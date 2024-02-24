Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2669
Vielleicht bin ich verwirrt über etwas ... wir diskutiert montecarloa Optimierung (als eine Suche nach einem TS), und hier sind wir über die Risikobewertung eines fertigen Strategie sprechen. Um genauer zu sein, nicht einmal Risiken, sondern wie man feststellt, wann der TS nicht mehr funktioniert.
Ja, in dem Link dort geht es um die Validierung von überangepassten TS. Wahrscheinlich macht es so keinen Sinn. Ob es bedeutet, dass es keinen Sinn macht, den zulässigen Drawdown zu bestimmen, ist auch eine Frage.
Nun, Monte Carlo bietet viele Möglichkeiten, und es kann auf unterschiedliche Weise eingesetzt werden.
In Ihrem Link wird meines Erachtens eine zufällige Mischung von Geschäften (Shuffle) verwendet, so dass sich nur der Drawdown ändert. Nach meinem Verständnis ist dies keine Definition des "wahren" Drawdowns, sondern eher die Frage, ob der tatsächliche Drawdown "normal" ist oder nicht. Wenn der Drawdown zu groß oder zu klein ist (in den linken oder rechten Bereich des modellierten Histogramms fällt), kann dies auf eine Abhängigkeit zwischen benachbarten Geschäften hindeuten.
Ich habe ein interaktives Programm in R geschrieben, um Kombinationen von Sinuskurven von Hand hinzufügen zu können.
Vielleicht hat jemand Lust, sich damit zu beschäftigen)))
was damit zu tun ist
Versuchen Sie diese Zeichen
Preis - Logarithmus von MA(i) * gleitende Standardabweichung(i) * Koeffizient
i - Mittelungszeitraum
150 ist der Koeffizient, von 50 bis 250 versuchen Sie es. Je größer, desto stationärer ist die Reihe.und für mehrere gleitende Fenster mit Periode i (mehrere solcher Zeichen)
und was man dagegen tun kann.
Es geht darum, der Maschine zu erklären, was man sich selbst nicht erklären kann....
Sie können es sich selbst nicht erklären, geschweige denn einer Maschine, aber wenn Sie eine gute Steuerung sehen, werden Sie sagen: "Oh, das ist es!".
Diese Steuerkurve kann also aus der Summe einer Sinuswelle gebildet werden...
Karoch ist es mit Ihren Händen Ziel zu tun, die Sie nicht erklären können, um sich selbst, und deshalb programmiert fand ich diese Lösung)
Wie haben Sie die Stationarität gemessen?
Du musst sie vergleichen
Oh, das ist dein Favorit ))
ja
Und wie hast du die Werte gemessen?
Man muss sie vergleichen.
Ja, ja.
Schlussfolgerung?
Die Korrelation, sofern es sich um eine Korrelation handelt, kann als Maß für die Stärke der beeinflussenden Faktoren verwendet werden. Kraft ist natürlich auch hier kein besonders geeigneter Begriff. Aber ein besserer fällt mir nicht ein.
Ich habe die Stationarität nach Augenmaß gemessen. Je kleiner der Koeffizient ist, desto mehr sieht das Diagramm wie ein normales Diagramm aus, je größer er ist, desto mehr sieht es wie ein retourniertes Diagramm aus.
Ist dies ein gleitendes Fenster?
Wenn ja, wie groß ist es?
soll das so aussehen?
P[i] - log( Mittelwert(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150
wobei " P[ii ] " die letzten 20 Preise sindund " P[i] " der aktuelle Wert