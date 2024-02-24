Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 750
NEIN Sie haben gerade einen Mitbewerber in diesem Thread gesehen))))
P.S.
OK. Fahren Sie mit Ihrer Theorie fort.
Dieser Weg ist bereits beschritten worden.
NS ist vielversprechend, erfordert aber bestimmte individuelle Qualitäten.
Was für Qualitäten? Ich habe die Logik aus dem Fuzzy herausgenommen, um die Berechnungen zu beschleunigen, und jetzt setze ich sie wieder zusammen.
wenn Sie Titankugeln meinen, ja
Das ist ja schön und gut, aber warum nicht gleich einen Bot machen?
Dies ist also ein Element des Bot.
Was sind Titankugeln:?
Es ist also ein Element des Bot.
Nun, Sie brauchen den Status, nicht die Bilder.
Was sind Titankugeln? Stehen sie auf Verlusten?
Nein, es ist ein langes Sitzen an einem Ort, man muss auch wissen, wie man es macht.
Es hat keinen Sinn, jemanden zu überzeugen. Wenn Sie intelligent sind, werden Sie mit Echtzeitbildern zufrieden sein.
Niemals!
Eine neue Geschichte.
Aber es handelte sich um die große TF eines Kollegen, die bis zu 5 Millionen betrug.
Und hier ist ein Blick auf die 1 Minute.
Ich hoffe, Sie verstehen, dass es sich hierbei um Grafiken aus der Geschichte des Jahres 2022 handelt?