Nein und nein. Für jede Version wird ein eigenes Verzeichnis angelegt, so dass die Vorstellung, dass die Versionen und die Dateien durcheinander geraten sind, seltsam anmutet.Rtools - wofür ist das?
Nun, dann gibt es nichts mehr zu sagen.
Warum fragen, was zu tun ist, es aber nicht tun und sich streiten?
Google-Hilfe, ich habe keinen Support beauftragt.
Ich hatte die Wahl - zuzugeben, dass die R-Entwickler Idioten sind und nicht wissen, wie man parallel arbeitende Versionen unterstützt, oder zuzugeben, dass Pakete/Bibliotheken auf einigen Versionen nicht richtig funktionieren. Ich habe mich für die zweite Option entschieden, weil diese Bibliotheken von Benutzern geschrieben werden und es für sie schwierig ist, Kompatibilität mit allen Versionen zu gewährleisten.
Wie wir sehen können, hat alles korrekt funktioniert, es lag also an der Inkompatibilität der Paketversionen mit den Versionen der Sprache selbst.
Kommen wir nun zur Sache. Wenn wir sie in MT5 laden, kann ich Ihnen sagen, ob diese Daten den echten ähnlich sind oder nicht.
Sollten Sie nicht, wie die Pariser Akademie der Wissenschaften, die Berücksichtigung von Perpetum-Mobile-Modellen, d.h. Algorithmen, die vom HCS "profitieren", verbieten?
7 Seiten des einzig sinnvollen Forums-Threads sind wieder verschwendet.
Und wer hat etwas davon gesagt, dass man von der HSC profitiert?
Natürlich nicht. Random wird leicht auf 100 und -100 gehen. Und z.B. EURUSD bleibt im Bereich von etwa 1-1,5. Der Einfluss der Staaten auf ihre Währungen ist im Zufall nicht enthalten.
Ja, das ist eine sehr wichtige Anmerkung, wenn man bedenkt, dass die Daten alle n Kerzen normalisiert werden, bevor sie in das Modell eingehen.
Natürlich sind sie das nicht. Random wird leicht auf 100 und -100 gehen. Und zum Beispiel EURUSD bleibt im Bereich von etwa 1-1,5. Der Einfluss von Staaten auf ihre Währungen ist im Zufall nicht enthalten.
Soweit ich weiß, gibt es ein Paket zur Generierung von Aktienkursen. Es ist nicht notwendig, ein Währungspaar zu berücksichtigen, man kann auch Aktien berücksichtigen. Und dann ist die Spanne von sogar EURUSD ziemlich groß in Punkten.
Wenn dieses Tool jedoch keine ähnlichen Kurse erstellen kann, brauchen Sie eines, das dies kann.
Als Erstes müssen Sie Statistiken über Candlestick-Kombinationen für verschiedene Instrumente sammeln und aus dieser Verteilung eine Art Zufallswert bilden. Sie können es noch komplizierter machen und Statistiken über die ZZ-Struktur hinzufügen, um Trends in eine Richtung zu begrenzen. Im Allgemeinen lohnt es sich, darüber nachzudenken.
AI-Frage: Welche Währungspaare lassen sich am besten in einem Index kombinieren, um ein möglichst zufälliges Kursdiagramm zu erstellen?
-
Um ein möglichst zufälliges Preisdiagramm zu erstellen, können Währungspaare, die nicht stark miteinander korreliert sind, in einem Index kombiniert werden. Hier sind ein paar Währungspaare, die Sie in Betracht ziehen können:
Diese Paare haben unterschiedliche fundamentale und technische Faktoren, die ihre Kurse beeinflussen. Wenn Sie diese Paare in einem Index zusammenfassen, erhalten Sie daher ein eher zufälliges Preisdiagramm. Es ist jedoch zu bedenken, dass der Devisenmarkt sehr unberechenbar sein kann, so dass es so etwas wie ein völlig zufälliges Preisdiagramm nicht gibt.
Benutzerdefinierte Finanzinstrumente - Für fortgeschrittene Benutzer - Handelsoperationen - MetaTrader 5 Hilfe
Vorzugsweise sollten sie so klobig (antipersistent) wie möglich sein.
Wenn Sie ein möglichst antipersistentes Kursdiagramm erstellen möchten, wählen Sie am besten Währungspaare mit einem hohen Grad an Zufälligkeit und Ungewissheit in den Kursbewegungen. Einige solcher Währungspaare sind:
Diese Währungspaare weisen in der Regel ein niedriges Korrelationsniveau und eine geringe Korrelation zwischen ihren Kursbewegungen auf. Das bedeutet, dass sich die Bewegung eines Paares nicht wesentlich auf ein anderes Paar auswirkt, was zu einem klobigeren und antipersistenten Kursdiagramm führen kann. Es ist jedoch zu bedenken, dass Antipersistenz keine Garantie für den Erfolg an den Finanzmärkten ist, und Händler sollten jedes Währungspaar immer mit Vorsicht untersuchen und die Risiken und potenziellen Erträge berücksichtigen.
