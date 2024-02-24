Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2275
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Vielleicht DTW?
Ein Artikel auf der Hubra über die Verwendung von DTW in der Spracherkennung.
Nein, DTW ist für den Nahverkehr, außerdem ist es langsam...
Und sie müssten über die gesamte Karte in einem Schiebefenster + mit allen Abmessungen des Schiebefensters gestaffelt werden...
das ist keine Option...
Ich bin sicher, es gibt etwas Besseres.
Große gleitende Normalisierung + Korrelation
abra + cadabra
Danke, alles klar)
Es ist auf der Amplitude, er will es rechtzeitig.
Er will alles.
Der Algorithmus muss verstehen, dass es sich um ein und dasselbe handelt.
Es gibt einen Unterschied sowohl in der Zeit als auch in der Amplitude und der Frequenz....
Das gleiche EINE sind die Proportionen zwischen den Punkten im Muster
Dies ist eine Amplitude, aber er scheint es in der Zeit zu wollen.
großes Resampling nach Zeit, Aufteilung in breitere Balken (Bins) oder umgekehrt InterpolationDie Interpolation scheint vorzuziehen, da keine Informationen verloren gehen.
Nun, hier ist ein Beispiel dafür, wie Wissenschaftler nach Mustern suchen. Aber wir sind viel klüger und unsere Fahrräder sind viel besser.
Ich wiederhole "für diejenigen im Tank" TDW für lokal ähnliche Muster
Sie werden die Maus nicht in einem Umkreis von 20-100 Metern um sich selbst schwenken, alle Muster, die in dem Artikel vorkommen, werden höchstens 0,5 Meter entfernt sein... (sie sind lokal (zeitlich) ähnlich)
Ich hingegen brauche vollständige Größeninvarianz
Wiederholen Sie "für die im Tank" TDW für lokal ähnliche Muster
Sie werden Ihre Maus nicht in einem Umkreis von 20 bis 100 Metern schwingen, alle Muster in diesem Artikel sind höchstens 0,5 Meter entfernt... (sie sind lokal (zeitlich) ähnlich)
Ich hingegen brauche eine vollständige Größeninvarianz.
Das ist in Ordnung, in ein paar Jahren wirst du den Logarithmus entdecken.
Wiederholen Sie "für die im Tank" TDW für lokal ähnliche Muster
Sie werden Ihre Maus nicht in einem Umkreis von 20 bis 100 Metern schwingen, alle Muster in diesem Artikel sind höchstens 0,5 Meter entfernt... (sie sind lokal (zeitlich) ähnlich)
Ich hingegen brauche vollständige Größeninvarianz
Um die Logik der Bereichsgröße zu finden, suchen Sie nach Skalen, bzw. in welcher Skala das Muster zu suchen ist. Andernfalls durch volle Brute-Force-Fenster von der Breite des maximalen Muster auf das Minimum, und so gleiten entlang der Zeile ist teuer. aber alle werden definitiv gefunden werden. die Breite des maximalen Muster muss nur verstanden werden.
Das ist in Ordnung, in etwa zehn Jahren wirst du den Logarithmus entdecken.
Wie hilft die Logarithmetik, die oben gezeichneten Muster zu erkennen?
Die Logik des Spreizungswertes auf dem Bereich, von dem aus die Skala zu suchen ist, bzw. in welcher Skala das Muster zu suchen ist. Das einzige, was zu tun ist, ist, die Breite des maximalen Musters zum minimalen zu finden.
Du weißt, dass es einen halben Tag dauern wird, ein Muster zu finden...
Ich denke, es gibt einen eleganteren Weg.