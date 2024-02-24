Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2696
Wahrscheinlich wegen des Verbots des Array-Austauschs zwischen dem mql5-Programm und dem Py-Interpreter.
Die gleiche Religion wird für R gelten.
Um ehrlich zu sein, verstehe ich den Punkt der kritischen Sicherheit, von dem MQ spricht, nicht.Vielleicht geht es nicht um Sicherheit, sondern um die komplizierte Py-Api für Arrays.
Und die haben sich einfach nicht darum gekümmert.
Also wird es für R gemacht - irgendwie via dll, obwohl ich nicht ins Detail gegangen bin.
Es ist also für R getan - irgendwie durch eine dll, obwohl ich nicht ins Detail gegangen bin.
Ich habe verstanden, dass die Rede über die native ist.
Und so ja, können Sie überall über dll klopfen.
Eine analoge Python-Api wurde für R gemacht, irgendetwas hat dort nicht geklappt, um es auf einen lokalen Markt wie pypi hochzuladen, über den Rest weiß ich nichts. Code in interpretierten Sprachen läuft langsam, wahrscheinlich gibt es keinen großen Sinn, d.h. man wird nicht schnell testen können :)
Sinn ist ein relativer Begriff.) Meiner Meinung nach ist es besser, wenn etwas verfügbar ist und man sich aussuchen kann, ob man es benutzen will oder nicht) Schnelles Testen wird nicht funktionieren, aber zumindest irgendeine Art von Testen, um den Sinn weiterer Tüfteleien zu bewerten.
Dennoch würde ich gerne den Grund verstehen, warum es kein mt-R-Analogon für Python gibt. Ich spreche von der Möglichkeit, einen Interpreter aus einem mql5-Programm heraus zu starten und ihm Befehle zu senden und Daten in beide Richtungen auszutauschen. Das ist z.B. praktisch, um ein trainiertes Modell schnell zu testen, ohne es in mql5-Code zu destillieren, und generell ist es ein recht flexibles Werkzeug. Und es scheint genau das zu sein, was ein Fan von "Geplapper und Geplapper" will.
.
Wenn Sie es sehr brauchen, können Sie es selbst machen oder bei einem Freelancer bestellen. Machen Sie einfach eine Kopie der Funktionalität (Sie können auch eine Kopie der Funktionsnamen machen, für die Portabilität von 1 zu einer anderen Engine) für Python.
Bitte erklären Sie, wie man mit der Verlustfunktion arbeitet
Wie kann man die Zielfunktion für die Minimierung verwenden?
Und die zweite Frage.
In Matlab verwendet die Funktion fminsearch() den Nelder-Mead-Algorithmus.
Dieser Algorithmus ist in ENUM_LOSS_FUNCTION nicht vorhanden.
Können wir damit rechnen, diesen Algorithmus hinzuzufügen?
Es gibt dort eine wirklich schmerzhafte Numpy-Api.
Sie ist nicht langweilig, sie ist nur ungewöhnlich. Wenn man sich daran gewöhnt hat, wird es zu einer Spaßbremse. Ich würde für eine solche Api von Arrays in C-ähnlichen Sprachen wie MQL stimmen.
Es tut nicht weh, es ist nur ungewohnt. Wenn man sich daran gewöhnt hat, wird es zum Nervenkitzel. Ich würde für eine solche Api von Arrays in C-ähnlichen Sprachen wie MQL stimmen.
Nein, nicht in C-ähnlichen Sprachen ))
Übertragung in Bytes, es gibt nichts besseres.
Der Rest ist alles Wrapper, mit der Phantasie des Wrapper-Entwicklers.
Ich suche Begleiter für eine interessante und aufregende Reise auf unbekannten Pfaden auf der Suche nach mysteriösen Prädiktoren/Features/Zeichen.
Ich habe eine Karte, mit der ich sie finden kann, und brauche Hände, um Fallen zu stellen und über die Gewohnheiten und den Heiligenschein dieser erstaunlichen Phänomene nachzudenken.
Der Weg ist nicht einfach, lang, aber faszinierend, und ich bin sicher, dass wir nicht ohne Trophäen dastehen werden!
