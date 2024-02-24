Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1148
Nein, irgendwie haben Sie nur die IMPLEMENT, etwas zu belohnen Funktion im Zusammenhang mit Gewinnen und Verlusten ... dann geschlossen, der Agent des Versuchs zu verbessern Natürlich selbst, um die meisten Gewinne zu machen :)
Aber es ist eine große Frage, wie man das macht :)))
Ich habe das, was ich dir gezeigt habe, auf meine Weise versucht :))
vielleicht brauchen wir Stichproben aus anderen Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die sich auf aktuelle Marktsituationen (Verteilungen) beziehen, ich weiß es nicht :)
Wo ist er hingegangen?
Er ist seit dem Sommer schon lange weg ((
Er verschwand vor langer Zeit im Sommer ((.
Ich habe zuletzt am 31. Juli mit ihm gesprochen und ihn nicht wieder gesehen...
Hallo Maximka, ich habe einige Vorhersagen zu den Pivot-Punkten gemacht, bisher nur für die B+, aber morgen wird es auch welche für die B+ geben...
Die Haltestellen dienen nur der Veranschaulichung, sie sind keine CPs.
Die Prädiktoren arbeiten bereits von sich aus nach oben. Ich habe einen Vorschlag: Wie wäre es, wenn ich Ihnen die Daten mit dem Format open | high | low | close | vol | pred1 |pred2 | pred3..... sende?
Sie generieren Ihre Prädiktoren aus den OHLC-Daten für die Filterung und trainieren das Netzwerk oder was auch immer, vielleicht finden Sie ja etwas Nützliches heraus.
Was meinen Sie dazu?
Hey, ich habe keine Zeit für irgendwas... Es gibt so viel zu lernen.
Sutton, Batroto. RL 2. Auflage, kein Entwurf mehr, sondern die endgültige Fassung https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view
Beispiele aus dem Buch https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction
Hallo, ich habe keine Zeit für irgendetwas... Es gibt eine Menge zu lernen.
OK, ich mache es anders... Ich mache es selbst, ich generiere die Prädiktoren und speichere sie in einer Datei.
Ich nehme nur deine Ausbildung und dein Ziel, ok?
Ich habe eine Online-Schulung, was soll ich mit diesen Dateien machen?
Sie sollten von Anfang an alles in mt5 eingeben, damit es keine Pannen gibt.
Wo sind Koldun, Doc, Fa, Aleshenka, der Sohn, usw.? Wo ist eigentlich Mischa, der Lehrer?!
Der schönste Zweig ist in Anabiose erstarrt... Was ist denn hier los?!