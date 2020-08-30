EA liefert unterschiedliche Resultate (Gewinn/Verlust) mit gelichen Einstellungen - Seite 2
Bitte versteht die Backtests als grobe Richtschnur!!!
Alles andere kostet nur sinnlos Zeit. Was ist das im Übrigen für eine Server Hyper-V?
Carl, hier ist offensichtlich ein BUG, wenn der MT in einer Virtualisierung läuft. Das interessiert mich.
Übrigens ist der Hyper-V eine VM von Microsoft. https://docs.microsoft.com/de-de/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/quick-create-virtual-machine
@Haldorian und die Log Daten ?
Das ändert nichts daran, dass der Tester im Vergleich zur Wirklichkeit nur ungefähre (meist geschönte) Ergebnisse liefert.
Darum geht es hier doch gar nicht.
Thema ist:
Verschiedene Ergebnisse normaler PC und Virtualisierter PC im Backtest mit den selben Einstellungen
Wie erklärst du dir das der MT5 bei diesen Tests dieselben Kurse in den Deals hat aber G/V per Trade anders ist?
Hm, doch, ich meine schon. Wenn ich versuche pi mit meinem Daumen auf die 10. Stelle genau zu bestimmen und dann beschwere ich mich, weil sich die Stellen 7-10 bei einem anderen Daumen unterscheiden, dann halte ich die Beschwerde über kleine Unterschiede eher für sinnlos.
Und ob eine Strategie wirklich gut oder doch schlecht ist, hängt nicht von kleinen Unterschieden ab, wenn doch, ist die Strategie sicher nicht gut - meiner Meinung nach.
Ich verstehe auch nicht, warum das Tester-Terminal auf/in Hyper-V laufen soll. Dadurch wird eine verlangsamende (wie viel CPU-Ticks kommen an, wie viel nicht?) Zwischenschicht eingezogen. Das ist wohl stark von der Ausstattung des PC abhängig und der Gestaltung von Hyper-V. Vielleicht hat er die Ressourcen für Hyper-V beschränkt, damit der Betrieb des direkt auf dem PV laufenden Terminal nicht beeinträchtigt wird. Das alles könnte die Ausführung beeinflussen, und wir wissen nichts darüber.
Ich verwende Ticks (keine Kontowährung) und habe immer dieselben Ergebnisse.
Warum werden unterschiedliche TP und Exit-Preise eingetragen: 1.20381 und 1.20392?
In welcher Währung wird das Konto geführt...
Sooo... ich wollte das ja schon beim letzten Thread testen und Berichten.
Installiert wurde ein VM auf dem Wirts-PC den ich auch für den MT5 verwende.
Win10pro auf beiden. Der V-PC bekommt 4GB und ein Core
Log des Wirts
PL 0 18:22:54.327 Tester EURUSD: ticks data begins from 2020.01.02 00:00
LE 0 18:22:54.327 Tester EURUSD: ticks data begins from 2020.01.02 00:00
QS 0 18:22:54.327 Core 01 connecting to 127.0.0.1:3000
LF 0 18:22:54.328 Core 01 connected
QD 0 18:22:54.335 Core 01 authorized (agent build 2573)
DS 0 18:22:54.343 Tester EURUSD,M5 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2020.01.01 00:00 to 2020.02.01 00:00
KO 0 18:22:54.346 Core 01 common synchronization completed
JD 0 18:22:54.705 Core 01 test Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 on EURUSD,M5 thread finished
HK 0 18:22:54.705 Core 01 prepare for shutdown
KQ 0 18:22:54.705 Core 01 login (build 2485)
HR 0 18:22:54.705 Core 01 account info found with currency USD
HK 0 18:22:54.705 Core 01 initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
QR 0 18:22:54.705 Core 01 successfully initialized
MG 0 18:22:54.705 Core 01 163 bytes of total initialization data received
FS 0 18:22:54.705 Core 01 AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor, 49084 MB
NR 0 18:22:54.705 Core 01 EURUSD: symbol to be synchronized
OO 0 18:22:54.705 Core 01 EURUSD: symbol synchronized already, 18 bytes received
CR 0 18:22:54.705 Core 01 EURUSD,M5: history cached from 2019.01.02 06:00
ID 0 18:22:54.705 Core 01 EURUSD,M5 (MetaQuotes-Demo): generating based on real ticks
LO 0 18:22:54.705 Core 01 EURUSD,M5: testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2020.01.01 00:00 to 2020.02.01 00:00 started with inputs:
EJ 0 18:22:54.705 Core 01 Inp_Expert_Title=ExpertMACD
JG 0 18:22:54.705 Core 01 Inp_Signal_MACD_PeriodFast=12
RN 0 18:22:54.705 Core 01 Inp_Signal_MACD_PeriodSlow=24
JD 0 18:22:54.705 Core 01 Inp_Signal_MACD_PeriodSignal=9
HM 0 18:22:54.705 Core 01 Inp_Signal_MACD_TakeProfit=50
QD 0 18:22:54.705 Core 01 Inp_Signal_MACD_StopLoss=20
DM 0 18:22:54.705 Core 01 EURUSD : real ticks begin from 2020.01.02 00:00:00
HE 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.02 06:15:00 instant buy 0.01 EURUSD at 1.12145 sl: 1.11945 tp: 1.12645 (1.12142 / 1.12145)
FJ 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.02 06:15:00 deal #2 buy 0.01 EURUSD at 1.12145 done (based on order #2)
PK 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.02 06:15:00 deal performed [#2 buy 0.01 EURUSD at 1.12145]
JM 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.02 06:15:00 order performed buy 0.01 at 1.12145 [#2 buy 0.01 EURUSD at 1.12145]
EQ 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.02 06:15:00 CTrade::OrderSend: instant buy 0.01 EURUSD at 1.12145 sl: 1.11945 tp: 1.12645 [done at 1.12145]
MK 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.02 12:28:07 stop loss triggered #2 buy 0.01 EURUSD 1.12145 sl: 1.11945 tp: 1.12645 [#3 sell 0.01 EURUSD at 1.11945]
GK 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.02 12:28:07 deal #3 sell 0.01 EURUSD at 1.11945 done (based on order #3)
LF 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.02 12:28:07 deal performed [#3 sell 0.01 EURUSD at 1.11945]
IO 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.02 12:28:07 order performed sell 0.01 at 1.11945 [#3 sell 0.01 EURUSD at 1.11945]
LL 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.02 13:05:00 instant buy 0.01 EURUSD at 1.12013 sl: 1.11813 tp: 1.12513 (1.12011 / 1.12013)
KS 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.02 13:05:00 deal #4 buy 0.01 EURUSD at 1.12013 done (based on order #4)
KQ 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.02 13:05:00 deal performed [#4 buy 0.01 EURUSD at 1.12013]
CG 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.02 13:05:00 order performed buy 0.01 at 1.12013 [#4 buy 0.01 EURUSD at 1.12013]
HR 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 15:30:00 deal #54 sell 0.01 EURUSD at 1.10496 done (based on order #54)
QL 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 15:30:00 deal performed [#54 sell 0.01 EURUSD at 1.10496]
LD 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 15:30:00 order performed sell 0.01 at 1.10496 [#54 sell 0.01 EURUSD at 1.10496]
ID 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 15:30:00 CTrade::OrderSend: instant sell 0.01 EURUSD at 1.10496 sl: 1.10696 tp: 1.09996 [done at 1.10496]
FE 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 17:55:12 stop loss triggered #54 sell 0.01 EURUSD 1.10496 sl: 1.10696 tp: 1.09996 [#55 buy 0.01 EURUSD at 1.10696]
NN 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 17:55:12 deal #55 buy 0.01 EURUSD at 1.10696 done (based on order #55)
FD 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 17:55:12 deal performed [#55 buy 0.01 EURUSD at 1.10696]
CJ 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 17:55:12 order performed buy 0.01 at 1.10696 [#55 buy 0.01 EURUSD at 1.10696]
IJ 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 18:00:00 instant buy 0.01 EURUSD at 1.10810 sl: 1.10610 tp: 1.11310 (1.10805 / 1.10810)
NE 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 18:00:00 deal #56 buy 0.01 EURUSD at 1.10810 done (based on order #56)
CK 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 18:00:00 deal performed [#56 buy 0.01 EURUSD at 1.10810]
FM 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 18:00:00 order performed buy 0.01 at 1.10810 [#56 buy 0.01 EURUSD at 1.10810]
DL 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 18:00:00 CTrade::OrderSend: instant buy 0.01 EURUSD at 1.10810 sl: 1.10610 tp: 1.11310 [done at 1.10810]
FP 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 23:54:53 position closed due end of test at 1.10943 [#56 buy 0.01 EURUSD 1.10810 sl: 1.10610 tp: 1.11310]
HO 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 23:54:53 deal #57 sell 0.01 EURUSD at 1.10943 done (based on order #57)
PQ 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 23:54:53 deal performed [#57 sell 0.01 EURUSD at 1.10943]
JP 0 18:22:54.705 Core 01 2020.01.31 23:54:53 order performed sell 0.01 at 1.10943 [#57 sell 0.01 EURUSD at 1.10943]
LO 0 18:22:54.705 Core 01 final balance 10009.95 USD
EQ 0 18:22:54.705 Core 01 EURUSD,M5: 998974 ticks, 6259 bars generated. Test passed in 0:00:00.357.
NL 0 18:22:54.705 Core 01 254 Mb memory used including 4 Mb of history data, 64 Mb of tick data
NR 0 18:22:54.705 Core 01 log file "C:\Users\\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20200820.log" written
MO 0 18:22:54.797 Core 01 connection closed
Log des V-PC
EL 0 18:22:57.306 Tester EURUSD: history data begins from 2018.01.02 00:00
GE 0 18:22:57.307 Tester EURUSD: ticks data begins from 2020.01.02 00:00
RN 0 18:22:57.307 Tester EURUSD: history data begins from 2018.01.02 00:00
KH 0 18:22:57.307 Tester EURUSD: ticks data begins from 2020.01.02 00:00
RO 0 18:22:57.307 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000
HH 0 18:22:57.307 Core 1 connected
DP 0 18:22:57.315 Core 1 authorized (agent build 2579)
FF 0 18:22:57.344 Tester EURUSD,M5 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2020.01.01 00:00 to 2020.02.01 00:00
KK 0 18:22:57.352 Core 1 common synchronization completed
EQ 0 18:22:57.873 Core 1 test Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 on EURUSD,M5 thread finished
QF 0 18:22:57.873 Core 1 prepare for shutdown
FP 0 18:22:57.873 Core 1 login (build 2579)
MS 0 18:22:57.873 Core 1 account info found with currency USD
KJ 0 18:22:57.873 Core 1 initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
HG 0 18:22:57.873 Core 1 successfully initialized
FF 0 18:22:57.873 Core 1 163 bytes of total initialization data received
IE 0 18:22:57.873 Core 1 AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor, 4021 MB
OP 0 18:22:57.873 Core 1 EURUSD: symbol to be synchronized
PJ 0 18:22:57.873 Core 1 EURUSD: symbol synchronized already, 18 bytes received
RP 0 18:22:57.873 Core 1 EURUSD,M5: history cached from 2019.01.02 06:00
NH 0 18:22:57.873 Core 1 EURUSD,M5 (MetaQuotes-Demo): generating based on real ticks
EM 0 18:22:57.873 Core 1 EURUSD,M5: testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2020.01.01 00:00 to 2020.02.01 00:00 started with inputs:
NH 0 18:22:57.873 Core 1 Inp_Expert_Title=ExpertMACD
OS 0 18:22:57.873 Core 1 Inp_Signal_MACD_PeriodFast=12
ML 0 18:22:57.873 Core 1 Inp_Signal_MACD_PeriodSlow=24
CG 0 18:22:57.873 Core 1 Inp_Signal_MACD_PeriodSignal=9
ON 0 18:22:57.873 Core 1 Inp_Signal_MACD_TakeProfit=50
DG 0 18:22:57.873 Core 1 Inp_Signal_MACD_StopLoss=20
ON 0 18:22:57.873 Core 1 EURUSD : real ticks begin from 2020.01.02 00:00:00
MF 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 06:15:00 instant buy 0.01 EURUSD at 1.12145 sl: 1.11945 tp: 1.12645 (1.12142 / 1.12145)
MI 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 06:15:00 deal #2 buy 0.01 EURUSD at 1.12145 done (based on order #2)
MH 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 06:15:00 deal performed [#2 buy 0.01 EURUSD at 1.12145]
EN 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 06:15:00 order performed buy 0.01 at 1.12145 [#2 buy 0.01 EURUSD at 1.12145]
HQ 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 06:15:00 CTrade::OrderSend: instant buy 0.01 EURUSD at 1.12145 sl: 1.11945 tp: 1.12645 [done at 1.12145]
NO 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 12:28:07 stop loss triggered #2 buy 0.01 EURUSD 1.12145 sl: 1.11945 tp: 1.12645 [#3 sell 0.01 EURUSD at 1.11945]
JI 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 12:28:07 deal #3 sell 0.01 EURUSD at 1.11945 done (based on order #3)
GD 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 12:28:07 deal performed [#3 sell 0.01 EURUSD at 1.11945]
PM 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 12:28:07 order performed sell 0.01 at 1.11945 [#3 sell 0.01 EURUSD at 1.11945]
KQ 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 13:05:00 instant buy 0.01 EURUSD at 1.12013 sl: 1.11813 tp: 1.12513 (1.12011 / 1.12013)
NN 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 13:05:00 deal #4 buy 0.01 EURUSD at 1.12013 done (based on order #4)
PS 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 13:05:00 deal performed [#4 buy 0.01 EURUSD at 1.12013]
FE 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 13:05:00 order performed buy 0.01 at 1.12013 [#4 buy 0.01 EURUSD at 1.12013]
CF 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 13:05:00 CTrade::OrderSend: instant buy 0.01 EURUSD at 1.12013 sl: 1.11813 tp: 1.12513 [done at 1.12013]
LD 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 16:24:58 stop loss triggered #4 buy 0.01 EURUSD 1.12013 sl: 1.11813 tp: 1.12513 [#5 sell 0.01 EURUSD at 1.11813]
RD 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 16:24:58 deal #5 sell 0.01 EURUSD at 1.11808 done (based on order #5)
QI 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.02 16:24:58 deal performed [#5 sell 0.01 EURUSD at 1.11808]
EN 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.31 18:00:00 order performed buy 0.01 at 1.10810 [#56 buy 0.01 EURUSD at 1.10810]
MO 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.31 18:00:00 CTrade::OrderSend: instant buy 0.01 EURUSD at 1.10810 sl: 1.10610 tp: 1.11310 [done at 1.10810]
QS 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.31 23:54:53 position closed due end of test at 1.10943 [#56 buy 0.01 EURUSD 1.10810 sl: 1.10610 tp: 1.11310]
IL 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.31 23:54:53 deal #57 sell 0.01 EURUSD at 1.10943 done (based on order #57)
OR 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.31 23:54:53 deal performed [#57 sell 0.01 EURUSD at 1.10943]
CS 0 18:22:57.873 Core 1 2020.01.31 23:54:53 order performed sell 0.01 at 1.10943 [#57 sell 0.01 EURUSD at 1.10943]
OL 0 18:22:57.873 Core 1 final balance 10009.95 USD
CN 0 18:22:57.873 Core 1 EURUSD,M5: 998974 ticks, 6259 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.043. Test passed in 0:00:00.517.
OJ 0 18:22:57.873 Core 1 EURUSD,M5: total time from login to stop testing 0:00:00.560 (including 0:00:00.043 for history data synchronization)
MI 0 18:22:57.873 Core 1 252 Mb memory used including 4 Mb of history data, 64 Mb of tick data
CL 0 18:22:57.873 Core 1 log file "C:\Users\\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20200820.log" written
NK 0 18:22:58.181 Core 1 connection closed
Logs sind in der Mitte gekürtzt.
Kann da keine Unterschiede erkennen .
Auch mit diversen Einstellungen.
Auch eine Belastung der VM mit Prime95 zun 100% ändert nichts
Es wird korrekt gerechnet.
Jetz wäre haldorian an der Reihe mit eigenen Logs.
Dann könnte man noch vergleichen ob diverse Parameter Host/Gast eventuell einfluß haben.
Zur not den EA hier mal testen. Ich habe natürlich nur einen einfachen genommen.
Ich will ja nicht besserwisserisch tun.
Aber das obere Konto ist in Euro geführt und das untere in Dollar.
Rechnet mal die 9,55 mit dem EURUSD Kurs um ....
Frage: War das ein Intelligenztest?