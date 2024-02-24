Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1155
Windows oder Linux?
Windows 7 64x
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Sie haben das Linux-Paket heruntergeladen
Das ist der Befehl, den Sie gegeben haben.
Ich habe versucht, es nach dem Entpacken zu zippen, aber es hat nicht funktioniert (auch keine Fehlermeldung). Wo kann ich die richtige Datei für Winde bekommen?
Ich weiß nicht, was das Problem ist.
Stellen Sie Ihre Frage auf stackowerflow oder schreiben Sie an *** von Yandex.
Danke für den Versuch zu helfen.
Erzählen Sie uns bitte von Ihren Ergebnissen bei der Anwendung dieses Pakets.
Ich habe es nicht verwendet, denn es kommt auf die Prädiktoren an, nicht auf das Modell. Das Modell kann 0,5%-3% besser sein als ein anderes, während die Indikatoren alles bestimmen.
Nun, das würde ich so nicht sagen, verschiedene Ansätze führen zu unterschiedlichen Ergebnissen, zum Beispiel funktionieren bei meinen Daten einige neuronale Verfahren, andere nicht, aber Baum funktioniert zum Beispiel und Kohonen Maps und einige andere Clustering...
Es ist eine aufwendige Vorverarbeitung der anfänglichen BP der Renditen, Glättung von Ausreißern usw. erforderlich, um Stationarität zu erreichen.
Nach Kolmogorow können nur die Renditen und die kumulative Summe der Renditen in einem gleitenden Fenster vorhergesagt werden, da sie die Erwartung 0 haben. Aber nicht der Preis selbst und andere Dinge.
Und wie hängen Preis und Rückkehrer zusammen? Richtig - der Preis ist ein wesentlicher Bestandteil aller Erträge.
By the way, wer kennt gute NS oder eine andere Methode für bedingte Matrix Bilder wie Pixel? Ich habe einen Matrixwert von 1 bis 20 in Form von Zahlen, d.h. markierte Punkte auf der Matrix von 20 aber 20.
Googeln Sie es, es gibt eine Menge Zeug in der gleichen R-ke.
Ja, ja, das haben wir schon 100 Mal gehört ... und vor 100 Jahren ausprobiert und dann weggeschmissen, weil es Quatsch war