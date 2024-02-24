Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2665
Wenn es mehr als 100 andere Paare gibt und ihr Rauschen gaußförmig ist, können Sie das tun.
zeitcodiert
https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345
Rendom Forest und andere Regel-Ensembles arbeiten nach dem gleichen Prinzip, nur dass dort statt verrauschter Sinuskurven, verrauschte Regeln, die Summe der Regeln das Rauschen unterdrückt, das ist der Output des Modells. Und nichts Geniales))) das übliche DSP von vor 100 Jahren...))))
Nun, der Punkt ist ein wenig anders. Entfernen Sie einfach atypische Schwankungen aus dem Markup, die nicht mit dem Rest der Symbole korrelieren.
Dann funktioniert die TS sozusagen automatisch auch bei den anderen Symbolen, wenn die Vorzeichen richtig normalisiert sind. Das schließt aber eine Gruppenanpassung an die Geschichte nicht aus.
wie Sie richtig schreiben, je mehr Symbole, desto mehr Mittelwertbildung.Es gibt hier eine allgemeinere Konsequenz, wenn man nicht nur andere Werkzeuge, sondern auch die Chips, auf denen wir trainieren, markieren und eine Art Filter auf sie anwenden kann. Dadurch kann man die Korrelation des Fiches mit dem Zielfiche erhöhen. Eine Möglichkeit.
wenn es möglich ist, nicht nur andere Werkzeuge, sondern auch die Merkmale, an denen wir lernen, zu markieren, um eine Art Filter auf sie anzuwenden. Auf diese Weise kann man die Korrelation eines Merkmals mit dem Ziel erhöhen. Eine Möglichkeit.
Das ist alles schon in den Holzmodellen enthalten...
eine Regel ist ein Filter, sie pickt sich einfach den größten Leckerbissen aus einem Merkmal heraus und lässt nur diesen übrig, das Ensemble der Regeln (Filter) ist ein Modell.
Nein, hier verbessern wir auf Kosten der Komplexität, was zu einer Überanpassung führt. Und hier reduzieren wir die Komplexität des Modells durch Filterung.
Man kann Komplexität auf viele Arten betrachten.
Komplexität ist das Wort Komplexität.
Wenn Sie 100 Regeln statt einer hinzufügen, ist die Komplexität im ersten Fall höher, aber es gibt weniger Rauschen, erinnern Sie sich an die Sinuswellen aus dem Video.
Und das Wort "addieren" hat nicht unbedingt eine mathematische Bedeutung. Man kann Waffen stapeln, also aufhäufen, aber nicht addieren. Man kann sie nebeneinander legen, wie in einem Stapel stapeln. Komplexität erhöhen oder Komplexität
Deshalb verstehe ich deinen Standpunkt nicht.
wahrscheinlich
Es ist auch möglich, mit Standard-DSP-Methoden zu filtern.
aber natürlich gibt es eine Verzögerung
Und wenn der Eurobock steigt und andere korrelierende Paare fallen. Sie können das nicht herausfiltern, aber logischerweise sollten Sie den Handel in diesem Moment verbieten oder einen entsprechenden Aufschlag machen. Ihr Chart wird das nicht zeigen. Zum Beispiel: Der Global ist im Abwärtstrend, und der Eurobock steigt im Moment, aber dann wird er auch fallen. Sie werden zusätzliche Markierungen erhalten, die nicht mit dem Trend korrelieren und durch Rauschen gestreut sind. Aber das ist nur eine Philosophie.