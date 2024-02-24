Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1954
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
die ersten 500
Es entsteht ein Gitter mit 1 Neuron und 1 Eingabe. 1,7 Millionen Zecken. 0,618 gewinnbringende Geschäfte, 0,38 erwartete Auszahlung. Wenn Sie es überprüfen wollen, schicke ich Ihnen die erste Serie.
Es entsteht ein Gitter mit 1 Neuron und 1 Eingabe. 1,7 Millionen Zecken. 0,618 gewinnbringende Abschlüsse, 0,38 Erwartung. Wenn Sie es überprüfen wollen, schicke ich Ihnen die erste Serie.
Bilder vom Übungsplatz sind für niemanden von Interesse. Bauen Sie auf einer Versuchsfläche oder Oob-Fläche.
dies ist die Validierung
dies ist die Validierung
es ist die Validierung
einen Aufstrich hinzufügen )
den Aufstrich hinzufügen )
dies ist der nächste Schritt, es ist wie Preis ist zufällig und es gibt einen Gewinn auf 1 Neuron
nach dem Zufallsprinzip
es ist die nächste Stufe, wie Preis ist zufällig und es gibt einen Gewinn auf 1 Neuron
auf die zufällige
bis jetzt passt alles), aber die Spreizung könnte ein Problem für den TS sein
Bis jetzt passt alles), aber die Spanne kann durch den TS entschieden werden
Ich werde die Streuung trotzdem hinzufügen, ich weiß noch nicht, wie ich es richtig mache, ich brauche ein Ziel, so etwas wie ein Zickzack.
Ich werde auf jeden Fall eine Streuung hinzufügen, aber ich weiß noch nicht, wie man das richtig macht, ich brauche ein Ziel, so etwas wie ein Zickzack.
von jedem Handel abziehen
die ersten 500
Es entsteht ein Gitter mit 1 Neuron und 1 Eingabe. 1,7 Millionen Zecken. 0,618 gewinnbringende Geschäfte, 0,38 erwartete Auszahlung. Wenn Sie es überprüfen wollen, schicke ich Ihnen die erste Serie.
Ist "Rohreihe" ein Preis oder ein Muster? Schicken Sie mir einfach das Muster.