Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1160
Kann mir jemand sagen, ob es irgendwelche Algorithmen für maschinelles Lernen gibt?
Ich muss die Anzahl der Handelsgeschäfte reduzieren.
Ich kann nichts Gutes finden.
Im Durchschnitt der Signale werden weniger Geschäfte getätigt.
Es gibt so viele Algorithmen wie Modelle des maschinellen Lernens, und die Zielfunktion liegt auf der Hand - die Rentabilität, alles was bleibt, ist die richtige Wahl der Prädiktoren.
Ich habe es einmal mit einem Muwig aus der MT4-Lieferung versucht, nichts Kompliziertes, fast wie eine Skulptur, bei der man einen Steinblock nimmt und den ganzen Überschuss abschneidet;)
Die Zeitabschaltung aus dem vorherigen Screenshot hat funktioniert (für das Ende des Aufwärtszyklus), gut verkauft im Voraus, frage ich mich :)
Wenn beispielsweise der gleitende Durchschnitt höher ist als das Signal, wird das Signal übersprungen.
Ist das so?
Er sagt, es sei Zeit für ein wenig Ehre.
Ich werde versuchen, selbst einen besseren Extrapolator zu entwickeln.
warum überprüfen Sie es nicht im Tester? oder werden Sie von Leuten in Ihrer Umgebung infiziert, die es online überprüfen?
Ich habe den Tester noch nicht erreicht, ich baue meinen eigenen Extrapolator, ich mag ihn nicht.
Gut gemacht, Maxim! Schließlich habe ich angefangen, über Prädiktoren statt über Modelle nachzudenken, und über adaptive Prädiktoren, wofür ich Ihnen zwei Punkte gebe.
Und ja, ich hätte aufIgor Makanu gehört und den Test gemacht.
Vor etwa einer Woche habe ich etwas sehr Ähnliches gemacht, nur mit der "ssa"-Spektralanalyse-Methode, dieselben Zyklen, dieselben Cutoffs, funktioniert mit dem Auge, aber dann habe ich mir die Geschichte angesehen und .... :( ...
Übrigens ist es interessant zu hören, wie das Netzwerk Zyklen findet, wie funktioniert der Algorithmus im Allgemeinen?
Es ist nichts, können Sie den Handel von Auge manchmal, es wird nicht automatisch vorhersagen, ständig in der +
Ich habe mir einen anderen Algorithmus angesehen, der diesem ähnlich ist - ohne Matrilinearität zeigt er möglicherweise keine positiven Ergebnisse. Normale Regression auf alle Arten von Muvings oder einfach Atoregression.