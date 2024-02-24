Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2399
Ich kann Ihnen eine (gar nicht so kleine) Broschüre von JP Morgan in englischer Sprache (und maschineller Übersetzung) geben)) Es bietet eine gute Klassifizierung der Daten und verschiedene Ansätze für die Arbeit mit ihnen.
Wenn Sie können, schicken Sie sie mir bitte zu.
Ich danke Ihnen! Ja, nicht klein)
Lassen Sie mich einen Blick darauf werfen.
Ich schließe mich an + es wird etwas zu lesen sein)
So sieht die Prognose des neuronalen Netzwerks für BTCUSD in den letzten 24 Stunden aus
Was bedeuten die lila Pfeile? Rotgrün ist nicht schlecht)
Haben Sie nicht gelernt, wie man Backtests durchführt?
Was bedeuten die lila Pfeile? Rotgrün ist nicht schlecht)
Wurde Ihnen jemals beigebracht, wie man Backtests durchführt?
aber es wird sein, da es sehr notwendig ist
kein Backtest noch, zu viel schrauben, um auf die Geschichte
Projekt, aber es wird sein, wie es sehr notwendig ist
Backtests sind ein guter Anfang), was bringt es, sich Pfeile anzuschauen?