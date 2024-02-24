Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1946

Retrog Konow:

Ihre Kameraden wissen nicht, was das Wort bedeutet. Du bist jetzt der Klügste hier.)

Du warst noch nicht weg von hier, oder?

 
Tag Konow:

Sehen Sie, woher ich weiß, wie man in MQL programmiert:

Woooooow, coolaaaasn ....

Jetzt zeige mir, wie du das Netz trainierst.

 
Evgeny Dyuka:
Was meinen Sie mit "Eingaben"?

Was Sie den Netzen zuführen.

 
Maxim Dmitrievsky:

Warst du schon mal hier draußen?

Nein, ich habe Spaß hier.))

 
mytarmailS:

Woooooow, coolaaaasn ....

Jetzt zeige mir, wie du das Netz trainierst.

Das ist der Grund, warum ich in der Branche mitmache - um zu lernen)).

 

Deshalb bin ich in diesem Thread - um zu lernen.)

Monate des Nachdenkens? Geh und iss deine Kohlsuppe, deine Mutter hat sie schon gekocht ...

 
Mihail Marchukajtes:
Nun, es ist ein bisschen so, als würde man ihm den Kuckuck abreißen....., wenn ich es richtig verstehe... :-)

Hier gibt es eine gemeinsame Sprache der Assoziation. ))) Was soll ich Ihnen erklären? Gott bewahre mich davor, dass ich ein kluges Wort sage und deine Gedanken in die andere Richtung gehen.))

 
Rorschach:

Was Sie den Netzen zuführen.

Mir fällt nichts Wirksames ein, zuerst habe ich nur versucht zu sehen, was die Ergebnisse besser beeinflussen würde, aber dann habe ich es aufgegeben, es war zu mühsam. TensorBoard scheint hier helfen zu können. Ich habe es noch nicht herausgefunden, aber wenn Sie es schaffen, lassen Sie mich wissen, wie Sie es einrichten.
Maxim Dmitrievsky:

alles oben genannte ist auch neu verlinkt

hier, in der zweiten Zeile, ändert In nicht nur In, sondern auch Out

Sie sollten solche Zuweisungen nach Möglichkeit vermeiden, um Verwirrung zu vermeiden, wenn eine Änderung der einen Variablen eine Änderung der anderen impliziert.

Jeder verflucht C++ für Referenzen, aber Python hat beschlossen, noch weiter zu gehen und sie überall einzubauen.

 
Maxim Dmitrievsky:

Studieren des tsmp-Pakets

Interessantes Zeug, eine Art Zustandserkennung in einem versteckten Markov-Modell

Ich weiß nicht, wie man es benutzt, aber ich werde es im Hinterkopf behalten ...

Funktion

find_snippet()

https://sites.google.com/site/snippetfinderinfo/

