Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1390
Ich vermute, dass A_K kein Physiker ist, sondern ein mittelmäßiger Buchhalter. Warum sonst sollte er eine so paranoide Leidenschaft haben, das Geld anderer Leute zu zählen.
Das ist durchaus möglich. Im Buchhaltungsjargon sind alle Menschen Physiker.
Es ist nicht nötig, Klischees zu bemühen, denn der Buchhalter hier wäre eher ich. Erstellen Sie einen neuen Stereotyp :)
Ich wünsche mir einen positiven Zustand von Menschen, die mit den Konzepten der Mathematik und der Physik arbeiten, und nicht von Kugelhändlern, die Patties etc. schaufeln.
Die Frage ist, warum? Mann, es geht nur um Zeit - das ist unbezahlbar! Hätte ich einen solchen physikalischen und mathematischen Zustand gesehen, hätte ich gewusst, dass er möglich ist, dass es etwas gibt, woran man arbeiten und wonach man streben kann. Aber wie das so ist... Jahre meines Lebens mit einer erfolglosen Suche zu verbringen?!
Verstehst du das nicht?
Maxim hat einen Link zuVorträgen eines Bürgers gepostet, der offenbar Physiker ist und sich früher mit Aerodynamik beschäftigt hat. Was halten Sie von seiner Vision für den Markt?
Interessanter Vortrag, ich habe nichts verstanden. Wenn Sie das Video auf die zweite Stufe stellen, ist überhaupt kein Schamanismus zu erkennen.
Überprüfung der Modellbewertung
Grüße.
Haben Sie das neue MetaTraderR-Paket ausprobiert? Komm her, wir werden darüber reden.
Es macht mich auch traurig, dass Opa Asaulenko sich kategorisch weigert, seine Ergebnisse vorzulegen. Dieser Unsinn und Verfolgungswahn kotzt mich an und diskreditiert das Wesen der Kommunikation in diesem Forum.
Aber, alter Freund, um fair zu sein, zeigen Sie uns Ihre Ergebnisse, auch wenn sie negativ sind. Lasst uns gemeinsam jubeln oder weinen... А?
So wie jetzt...
wo ist die spur und wo ist der vorwärtsgang? ohne scheiß... du bist wie Juri auf einer serviette, du testest auch die CU...
Man muss wirklich so fxfx sein, um sie zu schlagen. Die letzte Knetmaschine ging kaputt, als die Internetanbieter das Loch schlossen.
Es wird gesagt, dass crenofx der Entwicklungsleiter von fxopen war))) Die Küche hat sich diese romantische Figur selbst ausgedacht, seine Statistiken gezeichnet usw.
Wo ist die Linie und wo ist der Stürmer? Ohne Scheiß... genau wie Yuri, du testest die CU auf einer Serviette.
Ich schaue nicht einmal nach vorne, ich schaue nicht einmal nach Zügen, ich schaue seit einem Jahr oder so nicht mehr nach den Eurobucks.
und dann ist es ok, ich werde die Tabelle ein wenig ausgleichen und mein Glück versuchen...