Valeriy Yastremskiy #:

Nun, dieser Zeitraum funktioniert, denn seit ein paar Jahren ist der Test nicht mehr so gut.

Es ist überall das Gleiche. Er ist für den Euro, nicht für den Neuseeländer.


 
Maxim Dmitrievsky #:

In der Zwischenzeit stecke ich bis zu den Ohren in neuen Recherchen. Ich will nicht gefüttert werden, aber ich will forschen.


Eurodollar 350 tp 5200 sl

Wenn es die gleiche ist, die ich habe, Euro-Dollar von 19 bis heute so, 350 TP, 5200 SL, bekam sie von Optimierung.

Valeriy Yastremskiy #:

Wenn es derselbe ist, den ich habe, Euro-Dollar von 19 bis heute also, 350 TP, 5200 SL, habe sie aus der Optimierung.

Ich habe dir den neuseeländischen gegeben. Für den anderen Euro, ich glaube, den habe ich auch hierher geworfen, oder du kannst ihn aus meinem Warenkorb klauen. Ich kann hier nichts mehr finden.
 
Eurodollar

Ja, das hier ist besser.

Valeriy Yastremskiy #:

Ja, das hier ist besser.

Längerer Halt, kürzerer Abflug. Den Grund habe ich oben geschrieben.
Entweder sind beide lang, 2000, aber es gibt nur wenige Angebote.

Bald werde ich alle Arten von anderen Algos bringen, ich habe keine Zeit, Bots noch zu bauen.
Wenn jemand Quellen benötigt, um seine eigenen Bedingungen/Filter hinzuzufügen, schreiben Sie. Ich wollte nur mit ONNX spielen.
 
Der Einstiegspunkt muss für den Take richtig sein, für einen ausreichenden Take, um den Provisionsspread negativen Swap zu schlagen, und dann funktioniert es. Und der Stop ist eine Versicherung gegen unberechnete Faktoren))))

 
senden)

Valeriy Yastremskiy #:

senden)

ONNX Ich schicke es Ihnen zu )
 
Ich testete den Bot, den ich hier am 15. Mai warf, ist ein Monat vergangen. Mit verschiedenen sl und tp unterschiedliche Ergebnisse, aber im Durchschnitt alle auf das Wachstum.



Obwohl das Zitat mit Positionen nicht mit dem Gleichgewicht Diagramm übereinstimmen, aber wenn Sie geistig verschieben, ist das Gleichgewicht Diagramm ein typisches TS-Chart mit over-sitting.

