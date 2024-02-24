Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3079
Warum Code aus der CodeBase nehmen? Es ist möglich, dass eine fertige Idee in den Indikatoren veröffentlicht wurde, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass nur ein Entwurf der Hauptidee veröffentlicht wurde. In diesem Fall wird der geplante Arbeitsumfang unverhältnismäßig groß.
Und wie misst man die Durchführbarkeit?
Selbst wenn von den für die Studie ausgewählten Indikatoren 5 % brauchbar sind - für mich ist das ein tolles Ergebnis!
Nein, es ist nur unangenehm zu lesen, wenn sie ein Wort falsch schreiben. Und billiges NLP hat damit nichts zu tun :)
Ich habe Verständnis und entschuldige mich sogar - ich schreibe nicht absichtlich mit Fehlern - ich korrigiere alles, was unterstrichen ist. Wahrscheinlich eine Form von Legasthenie, ich arbeite daran.
Es ist kein bewusstes NLP - es ist nur ein Gefühl.
AI-Meister, das Telefon ist Pre-Top, der Mond ist nur kapets, im wirklichen Leben ist es extrem scharf, AI-Kamera machte es wie eine Mondsichel) visuell gibt es einen neuen Mond, sehr schön.
wie misst man die Durchführbarkeit?
Der folgende Ansatz kann verwendet werden, um den Wert der aufgewendeten Zeit gegenüber dem Erfolg zu messen:
Ich habe Ihnen also die Frage gestellt, warum ich über die von GPT vorgeschlagene Methodik schreibe, während Sie rechnen.
Die effektivste Methode wäre: nicht zu lernen, sondern einfach Tomaten auf dem Markt mit 300% Gewinn zu handeln )))))
Aber zweifellos profitabel, wenn das investierte Geld bringt 300%, hier ist natürlich wichtig, und die Geschwindigkeit der Zirkulation von Geld. Zum Beispiel, ein Produkt mit der Zirkulation von Geld mindestens 4 mal pro Woche mit einem Gewinn von 300%, vor Steuern, bringt 1200% pro Monat. Wenn jemand die 300% Aufschlag bezweifelt, kann ich sie beruhigen, in Lettland ist es ein durchschnittlicher Aufschlag in Cafés, wo normale Menschen essen.
Ich habe Ihnen also die von Ihnen berechnete Frage gestellt: Warum sollte ich über die von GPT vorgeschlagene Methodik schreiben?
Kennen Sie einen besseren Weg, um den Wert Ihrer Zeit zu erkennen?
Lilitha, heute ist ein besonderer Tag, ein erhöhter Tag.
Einige Leute haben sich heute besonders hervorgetan, und ich auch.
Warum können Sie keine inhaltlichen Fragen beantworten?
Außerdem impliziert das, was Sie da kopiert und geschrieben haben, dass es bereits eine Lösung gibt und dass es eine Bewertung der Durchführbarkeit weiterer Arbeiten in dieser Richtung gibt.
Über ein unerforschtes Gebiet kann man keine Einschätzungen abgeben - man muss mindestens 5 % der gegebenen Indikatoren analysieren, um über die Durchführbarkeit der weiteren Arbeit sprechen zu können.
Ich gehe jedoch von dem potenziellen Wert aus, der hoch sein kann. Angenommen, es gelingt uns, einen sehr guten Indikator zu finden, der eine sofortige Erhöhung der Genauigkeit und Vollständigkeit der Klassifizierung für eine Reihe von Zielen ermöglicht. Das bedeutet, dass er es ermöglichen wird, mit dem Handel Geld zu verdienen. Wie viel das sein wird, ist eine andere Frage und hängt sowohl von der persönlichen Verfassung als auch von der Art und Weise ab, wie man das Potenzial ausschöpft.
Anstatt über die Komplexität und Unmöglichkeit nachzudenken, ist es besser, darüber nachzudenken, wie man es mit weniger Aufwand und Zeit möglich machen kann. Dazu habe ich einige Ideen.