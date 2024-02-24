Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3045
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
versuchen Sie es
Und es ist besser, die Konsolenausgabe auf Englisch zu ändern, dann kann man Probleme normal googeln
https://www.google.com/search?q=package+is+not+available+(for+r+version+)+how+to+install&oq=pac&aqs=chrome.1.69i57j35i39j46i340i433i512j0i512l3j0i131i433i512l2j0i512l2.4701j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Installiert, aber es funktioniert immer noch nicht.
Es wurde installiert, aber es funktioniert immer noch nicht.
Nein, ich habe ein Bild gezeichnet
Können Sie das näher erläutern? Oder ein Beispiel. Welche Werte, welche FF?
individuell für eine Strategie.
Zum Beispiel, grob, wählen wir eine FF - Gleichgewicht, machen Tests auf verschiedenen Teilen der Geschichte mit verschiedenen Parametern. wir messen die Standardabweichung der FF-Wert für jeden Satz von Parametern auf separate Teile der Geschichte.
Beispiel: Gleichgewicht nach Monaten: 10, 1000, 200, 8000, 9000, -5000: schlecht
Beispiel, Saldo nach Monaten: 1000, 1100, 1500, 800, 900, 950: gut
Nein, ich habe ein Bild gemalt
Ich habe fast alle von ihnen auf der Habenseite - seltsame Zufälligkeit :)
Nein, ich habe ein Bild gemalt
Offensichtlich ist etwas falsch, alles ist in der Warnung... aktualisieren Sie alle Pakete oder etwas, ich weiß es nicht.
Offensichtlich ist etwas falsch, alles ist in Warnungen... alle Pakete aktualisieren oder so, huzzah
Gibt es dafür eine Schaltfläche?
Gibt es dafür eine Taste?
Ich habe die Schaltfläche gefunden, aber sie schreibt Fragen - gibt es eine Möglichkeit, alle Fragen mit einer einzigen Schaltfläche zu bejahen?
Ich habe die Schaltfläche gefunden, aber sie schreibt Fragen - gibt es eine Möglichkeit, alle Fragen mit einer Schaltfläche zu bejahen?
Ich denke schon.
Mit einfachen Worten: Wenn ich eine TZ nach statistischer Signifikanz bewerte, ist sie gut,
wenn ich 100 TS habe und den besten nach demselben Kriterium auswähle, ist das schlecht?
Ich muss etwas missverstanden haben, das kann auch nicht richtig sein?
Sie haben alles richtig verstanden, vergleichen Sie zur Verdeutlichung zwei Handelsstatistiken:
1) Sie ergibt sich einfach aus dem Handel mit einem TS auf einem Handelskonto.
2) Es werden viele Handelskonten eröffnet. Gleichzeitig wird auf allen Konten gehandelt - auf der Hälfte von ihnen nach oben und auf der Hälfte von ihnen nach unten. Die Konten mit Verlusten werden geschlossen, und die verbleibenden Konten werden wiederholt, bis es nur noch ein Konto ohne Verluste gibt, und dann wird der Stand dieses Kontos zum Vergleich herangezogen.
Der zweite Stand wird fast immer besser sein als der erste (nach jedem Indikator).
Es ist klar, dass dies eine extrem schlechte Variante ist, aber der Selektionsbetrug ist hier deutlich zu erkennen. Häufiger wird diese Täuschung vertuscht und wird eher zur Selbsttäuschung.