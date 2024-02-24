Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3110
Nun, dieser Zeitraum funktioniert, denn seit ein paar Jahren ist der Test nicht mehr so gut.
Es ist überall das Gleiche. Er ist für den Euro, nicht für den Neuseeländer.
Ich werde eine Version für mehrere Währungen einführen, sobald ich Zeit habe.
In der Zwischenzeit stecke ich bis zu den Ohren in neuen Recherchen. Ich will nicht gefüttert werden, aber ich will forschen.
Wenn es die gleiche ist, die ich habe, Euro-Dollar von 19 bis heute so, 350 TP, 5200 SL, bekam sie von Optimierung.
Ich habe dir die neuseeländische gegeben. Für den Euro, glaube ich, habe ich es auch hierher geworfen, oder du kannst es aus meinem Wagen klauen. Ich kann hier nichts mehr finden.
Ja, das hier ist besser.
Der Stop ist länger, der Take Down ist kürzer. Ich habe den Grund oben geschrieben.
Der Einstiegspunkt muss für den Take richtig sein, für einen ausreichenden Take, um den Provisionsspread negativen Swap zu schlagen, und dann funktioniert es. Und der Stop ist eine Versicherung gegen unberechnete Faktoren))))
Wenn jemand Quellen benötigt, um seine eigenen Bedingungen/Filter hinzuzufügen, schreiben Sie. Ich wollte nur mit ONNX spielen.
senden)
Ich testete den Bot, den ich hier am 15. Mai warf, ist ein Monat vergangen. Mit verschiedenen sl und tp unterschiedliche Ergebnisse, aber im Durchschnitt alle auf das Wachstum.
Obwohl das Zitat mit Positionen nicht mit dem Gleichgewicht Diagramm übereinstimmen, aber wenn Sie geistig verschieben, ist das Gleichgewicht Diagramm ein typisches TS-Chart mit over-sitting.