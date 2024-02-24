Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1391
Alle vorwärts, Händler nicht einmal auf sie selbst schauen, Eurobucks, etwa ein Jahr
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie und Praxis (Handel und darüber hinaus)
Graal, 2019.03.03 12:45
so wie jetzt...
Ungefähr das Gleiche würde bei den Eurobucks und ohne MO passieren, wenn Sie während des Jahres am Wochenanfang kaufen und am Ende der Woche verkaufen würden,
und dann hättest du, wie alle anderen auch, sicher den Laufpass bekommen, aber wie war es wirklich?
Jede Woche trainiere ich sie neu und schließe sie dann vorsichtig an, damit sie funktionieren. Diese Modelle gehen in Produktion
im Grunde genommen überflüssig, da ich sie in einer Woche sowieso umschulen werde )
Dieses Projekt ist noch in der Warteschleife.
Dies ist für fx, anders für Forts, mit Anpassungen für Sitzungen, Clearing und andere Dinge
Die Hälfte des Threads ist Geschichten über meine Modelle gewidmet, denke ich )) Ich habe bereits aufgehört zu schreiben
Ich habe nichts Eindeutiges gesehen, oder ich habe etwas übersehen. Nun, nein, also nein.
einfach schon vergessen.
Alles, was ich schreibe, jeder Satz ist sinnvoll.
Ich argumentiere nicht nur mit jedem, ich schreibe aus Erfahrung.oben ergänzt, prä-post.
Ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich werde es lesen.
Nicht nur eine Woche, sondern auch die Effizienz nimmt mit der Zeit ab, was ganz natürlich ist.
Ich teste mit echten Ticks bei dem Broker, mit dem ich handle, also ist es keine Hoffnung, sondern genaue Tests. Obwohl Ticks überflüssig sind, da ich kein HFT habe, aber um sicher zu sein, wie Stops funktionieren, z.B. gleitende Spreads, Verzögerungen
Für meine Tests war 1 m immer ausreichend. Häkchen ändern nichts Wesentliches an der Prüfung, die Langeweile ist größer. Im realen Handel passen sie in das System, weil sie nur bei der letzten Kerze und sonst nirgends benötigt werden. Sie gehen als Klose, und das war's
Natürlich mehr, wenn Sie Ihren eigenen Tester haben, in mt5 gibt es keinen Ärger
Eine Traurigkeit jetzt - Steckdosen in mt5-Tester nicht funktionieren. Ich wollte fortgeschrittene Modelle mit Python testen, aber ich kann es noch nicht.Ich werde mich nicht einmal um die DLL kümmern, da ich das Modell auf einen entfernten Server hochladen und Terminals aus der Ferne mit ihm verbinden möchte
