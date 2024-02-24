Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2942
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
hier geht es um den "Empfang von Börseninformationen über Interprozesskommunikation direkt vom MetaTrader-Terminal "
ist nicht Python im Terminal.
Python-Skripte können seit langem direkt im Terminal (nicht im Tester) ausgeführt werden:
Informationen zur Erweiterung des eigenen Horizonts:
Python-Skripte können seit langem direkt im Terminal (nicht im Tester) ausgeführt werden:
Informationen zur Erweiterung des eigenen Horizonts:
Python-Skripte können seit langem direkt im Terminal (nicht im Tester) ausgeführt werden:
Informationen zur Erweiterung des eigenen Horizonts:
Sie können es ausführen, aber wie kann man das Datum selbst, die gleichen Prädiktoren an Python übergeben, außer durch eine Datei?
Und dann bekommen alle Befehle von ihm. Zum Beispiel möchte ich die Einstellungen des Indikators, der verwendet wird, um Prädiktoren zu erstellen, und trainieren das Modell in Python Stichprobe.
Es stellt sich heraus, dass ich ein Sample über den Expert Advisor erstellen muss, es dann in einer Datei speichern muss und dann irgendwie einen Befehl an Python geben muss, um die Datei zu lesen. Gleichzeitig sollte der nächste Start des EA erst nach der Datenverarbeitung durch python erfolgen. Ändern Sie dann die Einstellungen des EA oder den EA selbst und starten Sie ihn erneut. Wie kann man das machen?
Sie können es ausführen, aber wie man das Datum selbst, die gleichen Prädiktoren zu Python, außer durch eine Datei übergeben?
Und dann bekommen alle Befehle von ihm. Zum Beispiel möchte ich durch die Einstellungen des Indikators zu gehen, nach denen Prädiktoren erstellt werden, und trainieren das Modell in Python.
Es stellt sich heraus, dass ich eine Probe durch den Expert Advisor erstellen muss, dann speichern Sie es in eine Datei, dann irgendwie einen Befehl an Python geben, um die Datei zu lesen. Gleichzeitig sollte der nächste Start des EA erst nach der Datenverarbeitung durch python erfolgen. Ändern Sie dann die Einstellungen des EA oder den EA selbst und starten Sie ihn erneut. Wie kann man das machen?
Der Funktionssatz für den Zugriff auf Charts/Ticks/Handelspositionen/Handelsverlauf ist oben angegeben. Das reicht für die direkte Arbeit von Python-Skripten.
Vielleicht werden wir den Zugriff auf Indikatoren hinzufügen.
Dieses Paket konnte nicht installiert werden.
Ich habe das onnx-Paket ohne Angabe der Version installiert. Alles hat funktioniert - das Modell wurde trainiert und gestartet. Python Version 3.11.2
Der Funktionssatz für den Zugriff auf Charts/Ticks/Handelspositionen/Transaktionshistorie ist oben angegeben. Dies reicht für die direkte Arbeit mit Python-Skripten aus.
Vielleicht werden wir den Zugang zu Indikatoren hinzufügen.
Ich habe die Situation beschrieben, die ich lösen muss. Wenn Ihnen nur die Preise und alle Transformationen in Python genügen, wie kann ein solches Konzept überhaupt die Verwendung von Modelltransfer implizieren? Schlagen Sie vor, die Logik für Python und Terminal zu duplizieren?
Offensichtlich braucht man eine Brücke, um mit den Daten zu arbeiten, und jetzt ist das nur über eine Datei möglich, aber dann erfolgt die Synchronisierung wieder nur über Dateien, was mit Problemen behaftet ist.
Ich installierte das onnx-Paket ohne Angabe der Version. Alles funktionierte - das Modell wurde trainiert und gestartet. Python Version 3.11.2
Das Modell läuft im mql5-Skript, aber es läuft nicht in Python, weil das onnxruntime-Paket nicht installiert ist.
Au, python fans, ohne euch geht es nicht.
Ich habe die Situation beschrieben, die ich lösen muss. Wenn alles, was Sie brauchen, ist Preis und alle Konvertierungen in Python,
Ich glaube, du bist irgendwo wirklich dumm...
Wo?
Und wo ist das?
Der Input sind nur die Preisdaten. Sie werden an einem Ort verarbeitet, nicht an verschiedenen Orten. Im Terminal und in den Trainingspaketen ist das nicht ganz richtig. Historisch gesehen ist es natürlich bequemer, das, was im Terminal verarbeitet wird, in Trainingspakete mit Preisen zu übernehmen, aber das ist eine Sackgasse. Indikatoren sind natürlich bequem mit ihrer Vorberechnung, nicht Neuberechnung, aber es scheint sogar in der Aufgabe festgelegt werden.
Im Allgemeinen ist der Ort, an dem die Primärdaten empfangen werden und die Handelsumgebung verwaltet wird, für Berechnungen nicht geeignet.