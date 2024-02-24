Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1119
Trend = 100k Zeilen. Auf die restlichen 8k+ (Test) wenden Sie das Modell an. Die Daten werden neu gemischt.
Die Metrik ist logloss. Ergebnis gebucht. Trend =... Test =...
Nicht so gut Die summativen Fähigkeiten liegen insgesamt nicht über 31 Prozent :-(.
Assistenten gibt es eine Option, 50 Datensätze tatsächlich, dass der Handel Modelle auf OOS und Post das Ergebnis vorzubereiten. Ich schicke Ihnen das Modell, wenn ich es unterrichte???? Gerade jetzt!!!!
Ich denke, in diesen hundert Zeilen steckt ein Fisch, denn der Algorithmus fällt nicht aus, sondern verwendet hartnäckig eine große Anzahl von Eingängen.....
Es gibt also die Möglichkeit, meine Modelle über meine Daten laufen zu lassen????
Sensei, danke für den Vertrauensbeweis, aber ich brauche keinen)))
Es ist also für fun....
Erstaunlich... Ich reduzierte die Stichprobe auf 40 Datensätze am Ende die Trainingsergebnisse blieb auf dem gleichen Niveau, wo 30% auf Ihre Daten im Vergleich zu 70% auf meine, was zeigt, dass meine Daten viel besser als Ihre ist und ich fragte mich, wenn Sie sie verdienen, wie?????
DateTime warum haben Sie... mix it up... es handelt sich um eine Zeitreihe, nicht um eine Bankauswertung...
)))))))))))))))) Eine weitere Episode des Marlesonischen Balletts, von Mikhail)))) Es ist schön, dass es in einer Welt der Unbeständigkeit und des Chaos Inseln von so unerschütterlicher Stabilität gibt))))
Und vor einem Jahr hat Mikhail sogar versprochen, Java zu beherrschen, aber...
Ich mache es also Schritt für Schritt.... Java ist so eine Sache :-)
Ich habe nichts geschnitten oder gemischt. Sie waren derjenige, der sich darüber geärgert hat. Tun Sie es.
Unterm Strich sind Ihre Daten im Vergleich zu meinen schlecht, und wenn Sie damit handeln, tun Sie mir leid :-(
Ich kann heute gar nicht mehr lachen)))
Darauf können Sie wetten. Du wirfst den Jungs ein sentimentales Set von was auch immer zu und sitzt da und lachst, während die Leute versuchen, Scheiße in Süßigkeiten zu verwandeln, nicht gut für deine Mitstreiter, oh so nicht gut....
Nicht das Kind, das Kind. Ich weiß nicht, warum Sie dorthin gegangen sind))))
Ach, du bist derjenige, der ihm einen Platz in unserer Gemeinschaft gibt. Schöner Plan. Mal sehen, was er und seine KI leisten können :-)
In diesem Fall, und mit Ihrem Datensatz... Tut mir leid, aber viele Leute haben Ihnen immer wieder gesagt, dass Sie mindestens Tausende von Stichproben benötigen, und angesichts des Rauschens der Marktdaten vorzugsweise Hunderttausende von Punkten, aber wenn Sie Java lernen und XGB verwenden, werden Sie über Ihre Hartnäckigkeit in der Vergangenheit lachen))
Kumpel, du weißt doch, dass 1000 Punkte für meinen TS 50 Wochen Zeit bedeuten. Ich bin mir nicht sicher, ob man ein qualitativ hochwertiges Modell ohne Übertraining erhalten kann, es sei denn, es handelt sich um eine Art gigantische Google-KI, wie .....
Wie lauten Ihre eigenen Ergebnisse? Nur um die Sache interessant zu halten.
Ich habe mir also eine verbesserte Metrik für den Matthews-Koeffizienten ausgedacht, aber was soll ich sagen, wenn man auf diese Weise bläst und auf jene Weise nicht. :-(
Ich bin mit der Übergabe eines Arrays von einer Klasse zur anderen stecken, und verdammt... niemanden zu fragen :-(