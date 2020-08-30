EA liefert unterschiedliche Resultate (Gewinn/Verlust) mit gelichen Einstellungen - Seite 2

Carl Schreiber:

Bitte versteht die Backtests als grobe Richtschnur!!!

Alles andere kostet nur sinnlos Zeit. Was ist das im Übrigen für eine Server Hyper-V?

Carl, hier ist offensichtlich ein BUG, wenn der MT in einer Virtualisierung läuft. Das interessiert mich.

Übrigens ist der Hyper-V eine VM von Microsoft. https://docs.microsoft.com/de-de/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/quick-create-virtual-machine


@Haldorian und die Log Daten ?

Christian:

Carl, hier ist offensichtlich ein BUG, wenn der MT in einer Virtualisierung läuft. Das interessiert mich.

Übrigens ist der Hyper-V eine VM von Microsoft. https://docs.microsoft.com/de-de/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/quick-create-virtual-machine


@Haldorian und die Log Daten ?

Das ändert nichts daran, dass der Tester im Vergleich zur Wirklichkeit nur ungefähre (meist geschönte) Ergebnisse liefert.
Carl Schreiber:
Das ändert nichts daran, dass der Tester im Vergleich zur Wirklichkeit nur ungefähre (meist geschönte) Ergebnisse liefert.

Darum geht es hier doch gar nicht.

Thema ist:

Verschiedene Ergebnisse normaler PC und Virtualisierter PC im Backtest mit den selben Einstellungen


Wie erklärst du dir das der MT5 bei diesen Tests dieselben Kurse  in den Deals hat aber G/V per Trade anders ist?

 
Christian:

Darum geht es hier doch gar nicht.

Thema ist:

Verschiedene Ergebnisse normaler PC und Virtualisierter PC im Backtest mit den selben Einstellungen


Wie erklärst du dir das der MT5 bei diesen Tests dieselben Kurse  in den Deals hat aber G/V per Trade anders ist?

Hm, doch, ich meine schon. Wenn ich versuche pi mit meinem Daumen auf die 10. Stelle genau zu bestimmen und dann beschwere ich mich, weil sich die Stellen 7-10 bei einem anderen Daumen unterscheiden, dann halte ich die Beschwerde über kleine Unterschiede eher für sinnlos.

Und ob eine Strategie wirklich gut oder doch schlecht ist, hängt nicht von kleinen Unterschieden ab, wenn doch, ist die Strategie sicher nicht gut - meiner Meinung nach.

Ich verstehe auch nicht, warum das Tester-Terminal auf/in Hyper-V laufen soll. Dadurch wird eine verlangsamende (wie viel CPU-Ticks kommen an, wie viel nicht?) Zwischenschicht eingezogen. Das ist wohl stark von der Ausstattung des PC abhängig und der Gestaltung von Hyper-V. Vielleicht hat er die Ressourcen für Hyper-V beschränkt, damit der Betrieb des direkt auf dem PV laufenden Terminal nicht beeinträchtigt wird. Das alles könnte die Ausführung beeinflussen, und wir wissen nichts darüber.

 
Carl Schreiber:

Hm, doch, ich meine schon. Wenn ich versuche pi mit meinem Daumen auf die 10. Stelle genau zu bestimmen und dann beschwere ich mich, weil sich die Stellen 7-10 bei einem anderen Daumen unterscheiden, dann halte ich die Beschwerde über kleine Unterschiede eher für sinnlos.

Und ob eine Strategie wirklich gut oder doch schlecht ist, hängt nicht von kleinen Unterschieden ab, wenn doch, ist die Strategie sicher nicht gut - meiner Meinung nach.

Ich verstehe auch nicht, warum das Tester-Terminal auf/in Hyper-V laufen soll. Dadurch wird eine verlangsamende (wie viel CPU-Ticks kommen an, wie viel nicht?) Zwischenschicht eingezogen. Das ist wohl stark von der Ausstattung des PC abhängig und der Gestaltung von Hyper-V. Vielleicht hat er die Ressourcen für Hyper-V beschränkt, damit der Betrieb des direkt auf dem PV laufenden Terminal nicht beeinträchtigt wird. Das alles könnte die Ausführung beeinflussen, und wir wissen nichts darüber.



Ne, du bist noch nicht auf das entscheidende aufmerksam geworden.
Schau dir die Deals von beiden mal genau an.
Die selben Einkauf und verkaufskurse.
Wenn ich nen Taschenrechner nehme komme ich bei 10 x rechnen auf die selben Ergebnisse.
Der mt5 hingegen nicht.
Siehe G/V Spalte. Runden hin oder her. Knapp 25 Prozent Abweichung ist zu viel.
Und darum geht es hier. Und es sollte auch egal sein wo der mt5 läuft.

 
Finde das auch nicht gut das du Themen versuchst abzuwürgen. Oder möchte MQ das gerne? Das sind nicht Aufgaben eines Mods.
 

Ich will das Thema nicht abwürgen, nur seine genauen Umstände des Testens sind nicht bekannt.

Ich verwende Ticks (keine Kontowährung) und habe immer dieselben Ergebnisse.

Warum werden unterschiedliche TP und Exit-Preise eingetragen: 1.20381 und 1.20392?

In welcher Währung wird das Konto geführt...

 
Carl Schreiber:

Ich will das Thema nicht abwürgen, nur seine genauen Umstände des Testens sind nicht bekannt.

Ich verwende Ticks (keine Kontowährung) und habe immer dieselben Ergebnisse.

Warum werden unterschiedliche TP und Exit-Preise eingetragen: 1.20381 und 1.20392?

In welcher Währung wird das Konto geführt...


Ich gehe davon aus das es die selben sind wie der te ja oben beschrieben hat. Gewissheit liefert nur ein kompletter Log der beiden Tests.
Einträgen kann man doch was man will in das comment. Hat null mit der Ausführung zu tun.

Warten wir auf die log Dateien.....

 

Sooo... ich wollte das ja schon beim letzten Thread testen und Berichten.

Installiert wurde ein VM auf dem Wirts-PC den ich auch für den MT5 verwende.


Win10pro auf beiden. Der V-PC bekommt 4GB und ein Core

Log des Wirts

PL    0    18:22:54.327    Tester    EURUSD: ticks data begins from 2020.01.02 00:00
LE    0    18:22:54.327    Tester    EURUSD: ticks data begins from 2020.01.02 00:00
QS    0    18:22:54.327    Core 01    connecting to 127.0.0.1:3000
LF    0    18:22:54.328    Core 01    connected
QD    0    18:22:54.335    Core 01    authorized (agent build 2573)
DS    0    18:22:54.343    Tester    EURUSD,M5 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2020.01.01 00:00 to 2020.02.01 00:00
KO    0    18:22:54.346    Core 01    common synchronization completed
JD    0    18:22:54.705    Core 01    test Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 on EURUSD,M5 thread finished
HK    0    18:22:54.705    Core 01    prepare for shutdown
KQ    0    18:22:54.705    Core 01    login (build 2485)
HR    0    18:22:54.705    Core 01    account info found with currency USD
HK    0    18:22:54.705    Core 01    initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
QR    0    18:22:54.705    Core 01    successfully initialized
MG    0    18:22:54.705    Core 01    163 bytes of total initialization data received
FS    0    18:22:54.705    Core 01    AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor, 49084 MB
NR    0    18:22:54.705    Core 01    EURUSD: symbol to be synchronized
OO    0    18:22:54.705    Core 01    EURUSD: symbol synchronized already, 18 bytes received
CR    0    18:22:54.705    Core 01    EURUSD,M5: history cached from 2019.01.02 06:00
ID    0    18:22:54.705    Core 01    EURUSD,M5 (MetaQuotes-Demo): generating based on real ticks
LO    0    18:22:54.705    Core 01    EURUSD,M5: testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2020.01.01 00:00 to 2020.02.01 00:00 started with inputs:
EJ    0    18:22:54.705    Core 01      Inp_Expert_Title=ExpertMACD
JG    0    18:22:54.705    Core 01      Inp_Signal_MACD_PeriodFast=12
RN    0    18:22:54.705    Core 01      Inp_Signal_MACD_PeriodSlow=24
JD    0    18:22:54.705    Core 01      Inp_Signal_MACD_PeriodSignal=9
HM    0    18:22:54.705    Core 01      Inp_Signal_MACD_TakeProfit=50
QD    0    18:22:54.705    Core 01      Inp_Signal_MACD_StopLoss=20
DM    0    18:22:54.705    Core 01    EURUSD : real ticks begin from 2020.01.02 00:00:00
HE    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.02 06:15:00   instant buy 0.01 EURUSD at 1.12145 sl: 1.11945 tp: 1.12645 (1.12142 / 1.12145)
FJ    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.02 06:15:00   deal #2 buy 0.01 EURUSD at 1.12145 done (based on order #2)
PK    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.02 06:15:00   deal performed [#2 buy 0.01 EURUSD at 1.12145]
JM    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.02 06:15:00   order performed buy 0.01 at 1.12145 [#2 buy 0.01 EURUSD at 1.12145]
EQ    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.02 06:15:00   CTrade::OrderSend: instant buy 0.01 EURUSD at 1.12145 sl: 1.11945 tp: 1.12645 [done at 1.12145]
MK    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.02 12:28:07   stop loss triggered #2 buy 0.01 EURUSD 1.12145 sl: 1.11945 tp: 1.12645 [#3 sell 0.01 EURUSD at 1.11945]
GK    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.02 12:28:07   deal #3 sell 0.01 EURUSD at 1.11945 done (based on order #3)
LF    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.02 12:28:07   deal performed [#3 sell 0.01 EURUSD at 1.11945]
IO    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.02 12:28:07   order performed sell 0.01 at 1.11945 [#3 sell 0.01 EURUSD at 1.11945]
LL    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.02 13:05:00   instant buy 0.01 EURUSD at 1.12013 sl: 1.11813 tp: 1.12513 (1.12011 / 1.12013)
KS    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.02 13:05:00   deal #4 buy 0.01 EURUSD at 1.12013 done (based on order #4)
KQ    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.02 13:05:00   deal performed [#4 buy 0.01 EURUSD at 1.12013]
CG    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.02 13:05:00   order performed buy 0.01 at 1.12013 [#4 buy 0.01 EURUSD at 1.12013]

HR    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 15:30:00   deal #54 sell 0.01 EURUSD at 1.10496 done (based on order #54)
QL    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 15:30:00   deal performed [#54 sell 0.01 EURUSD at 1.10496]
LD    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 15:30:00   order performed sell 0.01 at 1.10496 [#54 sell 0.01 EURUSD at 1.10496]
ID    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 15:30:00   CTrade::OrderSend: instant sell 0.01 EURUSD at 1.10496 sl: 1.10696 tp: 1.09996 [done at 1.10496]
FE    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 17:55:12   stop loss triggered #54 sell 0.01 EURUSD 1.10496 sl: 1.10696 tp: 1.09996 [#55 buy 0.01 EURUSD at 1.10696]
NN    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 17:55:12   deal #55 buy 0.01 EURUSD at 1.10696 done (based on order #55)
FD    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 17:55:12   deal performed [#55 buy 0.01 EURUSD at 1.10696]
CJ    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 17:55:12   order performed buy 0.01 at 1.10696 [#55 buy 0.01 EURUSD at 1.10696]
IJ    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 18:00:00   instant buy 0.01 EURUSD at 1.10810 sl: 1.10610 tp: 1.11310 (1.10805 / 1.10810)
NE    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 18:00:00   deal #56 buy 0.01 EURUSD at 1.10810 done (based on order #56)
CK    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 18:00:00   deal performed [#56 buy 0.01 EURUSD at 1.10810]
FM    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 18:00:00   order performed buy 0.01 at 1.10810 [#56 buy 0.01 EURUSD at 1.10810]
DL    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 18:00:00   CTrade::OrderSend: instant buy 0.01 EURUSD at 1.10810 sl: 1.10610 tp: 1.11310 [done at 1.10810]
FP    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 23:54:53   position closed due end of test at 1.10943 [#56 buy 0.01 EURUSD 1.10810 sl: 1.10610 tp: 1.11310]
HO    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 23:54:53   deal #57 sell 0.01 EURUSD at 1.10943 done (based on order #57)
PQ    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 23:54:53   deal performed [#57 sell 0.01 EURUSD at 1.10943]
JP    0    18:22:54.705    Core 01    2020.01.31 23:54:53   order performed sell 0.01 at 1.10943 [#57 sell 0.01 EURUSD at 1.10943]
LO    0    18:22:54.705    Core 01    final balance 10009.95 USD
EQ    0    18:22:54.705    Core 01    EURUSD,M5: 998974 ticks, 6259 bars generated. Test passed in 0:00:00.357.
NL    0    18:22:54.705    Core 01    254 Mb memory used including 4 Mb of history data, 64 Mb of tick data
NR    0    18:22:54.705    Core 01    log file "C:\Users\\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20200820.log" written
MO    0    18:22:54.797    Core 01    connection closed


Log des V-PC

EL    0    18:22:57.306    Tester    EURUSD: history data begins from 2018.01.02 00:00
GE    0    18:22:57.307    Tester    EURUSD: ticks data begins from 2020.01.02 00:00
RN    0    18:22:57.307    Tester    EURUSD: history data begins from 2018.01.02 00:00
KH    0    18:22:57.307    Tester    EURUSD: ticks data begins from 2020.01.02 00:00
RO    0    18:22:57.307    Core 1    connecting to 127.0.0.1:3000
HH    0    18:22:57.307    Core 1    connected
DP    0    18:22:57.315    Core 1    authorized (agent build 2579)
FF    0    18:22:57.344    Tester    EURUSD,M5 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2020.01.01 00:00 to 2020.02.01 00:00
KK    0    18:22:57.352    Core 1    common synchronization completed
EQ    0    18:22:57.873    Core 1    test Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 on EURUSD,M5 thread finished
QF    0    18:22:57.873    Core 1    prepare for shutdown
FP    0    18:22:57.873    Core 1    login (build 2579)
MS    0    18:22:57.873    Core 1    account info found with currency USD
KJ    0    18:22:57.873    Core 1    initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
HG    0    18:22:57.873    Core 1    successfully initialized
FF    0    18:22:57.873    Core 1    163 bytes of total initialization data received
IE    0    18:22:57.873    Core 1    AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor, 4021 MB
OP    0    18:22:57.873    Core 1    EURUSD: symbol to be synchronized
PJ    0    18:22:57.873    Core 1    EURUSD: symbol synchronized already, 18 bytes received
RP    0    18:22:57.873    Core 1    EURUSD,M5: history cached from 2019.01.02 06:00
NH    0    18:22:57.873    Core 1    EURUSD,M5 (MetaQuotes-Demo): generating based on real ticks
EM    0    18:22:57.873    Core 1    EURUSD,M5: testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2020.01.01 00:00 to 2020.02.01 00:00 started with inputs:
NH    0    18:22:57.873    Core 1      Inp_Expert_Title=ExpertMACD
OS    0    18:22:57.873    Core 1      Inp_Signal_MACD_PeriodFast=12
ML    0    18:22:57.873    Core 1      Inp_Signal_MACD_PeriodSlow=24
CG    0    18:22:57.873    Core 1      Inp_Signal_MACD_PeriodSignal=9
ON    0    18:22:57.873    Core 1      Inp_Signal_MACD_TakeProfit=50
DG    0    18:22:57.873    Core 1      Inp_Signal_MACD_StopLoss=20
ON    0    18:22:57.873    Core 1    EURUSD : real ticks begin from 2020.01.02 00:00:00
MF    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 06:15:00   instant buy 0.01 EURUSD at 1.12145 sl: 1.11945 tp: 1.12645 (1.12142 / 1.12145)
MI    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 06:15:00   deal #2 buy 0.01 EURUSD at 1.12145 done (based on order #2)
MH    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 06:15:00   deal performed [#2 buy 0.01 EURUSD at 1.12145]
EN    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 06:15:00   order performed buy 0.01 at 1.12145 [#2 buy 0.01 EURUSD at 1.12145]
HQ    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 06:15:00   CTrade::OrderSend: instant buy 0.01 EURUSD at 1.12145 sl: 1.11945 tp: 1.12645 [done at 1.12145]
NO    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 12:28:07   stop loss triggered #2 buy 0.01 EURUSD 1.12145 sl: 1.11945 tp: 1.12645 [#3 sell 0.01 EURUSD at 1.11945]
JI    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 12:28:07   deal #3 sell 0.01 EURUSD at 1.11945 done (based on order #3)
GD    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 12:28:07   deal performed [#3 sell 0.01 EURUSD at 1.11945]
PM    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 12:28:07   order performed sell 0.01 at 1.11945 [#3 sell 0.01 EURUSD at 1.11945]
KQ    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 13:05:00   instant buy 0.01 EURUSD at 1.12013 sl: 1.11813 tp: 1.12513 (1.12011 / 1.12013)
NN    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 13:05:00   deal #4 buy 0.01 EURUSD at 1.12013 done (based on order #4)
PS    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 13:05:00   deal performed [#4 buy 0.01 EURUSD at 1.12013]
FE    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 13:05:00   order performed buy 0.01 at 1.12013 [#4 buy 0.01 EURUSD at 1.12013]
CF    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 13:05:00   CTrade::OrderSend: instant buy 0.01 EURUSD at 1.12013 sl: 1.11813 tp: 1.12513 [done at 1.12013]
LD    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 16:24:58   stop loss triggered #4 buy 0.01 EURUSD 1.12013 sl: 1.11813 tp: 1.12513 [#5 sell 0.01 EURUSD at 1.11813]
RD    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 16:24:58   deal #5 sell 0.01 EURUSD at 1.11808 done (based on order #5)
QI    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.02 16:24:58   deal performed [#5 sell 0.01 EURUSD at 1.11808]

EN    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.31 18:00:00   order performed buy 0.01 at 1.10810 [#56 buy 0.01 EURUSD at 1.10810]
MO    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.31 18:00:00   CTrade::OrderSend: instant buy 0.01 EURUSD at 1.10810 sl: 1.10610 tp: 1.11310 [done at 1.10810]
QS    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.31 23:54:53   position closed due end of test at 1.10943 [#56 buy 0.01 EURUSD 1.10810 sl: 1.10610 tp: 1.11310]
IL    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.31 23:54:53   deal #57 sell 0.01 EURUSD at 1.10943 done (based on order #57)
OR    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.31 23:54:53   deal performed [#57 sell 0.01 EURUSD at 1.10943]
CS    0    18:22:57.873    Core 1    2020.01.31 23:54:53   order performed sell 0.01 at 1.10943 [#57 sell 0.01 EURUSD at 1.10943]
OL    0    18:22:57.873    Core 1    final balance 10009.95 USD
CN    0    18:22:57.873    Core 1    EURUSD,M5: 998974 ticks, 6259 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.043. Test passed in 0:00:00.517.
OJ    0    18:22:57.873    Core 1    EURUSD,M5: total time from login to stop testing 0:00:00.560 (including 0:00:00.043 for history data synchronization)
MI    0    18:22:57.873    Core 1    252 Mb memory used including 4 Mb of history data, 64 Mb of tick data
CL    0    18:22:57.873    Core 1    log file "C:\Users\\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20200820.log" written
NK    0    18:22:58.181    Core 1    connection closed

Logs sind in der Mitte gekürtzt.

Kann da keine Unterschiede erkennen .

Auch mit diversen Einstellungen.


Auch eine Belastung der VM mit Prime95 zun 100% ändert nichts

Es wird korrekt gerechnet.


Jetz wäre haldorian an der Reihe mit eigenen Logs.

Dann könnte man noch vergleichen ob diverse Parameter Host/Gast eventuell einfluß haben.

Zur not den EA hier mal testen. Ich habe natürlich nur einen einfachen genommen.

 

Ich will ja nicht besserwisserisch tun.
Aber das obere Konto ist in Euro geführt und das untere in Dollar.
Rechnet mal die 9,55 mit dem EURUSD Kurs um ....


Frage:  War das ein Intelligenztest?

