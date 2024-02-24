Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1394
Was die Ergebnisse betrifft, so habe ich in diesem Thread nichts Vergleichbares gesehen, nicht einmal annähernd.
Die einzigen Ergebnisse, die ich gesehen habe, stammen von fxsaber und nicht von einer MOO im eigentlichen Sinne des Wortes.
Ich muss Sie nicht an die Backtests auf der Serviette erinnern.
Ich kritisiere nicht, ich sage nur, dass es ein sehr komplexer Ansatz ist, und ich bin amüsiert über Aussagen wie "Ich mache das ein paar Wochen lang und alles wird gut.
selbst bei einer scheinbar einfachen Sache wie dieser hat niemand darüber geschrieben, oder über RL, Alglebwälder usw., bis ich es zur Sprache brachte
Also, worüber reden wir hier... Sie sehen also nur ein "beliebiges Ziel" und können sich nicht vorstellen, wie man es komplizierter machen kann, weil es immer einfach ist, zu sehen, was fertig ist und zu sagen, dass es einfach ist, aber zu verbessern...
Sie sind größenwahnsinnig. Nur Ihre Ansätze und Tests sind richtig, der Rest ist auf der Serviette und Blödsinn, usw.
Ich sehe keinen Test von Ihnen, das Streuungsmuster auf dem Diagramm ist völlig zufällig))
Vor Ihren Artikeln dachte ich, es sei etwas Kompliziertes. Aber jetzt können Sie sich, wenn nötig, etwas ausdenken und es ändern. Und dafür danke ich Ihnen!
Hier geht es um die Grundlagen, wie man ein Modell ohne Lehrer vervollständigt und wie man etwas mit den neuen Daten zum Laufen bringt.z.B. wie man diese Beispiele richtig sticht, aus welchen Verteilungen, mit welcher Häufigkeit, wie man sie validiert, usw.
Asaulenko hat 20 Rückläufer ins Netz serviert und ist glücklich... ist das nicht lustig?
Ich brauche Ergebnisse, keine komplexen Ansätze. Komplexe Ansätze sollen eine neue Qualität hervorbringen. Sie haben an anderer Stelle komplexe modd. Aber es gibt keine qualitativ unterschiedlichen Ergebnisse. Warum also all diese Schwierigkeiten?
)) Die Qualität ist, dass ich eine Handvoll guter Modelle in 5 Minuten bekomme (das Ergebnis). Komplexität ist anfangs notwendig, damit die Modelle nicht monatelang liegen bleiben und nicht wieder aufgegriffen werden, wenn die alten kaputt sind
randome ist rund)
Und es gibt eine Ellipse.
OK, eine Ellipse liegt am Rande des Zufalls, näher am Kreis als an einer geraden Linie.
Wie Yuri vorschlug, wenn wir mit Vorhersagen > 2,5 und <-2,5 handeln - in Wirklichkeit werden die meisten Trades im Gewinn sein:
Ich sehe eine Fehlerquote von 15-20%.
So funktioniert das nicht, es gibt eine 45g schräge Linie durch die Wolke, die nicht horizontal ist.von nicht zählen die Abweichungen ... auch vorgeschlagen, nicht zu wissen, was ))