gut, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Menschen in MO beschäftigt sind, und von ihnen bereit sind, zu einem unbekannten Mann zu hören ... imho, nur eine profitable steist mit echten Handel wird Ihnen erlauben, ein Publikum von Zuhörern zu gewinnen, oder zumindest einen Floh haben
Wozu brauche ich einen Floh, wie Sie es ausdrücken, ich will niemanden von etwas überzeugen, ich will nur meinen Fall erzählen. Aber glauben Sie mir, die Menschen verlieren viel, wenn sie nicht mehr mit mir kommunizieren.
Das werde ich tun, aber zuerst werde ich eine Zeit für das Streaming vorbereiten und festlegen, damit die Menschen zusammenkommen, das ist das eine. Und nach deinem Beispiel, Max, werde ich auch zeigen, wie ich die Daten trainiere. Natürlich werden die Schlüsselformeln nicht dabei sein, hoffen Sie nicht einmal darauf, aber hier sind die wichtigen Punkte in der Konstruktion, sowie die Theorie der MO im Allgemeinen. Deshalb sage ich es gleich: Alte Hasen, seid nachsichtig, denn die Kinder schauen uns zu. Zeigen Sie Geduld, und Sie lernen auch für sich selbst etwas Neues, das Sie zum Nachdenken anregen wird, das versichere ich Ihnen.
Ich sage sofort, dass ich Forex verlasse und ganz zu FORTS übergetreten bin, und da ich ein Akteur in einem einzigen Instrument bin, ziehen Sie Ihre Schlüsse. Wenn Sie mich fragen, wann es eine Sendung geben wird, sage ich grob: Nach dem Beginn des Handels auf FORTS und einem Minimum von einem stat. Das heißt, bis zum neuen Jahr werde ich es versuchen. Ich muss mich vor allen ehrlichen Menschen rehabilitieren und beweisen, dass ich kein mittelmäßiger Graalepigat bin :-) Was Sie damals von mir gedacht haben könnten!!!!!
Posten Sie einen Steckbrief auf smradlab, so erreichen Sie bis zu 1000 Leute, wenn Sie Interesse haben. Sie können auch spenden :)
Das Wichtigste ist, es einfach zu halten, nahe bei den Menschen zu sein und sie zu unterhalten. Sie mögen es nicht, wenn clever, dh, panalit System und brauchen nicht, so im Allgemeinen, etwa 30 Minuten.
Ich würde auch einen Magier und Kesha anrufen, um sie zu unterstützen, sie können dir helfen, wenn du sie brauchst (aber sie sind nicht sicher).
Ankündigungen auf smradlab posten, bis zu 1000 Leute gehen von dort aus, wenn Sie interessiert sind. Sie können auch spenden :)
Das Wichtigste ist, es einfach zu halten, den Menschen näher zu kommen, sie zu unterhalten. Sie mögen es nicht, wenn clever, dh, panalit System und brauchen nicht, so im Allgemeinen, etwa 30 Minuten.
Mehr, ich würde Magier und Kesha zur Unterstützung anrufen, sie helfen immer in einer Prise (aber es ist nicht genau).
Doughnuts nicht das Ziel, und hier zu wissen, dass Sie wirklich eine Menge Leute hören, ist schon etwas obligatorisch, um die Verantwortung für das gesprochene Wort. 1.000 Menschen sind nicht einmal ein Traum, aber wir werden sehen. Damit es interessant wird, müssen wir gut vorbereitet sein. :-)
Spenden sind nicht das eigentliche Ziel, aber das Wissen, dass man wirklich von vielen Menschen gehört wird, ist bereits eine Art Bekenntnis zur Verantwortung für die Worte, die man spricht. Ich würde nicht im Traum an 1000 Leute denken, aber wir werden sehen. Damit es interessant wird, müssen wir gut vorbereitet sein. :-)
Nun, Erleuchtung ist ein zweifelhaftes Ziel. Die Menschen müssen verstehen, wozu Sie hier sind. Hoffnung geben, Spenden sammeln, vielleicht eine Schulung.