Ähnliche Modelle gibt es ständig auf dem Markt: "Elefanten", "Kamele", "Hasen". Aber sie sind alle unterschiedlich groß. Aber die Modelle existieren in der Realität und werden ständig wiederholt.
Aber ein Mensch kann sie sehen, ein primitiver Algorithmus aber nicht.
Natürlich ist der Markt nicht dasselbe Modell wie bei dem Beispiel des Elefanten von der Stange, der auseinandergenommen und in Teilen ins Regal gestellt wurde.
Schon das Prinzip der Konstruktion ist interessant.
Ein Marktdiagramm besteht aus Knotenpunkten und Teilen. Die Aufgabe besteht darin, das Modell richtig zu gestalten. Und das Modell muss im Voraus bekannt sein. Ich habe 2D-Modelle erstellt. Ich muss ein volumetrisches Modell erstellen. Ich kann keine Leute finden, die daran interessiert wären. Es gibt ein Verständnis für das Modell, aber keine derartigen Fähigkeiten in der Softwareausführung.
Ja mein Beitrag war nur über die Tatsache, dass die zerlegt ist nur sehr schlecht, eine lineare rsa wäre viel besser denke ich, aber die Daten des Elefanten ist leider nicht verfügbar(
Ein Marktdiagramm besteht aus Knoten und Teilen. Die Aufgabe ist es, das Modell richtig zu formen
ja, die Aufgabe...
Ich habe 2D-Modelle erstellt. Ich muss ein volumetrisches Modell erstellen.
Warum? wenn alles funktioniert, warum? gibt es eine dritte Dimension in dem Modell? ist es notwendig? .... ... ... ... ..
Ich finde keine Leute, die sich dafür interessieren würden. Es gibt ein Verständnis für das Modell, aber keine derartigen Fähigkeiten in der Softwareausführung.
Wenn man die Produkte gemacht hat, die man hat, hat man genug Fähigkeiten, es gibt keinen Wunsch, in etwas Neues einzutauchen....
Und niemand wird eine komplexe Idee besser umsetzen als derjenige, der sie sich ausgedacht hat, oder sogar überhaupt niemand außer dem ersten....
...
warum? wenn alles funktioniert, warum? gibt es eine dritte dimension im modell? ist sie notwendig? .... ... .... ... ... ..
brauchen.
2D ist kein vollständiges Modell.
Nun, wenn Sie wollen, können Sie es mir sagen, wir werden darüber nachdenken.
Ja... der Algorithmus ist so schlecht...(( Oder vielleicht übersehe ich etwas...).
Wenn es nicht verzerrt, ist es immer noch ziemlich gut.
Nun, das ist zu kompliziert, um ein Pferd vorherzusagen :D
unglücklicherweise für mich, zum Glück für den Rest der Welt, weiß ich nicht, wie man etwas programmiert)) Ich benutze das, was kluge Leute gemacht haben, wie ich es kann....
2d ist kein vollständiges Modell.
Vielleicht sage ich etwas Falsches, aber das ist meines Erachtens das Hauptproblem eines Händlers bei der Anpassung eines Systems an die Geschichte.
Nehmen wir an, wir haben einen Satz von 1000 Geschäften. Wenn wir alle Geschäfte z.B. in Buy eröffnen, erhalten wir das Ergebnis von 47% profitablen Geschäften.
Teilen wir nun das Aggregat in zwei Teile von 500 Geschäften nach bestimmten Merkmalen (Mustern) auf und eröffnen in einem Teil die Option "Kaufen" und in dem anderen die Option "Verkaufen", kann sich das Ergebnis beispielsweise auf 49 % verbessern.
Jetzt haben wir ein Patchwork, in dem wir Kaufen oder Verkaufen mit einem sehr guten Gesamtergebnis für 1000 Geschäfte eröffnen.
Und es scheint, dass die Teilungszeichen richtig gewählt sind, aber die Anzahl in jedem "Patchwork" ist nicht statistisch signifikant. Und hier ist sie, die Umschulung.
Sie brauchen die Geschichte.
Man braucht sie, um das Modell zu verstehen. Wie sich der Preis im Laufe der Zeit verändert.
Aber der Test selbst ist eine Anpassung an die Geschichte.
MA kann keine Ereignisse vorwegnehmen, sondern stützt sich nur auf einen flachen Chart aus der Geschichte.
Wir müssen die Zukunft des Preises sehen. Die Zukunft besteht aus Bausteinen der Vergangenheit und wird sich erheblich von den vergangenen Größen des Musters unterscheiden. Sie wird von fundamentalen Daten oder zufälligen Ereignissen abhängen, die MA noch nicht kennt.
Das Preismodell selbst ändert sich nicht, aber die Größe und die Form des Plots ändern sich, wie wenn sich ein Elefant dreht.
Daher ist es wünschenswert, ein 3-dimensionales Diagramm zu haben.
Hier ist jedoch eine besondere Sichtweise oder eine nicht standardisierte Sicht auf den Markt erforderlich. So ist es nun einmal.
Und der Markt ist meiner Meinung nach zu mehr als 50 % vorhersehbar, aber es wird immer noch psychologische Probleme beim manuellen Handel geben.