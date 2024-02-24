Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1159
Ein bisschen Blödsinn, den ich gestern Abend geschrieben habe, weil ich nichts zu tun hatte :)
Ein NS versucht, die Zyklen mit der höchstmöglichen Reaktion zu identifizieren, der zweite extrapoliert sie in die Zukunft (als ob Zyklen leichter vorherzusagen wären als die Preise selbst).
es ist so lustig... wenn an einer Kreuzung mit Null oder von erwarteten Haves zu öffnen
Was für ein Erfinder Sie sind!
Vielleicht können die Ergebnisse dieser gemeinsamen Arbeit der Netze in einen Prädiktor umgewandelt und an andere Netze/Bäume zum Verzehr weitergegeben werden?
ich wollte in der Diskussion der Bibliothek vorschlagen: RL GMDH: ein EA auf Basis von Expert Advisor ist gut, aber imho müssen wir zuerst visualisieren, was der EA sieht, d.h. wir brauchen einen Indikator, nicht einen EA, aber jetzt sehe ich, dass Sie schon an alles gedacht haben ))))
Nun, wenn Sie einen Indikator haben, sollten Sie jetzt einen EA schreiben, der darauf basiert, und sich die Zeit nehmen, im Visualisierungsmodus zu beobachten
SZZY: Ich habe vor nicht allzu langer Zeit in kodobase einen Indikator gesehen, der genau so aussieht wie Ihrer, aber ohne rote Linien auf der rechten Seite.
zeichnet die Zukunft ziemlich stark, aber insgesamt diese orange Kugel ging zu einer Kontraktion (große) und die kleinen Zyklen vorhergesagt nach oben und unten gut, nach einer Weile (der vorherige Screenshot war ein Kauf, für Interesse)
sagt nun wieder einen kleinen roten Aufwärtszyklus voraus, d. h. ein Wachstum von einigen kleinen
ich weiß nicht, es ist viel schwieriger, es mit dem Bot zu beschreiben, aber ich kann es mit meinen Augen sehen
Ich setze die Teststäbchen ein, um zu sehen, ob es sich umdreht :) im Allgemeinen ist das Hauptsignal ein Nulldurchgang
könnte gut für Glücksspiele sein
Die untere Grenze können Sie bestätigen (je mehr sie von der Mitte abweicht, desto genauer ist das Ergebnis), eine untere Grenze glauben Sie einfach nicht,
und auf der oberen (wenn das Diagramm korrekt ist, d.h. es ist nicht unfreiwillig in die Zukunft verschoben), dann durch die Rückkehr zum Mittelwert eingeben, d.h., drehen Sie nach unten über 0 - verkaufen, unter 0 und oben - kaufen.
PS/ (ok, wenn das nicht der Fall ist), aber irgendetwas sagt mir, dass man diese Diagramme auch anders betrachten könnte (und wahrscheinlich hat das auch jemand getan) :-) Irgendwie sehe ich eine 4-5-Balken-Autokorrelation und ihre Bewertung
Autoregression :) nicht verschoben. zum Mittelwert funktioniert nicht - nimmt es periodisch heraus. Die Signale sind bei 0-Linien-Kreuzungen in Ordnung, aber es wird natürlich der letzte Balken neu gezeichnet. Wenn man irgendwie mit den Augen feststellen kann, was passieren wird... dann glaube ich nicht, dass es auf dem Roboter) einfach Spaß macht.
s.s. Der Zyklus wurde nicht vorhergesagt, der Extrapolator wurde neu gezeichnet. Selbst bei solchen Zyklen funktioniert es nicht, ganz zu schweigen von dem Versuch, einen Preis zu erzielen.
Und heute habe ich nachgeschaut - der große Scheiß sagte ok voraus, und heute gab er selbst ein Kaufsignal und sagt mehr Wachstum voraus. OK, ich bin fertig mit dem Spammen :) aber die AR\Arim-Modifikationen könnten interessant sein - sie sind für diejenigen, die nichts Besseres zu tun haben
Kann mir jemand sagen, ob es irgendwelche Algorithmen für maschinelles Lernen gibt?
Ich muss die Anzahl der Handelsgeschäfte reduzieren.
Ich kann nichts Gutes finden.
Er sagt, es sei Zeit für ein wenig Ehre.
Ich werde versuchen, meinen eigenen, besseren Extrapolator zu entwickeln.