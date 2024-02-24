Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2666
Der globale Trend ist abwärts gerichtet, und der Eurobock steigt im Moment, aber dann wird er auch fallen.
Es ist keine Tatsache, dass er fallen wird, vielleicht war der Euro gerade in diesem Moment dem globalen Trend voraus.
Wenn der Markt im Durchschnitt steigt oder fällt. Nicht nur eine Aktie, sondern der gesamte Markt.
Ich verstehe das, aber das macht den Trend nicht vorhersehbar.
Ja.)
Ja)
Das ist der Grund, warum wir zum Anfang des Gesprächs zurückkehren, es ist dasselbe wie bei einem Auto)) die gleiche Verzögerung, die gleichen Probleme.
Dann gehen wir zu Option 2 über (auch wenn ich mit der ersten nicht ganz einverstanden bin, gibt es da einen Punkt).
dann gehen wir zu Option 2 über (auch wenn ich mit der ersten Option nicht ganz einverstanden bin, so ist doch etwas dran)
Und was ist Option 2?
Und wenn der Eurobock steigt und andere korrelierende Paare fallen. Das kann man so nicht herausfiltern, und logischerweise sollte man in diesem Moment den Handel verbieten oder einen entsprechenden Aufschlag machen. Ihr Chart wird das nicht zeigen. Zum Beispiel, der Global ist im Abwärtstrend, und der Eurobucks steigt im Moment, aber dann wird er auch fallen. Sie werden zusätzliche Markierungen erhalten, die nicht mit dem Trend korrelieren und durch Rauschen gestreut sind. Aber das ist nur eine Philosophie.
Wie auch immer, ich war nicht faul, ich habe einen allgemeinen Trend für 28 Paare über PCA erstellt, ich habe nichts mit Korrelationen gemacht, ich habe keine Paare umgedreht, ich war faul...
Hier sind alle Komponenten zusammen, der häufigste Trend, der Preis des Euro oben, der Trend unten.
Sehen Sie selbst.
=======
Sie können sich auch einzelne Komponenten ansehen, sie filtern, usw.
=======
können Sie sich auch einzelne Komponenten, Filter usw. ansehen.
Deshalb kehren wir zum Anfang des Gesprächs zurück, es ist dasselbe wie bei der Mashka)), dieselbe Verzögerung, dieselben Probleme.
Sie haben Recht! "Auf die Mashka schauen" ist von geringem Nutzen....
Und noch etwas verstehe ich nicht... Warum halten Sie sich an den ältesten Trendindikator?...?
Es gibt eine Menge anderer Trendindikatoren... Haben Sie versucht, nach ihnen zu suchen?...?