Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2397
Ich verstehe den Unterschied zwischen Ihrer Idee und der ständigen Umschulung der AMO im Schiebefenster nicht...
Man nimmt die letzten n Bilder des aktuellen Bildes, sortiert nach der Zeit, und macht daraus eine Vorhersage - was soll das bringen?
Sie trainieren nur dummerweise im gleitenden Fenster wie bei AMO oben, was ist der Vorteil?
Der Punkt ist, dass die Länge des gleitenden Fensters nicht durch einen festen Wert von N festgelegt werden sollte, sonderndurch die Maximierung seiner Länge bestimmt werden sollte, vorausgesetzt, es enthält keine veralteten Beispiele.
Dies ähnelt dem so genannten Problem der Erkennung von Änderungspunkten
Die Idee ist, dass die Länge eines gleitenden Fensters nicht mit einem festen Wert von N angegeben werden sollte, sonderndurch die Maximierung seiner Länge bestimmt werden sollte, vorausgesetzt, es enthält keine veralteten Beispiele.
Dies ähnelt dem so genannten Problem der Erkennung von Änderungspunkten
N - Ich meine die Anzahl der Gegenstücke, nicht die Fenstergröße
Aber dieser Ansatz funktioniert nicht, zumindest nicht bei eindimensionalen Daten.
Es sei denn, Sie nehmen sehr lange Abschnitte als Bilder, aber in diesem Fall "Dimensionsfluch".
N - Ich meine die Anzahl der Beispiele, nicht die Größe des Fensters
Ich auch. Obwohl es auf der hier diskutierten Abstraktionsebene eigentlich keine Rolle spielt, was genau gemeint ist - Kalenderzeit, Anzahl der Takte, Anzahl der Muster oder etwas anderes. Meines Erachtens tritt die Nicht-Stationarität bei jeder Art der Darstellung der zeitlichen Abfolge auf.
Ja, ich auch.
Ah, ich bin also dumm.
Die Nicht-Stationarität zeigt sich bei jeder Art der Darstellung der zeitlichen Abfolge.
Ich stimme zu...
Meiner Meinung nach suchen wir einfach an der falschen Stelle...
Meiner Meinung nach ist der Markt keine Zeitreihe, und er wird immer nicht stationär sein, wenn man ihn als GP betrachtet.
Ich versuche, ein Modell für die Ebenen zu erstellen.
Vielleicht ist ja jemand an meinem Preisbewegungsmodell interessiert...
ein Beispiel für ein Niveau für den Verkauf:
Auf der Suche nach einem Kaufauftrag Akkumulationszone, das ist der Ort, wo die meisten Teilnehmer glauben an das Wachstum aus dieser Zone ... ( Zonen werden automatisch mit AMO gesucht )
1) Eine Kaufzone
2) der Preis reagiert nicht auf Käufe und überschreitet selbstbewusst diese Zone (jemand hat an alle Käufer auf dem Markt verkauft und drückt nach unten)
3) Viele Käufer haben ihre Positionen durch Verkäufe geschlossen und damit den Abwärtstrend verstärkt, aber viele kaufen weiter und beten, dass der Preis zu ihrem Einstiegspunkt zurückkehrt (ich denke, jeder erinnert sich an sich selbst). Dadurch entsteht eine imaginäre Verkaufszone, und sobald sich der Preis dieser Zone nähert, werden die Käufer ihre erfolglosen Käufe aggressiv abschließen...
Das ist das Modell, das man verstehen und erklären kann und bei dem alles mit gesundem Menschenverstand zusammenpasst...
Und wenn man dieses Modell akzeptiert, dann wird klar, warum Vorhersagemethoden für BP mit Marktdaten prinzipiell nicht funktionieren und auch nicht funktionieren können
Die Qualität des Modells, die Qualität des Modells wird funktionieren... Die Rolle von MO im Modell besteht wahrscheinlich darin, Limit-Order-Zonen vorherzusagen...
Hier sind einige Beispiele mit echten Daten, die Zonen werden automatisch erstellt
Der Algorithmus sah nur die ersten 100 Preise
Wie wird der Anfang und das Ende der Zone definiert - verschiedene Klassen mit einer bestimmten Breite oder was?
Ich habe mir zum Ziel gesetzt, Python gründlich zu lernen, es ist ein 1700 Seiten starkes Buch, ich brauche eine Woche mehr. Dann werden neue Forschungen kommen :)
Um 1700 Seiten zu lesen und zu verstehen, muss man nach Tibet reisen und auf den Felsen sitzen.
das ist sehr mutig, du wirst dich mit diesem buch noch mehr verdunkeln. deine frau wird dich rausschmeißen.
Ich habe mir zum Ziel gesetzt, Python gründlich zu lernen, es ist ein 1700 Seiten starkes Buch, ich brauche eine Woche mehr. Weitere Untersuchungen werden folgen :)
Buchtitel?)
"Learning Python" von Mark Lutz, 5. Auflage, 2 Bände.