Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1391

Neuer Kommentar
 
Gral:

Alle vorwärts, Händler nicht einmal auf sie selbst schauen, Eurobucks, etwa ein Jahr

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Maschinelles Lernen im Handel: Theorie und Praxis (Handel und darüber hinaus)

Graal, 2019.03.03 12:45


so wie jetzt...

Ungefähr das Gleiche würde bei den Eurobucks und ohne MO passieren, wenn Sie während des Jahres am Wochenanfang kaufen und am Ende der Woche verkaufen würden,

und dann hättest du, wie alle anderen auch, sicher den Laufpass bekommen, aber wie war es wirklich?

[Gelöscht]  

Jede Woche trainiere ich sie neu und schließe sie dann vorsichtig an, damit sie funktionieren. Diese Modelle gehen in Produktion

im Grunde genommen überflüssig, da ich sie in einer Woche sowieso umschulen werde )

Dieses Projekt ist noch in der Warteschleife.


Dies ist für fx, anders für Forts, mit Anpassungen für Sitzungen, Clearing und andere Dinge
 
Maxim Dmitrievsky:


Es ist klar, dass das Modell auch ohne Diagramme trainierbar ist. Es ist besser, mir etwas über das Modell selbst zu erzählen.
 
Maxim Dmitrievsky:

Die Hälfte des Threads ist Geschichten über meine Modelle gewidmet, denke ich )) Ich habe bereits aufgehört zu schreiben

Ich habe nichts Verständliches gesehen, oder ich habe etwas übersehen. Nun, nein, also nein.
[Gelöscht]  
Yuriy Asaulenko:
Ich habe nichts Eindeutiges gesehen, oder ich habe etwas übersehen. Nun, nein, also nein.

einfach schon vergessen.

Alles, was ich schreibe, jeder Satz ist sinnvoll.

Ich argumentiere nicht nur mit jedem, ich schreibe aus Erfahrung.

oben ergänzt, prä-post.
 
Maxim Dmitrievsky:

einfach schon vergessen.

Alles, was ich schreibe, jeder Satz ist sinnvoll.

Ich argumentiere nicht einfach mit jedem, ich schreibe aus Erfahrung.

oben ergänzt, prä-post.
Ich habe die Artikel nicht gelesen. Ich werde es lesen.
Vergeblich vertrauen Sie auf den MT-Tester als letzte Wahrheit. Vielleicht ist das der Grund, warum das Modell eine Woche lang hält. Das ist seltsam.
[Gelöscht]  
Yuriy Asaulenko:
Ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich werde es lesen.
Es macht keinen Sinn, sich auf den MT-Tester als letzte Instanz zu verlassen. Vielleicht ist das der Grund, warum das Modell eine Woche hält. Das ist merkwürdig.

Nicht nur eine Woche, sondern auch die Effizienz nimmt mit der Zeit ab, was ganz natürlich ist.

Ich teste mit echten Ticks bei dem Broker, mit dem ich handle, also ist es keine Hoffnung, sondern genaue Tests. Obwohl Ticks überflüssig sind, da ich kein HFT habe, aber um sicher zu sein, wie Stops funktionieren, z.B. gleitende Spreads, Verzögerungen

 
Maxim Dmitrievsky:

nicht nur eine Woche, sondern die Effizienz nimmt mit der Zeit ab, was natürlich ist.

Ich teste mit echten Ticks des Brokers, mit dem ich handle, also ist es keine Hoffnung, sondern ein präziser Test. Obwohl Ticks auch überflüssig sind, da sie nicht hft sind, aber um sicher zu sein, wie Stops funktionieren, zum Beispiel Floating Spreads, Verzögerungen

Für mich war 1 m für Tests immer ausreichend. In der Tat ändern die Zecken nichts Wesentliches am Test, sie sind eher lästig. Im realen Handel passen sie jedoch in das System, da sie nur bei der letzten Kerze und sonst nirgends benötigt werden. Sie gehen als Klose, und das war's
[Gelöscht]  
Yuriy Asaulenko:
Für meine Tests war 1 m immer ausreichend. Häkchen ändern nichts Wesentliches an der Prüfung, die Langeweile ist größer. Im realen Handel passen sie in das System, weil sie nur bei der letzten Kerze und sonst nirgends benötigt werden. Sie gehen als Klose, und das war's

Natürlich mehr, wenn Sie Ihren eigenen Tester haben, in mt5 gibt es keinen Ärger

Eine Traurigkeit jetzt - Steckdosen in mt5-Tester nicht funktionieren. Ich wollte fortgeschrittene Modelle mit Python testen, aber ich kann es noch nicht.

Ich werde mich nicht einmal um die DLL kümmern, da ich das Modell auf einen entfernten Server hochladen und Terminals aus der Ferne mit ihm verbinden möchte
 
Maxim Dmitrievsky:

Natürlich mehr, wenn Sie Ihren eigenen Tester haben, in mt5 gibt es keinen Ärger

Eine Traurigkeit jetzt - Steckdosen in mt5-Tester nicht funktionieren. Ich wollte fortgeschrittene Modelle mit Python testen, aber ich kann es noch nicht.

Ich bin nicht einmal die Mühe mit DLL, weil ich das Modell auf einem Remote-Server zu schreiben und verbinden Terminals entfernt wollen
Etwas scheint mir, dass die Steckdosen mit Python-Tester und wird nicht richtig funktionieren. Zumindest wegen der Inkonsistenz der Fäden. Und synchronisieren - na ja, ich weiß nicht, kann ich nicht gleich sagen.
1...138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398...3399
Neuer Kommentar