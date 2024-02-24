Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1954

Neuer Kommentar
 

die ersten 500


Es entsteht ein Gitter mit 1 Neuron und 1 Eingabe. 1,7 Millionen Zecken. 0,618 gewinnbringende Geschäfte, 0,38 erwartete Auszahlung. Wenn Sie es überprüfen wollen, schicke ich Ihnen die erste Serie.

 
Rorschach:

Es entsteht ein Gitter mit 1 Neuron und 1 Eingabe. 1,7 Millionen Zecken. 0,618 gewinnbringende Abschlüsse, 0,38 Erwartung. Wenn Sie es überprüfen wollen, schicke ich Ihnen die erste Serie.

Wenn Sie die erste Serie überprüfen wollen, schicken Sie mir bitte die Bilder vom Trainingsgelände. Ich möchte sie auf einer Test- oder OOB-Fläche verwenden.
 
elibrarius:
Bilder vom Übungsplatz sind für niemanden von Interesse. Bauen Sie auf einer Versuchsfläche oder Oob-Fläche.

dies ist die Validierung

 
Rorschach:

dies ist die Validierung

Geschmeidig wie ein Pfeil... Ich kann es nicht glauben.
[Gelöscht]  
Rorschach:

es ist die Validierung

einen Aufstrich hinzufügen )

 
Maxim Dmitrievsky:

den Aufstrich hinzufügen )

dies ist der nächste Schritt, es ist wie Preis ist zufällig und es gibt einen Gewinn auf 1 Neuron

nach dem Zufallsprinzip


[Gelöscht]  
Rorschach:

es ist die nächste Stufe, wie Preis ist zufällig und es gibt einen Gewinn auf 1 Neuron

auf die zufällige


bis jetzt passt alles), aber die Spreizung könnte ein Problem für den TS sein

 
Maxim Dmitrievsky:

Bis jetzt passt alles), aber die Spanne kann durch den TS entschieden werden

Ich werde die Streuung trotzdem hinzufügen, ich weiß noch nicht, wie ich es richtig mache, ich brauche ein Ziel, so etwas wie ein Zickzack.

[Gelöscht]  
Rorschach:

Ich werde auf jeden Fall eine Streuung hinzufügen, aber ich weiß noch nicht, wie man das richtig macht, ich brauche ein Ziel, so etwas wie ein Zickzack.

von jedem Handel abziehen

 
Rorschach:

die ersten 500


Es entsteht ein Gitter mit 1 Neuron und 1 Eingabe. 1,7 Millionen Zecken. 0,618 gewinnbringende Geschäfte, 0,38 erwartete Auszahlung. Wenn Sie es überprüfen wollen, schicke ich Ihnen die erste Serie.

Ist "Rohreihe" ein Preis oder ein Muster? Schicken Sie mir einfach das Muster.

1...194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961...3399
Neuer Kommentar