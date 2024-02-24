Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1950
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Die Hauptsache ist, das Gesicht nicht zu verlieren.)
Das ist es, wovon ich spreche.
lernen, nicht zu verlieren, nicht nach einem Einstieg zu suchen
Nicht zu verlieren heißt zu gewinnen
Du wurdest schwer traumatisiert. Geh zu einem Psychiater oder so... Ich möchte Ihr Trauma nicht noch verstärken. Gehen Sie aus dem Weg.
Das ist es, was ich meine.
lernen, nicht zu verlieren, anstatt einen Einstieg zu suchen
nicht zu verlieren ist zu verdienen
Dumm. Nicht zu verlieren heißt, auf dem Zaun zu sitzen, wo man auch kein Geld verdienen kann. Diese Erklärung hat keinen Sinn....
Misha, schalte den Roboter mit deinem Gehirn aus.
Wer nicht verlieren will, muss Geld verdienen.
einen Handel eröffnen, gerät er ins Defizit,
die Politik besteht darin, nicht zu verlieren, die Frage ist nur wie?
Du wirst herausfinden, wie man es macht, und den Roboter einschalten.
Man kann es nicht von Hand machen.
das ist der Gral.
Mischa, schalte mit deinem Gehirn den Roboter aus
"Die Hauptsache ist, dass wir nicht verlieren. Das ist selbstzerstörerisch....
Wer würde das bestreiten), aber es geht nicht um das Gesicht)
Haben Sie versucht, etwas zu reduzieren?
Haben Sie versucht, etwas zu reduzieren?
Sommer. Es gibt viele andere Dinge zu tun. Ich werde in Zukunft experimentieren, wenn ich Zeit habe.
Ich möchte versuchen, die Gewichte der Eingabeschicht zu ziehen, aber ich muss herausfinden, wie.
Für ein Netz mit 1 Neuron und 100 Eingängen. Auf der linken Seite alle Eingänge, in der Mitte die letzten 10. Rechts 10 Neuronen mit 100 Eingängen.
Das gleiche Netzwerk ist stark übertrainiert
Gewichte für das Gitter, das sich mit ma(100) 100 Eingaben auf der linken Seite und ma(50) 100 Eingaben auf der rechten Seite schneidet.