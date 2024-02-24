Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1162

mytarmailS:

Ich habe es Ihnen gesagt, für diejenigen unter Ihnen, die im Dunkeln tappen.

Also stellen Sie eine Tabelle für uns Tanker mit einer Prognose für Dezember, so dass die Preise, nicht wie wir nicht sehen, aber wirklich

 
Philipp Negreshniy:

Wenn Sie die Vorhersage nicht sehen, müssen Sie sie vielleicht den Experten überlassen

Was bringt es also, eine solche Vorhersage zu machen? Einen Monat zu warten, um sie zu überprüfen? Warum sollte ich das tun, wenn ich die Daten in Trace und Test aufteilen und auf einmal überprüfen kann?

Im Allgemeinen ging es in meiner Botschaft nicht um Vorhersagen, sondern um das Wesen von Umkehrungen. Ich persönlich fand diese Funktion sehr interessant und beschloss, sie zu teilen...


Wenn Sie eine Vorhersage machen wollen, können Sie dies tun, die Umkehrung sollte auf einem der Pfeile erfolgen (je nach Idee)

 
mytarmailS:

es sieht aus wie ein vier Uhr Eurodollar, wenn so prognostizieren einen Anstieg irgendwann Ende nächster Woche, danke, wir werden sehen...
 
Philipp Negreshniy:
Dies ist ein 5-Minuten-Eurodollar 8k Punkt Trein und 8k Prognose

 
mytarmailS:

Dies ist ein 5-Minuten-Eurodolar 8k Punkt Trein und 8k Prognose

selbst wenn es sich um 100K handelt, schreiben Sie das Wesentliche der Prognose - wie und wann sich der Preis ändern wird:)
 
Hallo zusammen. Wer will seinen TS an meinen Daten ausprobieren? Versuchen wir es noch einmal. Geben Sie die Mindestanzahl der Datensätze für die Schulung an. Ich erinnere mich, dass die Zahlen ab 1000 oder weniger aufgerufen wurden.
 
Mihail Marchukajtes:
Hallo zusammen. Wer möchte seinen TS an meinen Daten ausprobieren? Versuchen wir es noch einmal. Geben Sie die Mindestanzahl der Datensätze für die Schulung an. Ich erinnere mich an die Zahlen von 1000 oder weniger?
TS ist eine Handelsstrategie und wie kann man sie ausprobieren - um mit diesen Daten zu handeln?
 
Philipp Negreshniy:
TS ist eine Handelsstrategie und wie kann man sie ausprobieren - auf diesen Daten handeln?

In der Tat, zumal wir bisher nur 200 Einträge speichern konnten, was für viele Leute außergewöhnlich wenig sein wird. Es hat also keinen Sinn... weiter geht's...

 
Maxim Dmitrievsky:

Wie steht es um Ihr Netzwerk, Max? Teilen Sie es, es ist interessant

 
mytarmailS:

Haben Sie das schon einmal ausprobiert?

Wir nehmen eine der Hauptkomponenten, die zweite oder dritte , sofern sie eine ausgeprägte Periodizität aufweist, wir nehmen nicht die erste, da sie in der Regel einen reinen Trend aufweist.

Ich habe es nicht ausprobiert, ich habe alles in Matlab gemacht, da ich eine Menge vorgefertigtes Material hatte, aber meine Lizenz für Matlab ist verschwunden, und ich habe es erst heute wieder zum Laufen gebracht... aber ich glaube nicht, dass ich mich weiter mit diesem Thema befassen werde.

Das Problem liegt in der Periodizität, die es nicht gibt und nicht geben wird, jede Methode - SSA oder Fourier oder MLP neuronales Netz - impliziert, dass die Periodizität, die in den Eingabedaten gefunden wurde, in der Zukunft fortbesteht, leider gibt es so etwas bei Preisreihen nicht, und wenn es möglich wäre, Periodizität zu finden, dann wiederhole ich zum hundertsten Mal, dass die mit MT gelieferten Standardindikatoren besser funktionieren als jedes moderne Matlab)))


Maxim Dmitrievsky:

Oooh... ein Artikel darüber, wie man ein Date analysiert

Für diejenigen, die es jemals kapieren werden :) Ich denke daran, die Anwendung für den Markt zu übersetzen, mit einem einfachen Beispiel wie eine Uhr, die die Herzfrequenz misst, wie hier

https://towardsdatascience.com/markov-chain-monte-carlo-in-python-44f7e609be98

Es ist zwar nicht 100 % genau, aber Daten aus der realen Welt sind nie perfekt, und mit dem richtigen Modell können wir auch aus verrauschten Daten nützliche Erkenntnisse gewinnen!

Ich werde ihn abends lesen. Wenn es sich um einen Artikel über die Konvertierung von Eingabedaten (Preisreihen) für weitere Analysen handelt, dann ist das genau das, was ich suche.

