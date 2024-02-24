Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2671
Parallel dazu werden die Komplexität und die Effizienz der Märkte zunehmen, so dass wir immer einen Schritt zurückbleiben werden. Wenn es früher möglich war, ein primitives TS auf dem Knie zu schreiben und es funktionierte, überlebt jetzt nicht einmal das MO.
Niemand bestreitet, dass es möglich ist, sich der Echtzeit in Bezug auf die Analyse anzunähern, aber natürlich nicht, sie zu überholen. Und die Komplexität des Systems und der Analysesysteme sind ungefähr parallel.
Obwohl das natürlich nicht stimmt, ist Kardio immer noch eine ständige Funktion des Systems. Aber auch dort gibt es genug Rauschen, und die Aufgabe, die notwendigen Signale automatisch auszuwählen, ist noch nicht vollständig gelöst.
Ich glaube, das ist schon gelöst.
Da ist es einfacher, da gibt es keinen Trend.
Man kann die Dekomposition auch nutzen, um zu verstehen, welcher Welle die Bewegung gerade gehorcht.
ohne zu gucken, ohne zu zögern...
Ich glaube, das Problem wurde bereits gelöst.
Im Rahmen der wichtigsten offensichtlichen Pathologien, ja, aber es ist weniger als 30%, so weit zu verstehen, was dort falsch ist und vor allem, wo auf schwache Signale eine Person entscheidet.
Ich verstehe noch nicht, wie es ausblendet. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es keine Möglichkeit, Sinusoide in zwei nebeneinander liegenden Zerlegungen zu vergleichen. Und es ist immer noch nicht möglich, ein Fenster mit einem sehr engen Schritt zu machen.
1+7+5+4=17 Haupttageswellen bilden (jetzt) ein Volumen; sie haben anfangs unterschiedliche Phasen und Amplituden, gehen mit unterschiedlichen Gewichtskoeffizienten in unterschiedliche Quotienten ein. Gleichzeitig kann jede die Phase umkehren. Zur Abbildung....
MÖGLICH ist es durch PCA, wie oben gezeigt, oder Bandpassfilter....
Alles wurde bereits vor 100 Jahren gelöst
Anscheinend gibt es keine Realisierungen)))))))))))))))))))))))))) Ich arbeite in einem medizinischen Zentrum). Und unsere Ärzte haben kein vollautomatisches Kardiogramm-Auswertegerät. Vor 100 Jahren wurde die Idee vorgeschlagen, dass das Kardiogramm die Arbeit der verschiedenen Teile des Herzens unterscheiden kann, aber es hat das Problem der Diagnose nicht gelöst und löst es bis heute nicht in weniger komplizierten Fällen.
Das ist nicht das, worüber wir sprechen.
Warum, es ist die gleiche Aufgabe, ein schwaches Signal eines falsch arbeitenden Organs unter anderen Signalen herauszufiltern, wir haben die Aufgabe, Signale in verschiedenen Zeitabschnitten zu identifizieren, um ihr Verhalten zu verstehen, die Rate der Abschwächung oder andersherum. Das ist die gleiche Größenordnung. Beim Herz das gleiche Problem, in einer bestimmten Zeitspanne schwindet das Signal auf 0, dann erscheint es wieder, aber nicht immer im Einklang mit den Grundrhythmen des Herzens.
