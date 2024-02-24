Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1388
Was bedeutet ein normaler Prüfer? Ist es ein MT oder etwas anderes? Ich glaube, meine ist sogar noch normaler.
OK, die Hauptsache ist, dass ich meine eigenen Schlussfolgerungen gezogen habe).
Es handelte sich übrigens nicht mehr um künstliche Reihen, sondern um Markt-, Sber-Futures). Und Alexey hatte bereits die Futures, und er wurde bei einer unabhängigen Probe normal getestet. Sie haben etwas verpasst).
Haben Sie es verpasst? Ich habe keine "Heureka"-Rufe oder schöne Bilder mit Beschreibungen gesehen.
Ja? Ich habe keine "Heureka"-Rufe oder richtig beschreibende Bilder gesehen.
Warum das Geschrei?) Es gab und gibt Bilder. Ich habe einige der Beiträge in meine Blogs kopiert, damit ich sie später nicht suchen muss. Ich muss auch den letzten dort mit dem TC-Prototyp kopieren.
Ich glaube, der Tester schmeichelt Ihnen, indem er ständig Körner aufspürt, damit Sie glücklich und voller Hoffnung auf den kommenden Tag einschlafen können.
Irgendetwas sagt mir, dass Sie über etwas reden, das Sie nicht wissen und unmöglich wissen können). Und das auch nicht zum ersten Mal.
Übrigens, ich mache keine Griffe. Was die konkreten Ergebnisse angeht, so hat niemand in diesem Forum jemals welche gesehen und wird dies auch nie tun. Nur Tests, nichts weiter.
Und wo sind Ihre "konkreten Ergebnisse"? WO???
Die gibt es nicht und wird es auch nicht geben. Wenn Sie es nicht verstehen, geht es Sie nichts an, tut mir leid. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram.
Derselbe Ort wie Aljoschenka, der Sohn, der verzweifelt versucht, den Investoren zu entkommen. Leider...
Nein, und es wird auch keine geben.
Nun, Sie sind ein hohler Mann. ))
Verlierer