Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3111
Obwohl der Kurs mit den Positionen nicht mit dem Gleichgewichtschart übereinstimmt, ist der Gleichgewichtschart ein typischer übersättigter TK-Chart, wenn man ihn gedanklich verschiebt.
Es ist nur eine Besonderheit, die nichts über die Stabilität aussagt.
Die Stabilität wurde an neuen Daten (10 Jahre) getestet, aber auch das verspricht keine Lambos und Yachten. Es ist interessant, das Modell nicht im Testgerät zu beobachten, sondern wie es in der Praxis funktioniert.
Im oberen Bild sind alle Drawdowns groß, und um 06.01 Uhr betrug der Drawdown etwa 7 Pfund von acht Gewinnen. 13 Pfund auf 10 000 für einen Monat - das ist nichts, Sie müssen das Los erhöhen und eine solche Gelegenheit scheint vorhanden zu sein, wirklich in 100 Zeiten, die zu ganz akzeptablen Laden der Einzahlung führen wird. Dann wird der Drawdown mehrere zehn Prozent des Guthabens betragen, was dazu führen wird, den Verlust zu fixieren, um "wenigstens etwas zu sparen".
Jeder hat sein eigenes subjektives Verständnis von Risiko. Ich interessiere mich mehr für robuste Modelle und die Möglichkeiten, sie zu erhalten.Ich kenne Leute, die mit Landungen von 80 % oder Abflüssen bei Null handeln, aber manchmal Tausende von % verdienen. Ich habe Tausende ohne Risiken nur mit Arbitrage gemacht, alles andere ist immer mit Risiken verbunden.
Ich habe die Arbeit eines sehr klugen Mannes gelesen: Gabriel Okasa 2201 .12692.pdf
Was mir von der ersten Seite an auffiel, war, dass er begann, ein Fahrrad an ein Motorrad zu schrauben.
Es hat Spaß gemacht, zu sehen, wie sich eine Theorie im dreidimensionalen Raum entfaltet.
Die größte Schöpfung war auf Seite 30 fertig und ohne ein einziges Beispiel, eine Anwendung in der realen Welt.
Es hat mehr Spaß gemacht mit Algo-Trading und S.B.
Als ich gestern auf die Toilette ging, fiel es mir ein und ich schrieb dies!
Mit Lippenstift auf dem Glas: E=S*M*S .
E=C*M*C
Ist die ternäre Formel in Tensorform?
Unterrichten! Ich werde euch nicht belehren. Sie müssen verstehen, dass ich auf dem Markt gegen Sie alle arbeite.
Algo-Trading basiert auf gefälschten Marktdaten. Es ist ganz einfach. Close deckt sich leicht mit dem Markt, und High und Low. liegen auf dem Minutenchart viel höher als der Markt. Wir verkaufen also einfach bei 5 Pips über Close[1]. Wir kaufen auf die gleiche Weise. Wenn 4-5 Pips unter Close[1].
Ich werde aus moralischen Gründen nicht über S.B. sprechen. Ich werde in matte schreiben und ich werde früh verbannt werden.
