Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1950

Valeriy Yastremskiy:

Die Hauptsache ist, das Gesicht nicht zu verlieren.)

Das ist es, wovon ich spreche.

lernen, nicht zu verlieren, nicht nach einem Einstieg zu suchen

Nicht zu verlieren heißt zu gewinnen

Retrog Konow:
Du wurdest schwer traumatisiert. Geh zu einem Psychiater oder so... Ich möchte Ihr Trauma nicht noch verstärken. Gehen Sie aus dem Weg.
Jetzt geht's los)) Schande über dich.
 
Renat Akhtyamov:

Das ist es, was ich meine.

lernen, nicht zu verlieren, anstatt einen Einstieg zu suchen

nicht zu verlieren ist zu verdienen

Das ist Unsinn. Nicht zu verlieren heißt, auf dem Zaun zu sitzen, wo man auch kein Geld verdienen kann. Diese Erklärung hat keinen Sinn....
 
Mihail Marchukajtes:
Dumm. Nicht zu verlieren heißt, auf dem Zaun zu sitzen, wo man auch kein Geld verdienen kann. Diese Erklärung hat keinen Sinn....

Misha, schalte den Roboter mit deinem Gehirn aus.

Wer nicht verlieren will, muss Geld verdienen.

einen Handel eröffnen, gerät er ins Defizit,

die Politik besteht darin, nicht zu verlieren, die Frage ist nur wie?

Du wirst herausfinden, wie man es macht, und den Roboter einschalten.

Man kann es nicht von Hand machen.

das ist der Gral.

 
Renat Akhtyamov:
Mischa, schalte mit deinem Gehirn den Roboter aus
Ich habe das schon vor langer Zeit durchgemacht, es hilft nicht..... Im Sinne des Satzes "Die Hauptsache ist, nicht zu verlieren". Das ist selbstzerstörerisch....
 
Eh Ma, ich denke darüber nach, ein weiteres Video vom Markt selbst zu machen? Um einige der Missverständnisse unter den Versammelten auszuräumen....
 
Mihail Marchukajtes:
"Die Hauptsache ist, dass wir nicht verlieren. Das ist selbstzerstörerisch....

Wer würde das bestreiten), aber es geht nicht um das Gesicht)

 
elibrarius:

Haben Sie versucht, etwas zu reduzieren?

 
mytarmailS:

Haben Sie versucht, etwas zu reduzieren?

Nein.
Sommer. Es gibt viele andere Dinge zu tun. Ich werde in Zukunft experimentieren, wenn ich Zeit habe.
 
Rorschach:

Ich möchte versuchen, die Gewichte der Eingabeschicht zu ziehen, aber ich muss herausfinden, wie.

Für ein Netz mit 1 Neuron und 100 Eingängen. Auf der linken Seite alle Eingänge, in der Mitte die letzten 10. Rechts 10 Neuronen mit 100 Eingängen.

Erhöhte

Das gleiche Netzwerk ist stark übertrainiert


Gewichte für das Gitter, das sich mit ma(100) 100 Eingaben auf der linken Seite und ma(50) 100 Eingaben auf der rechten Seite schneidet.


