warum wird Custom-Indicator im EA bei Test nicht gezeichnet?
Nichts!
Du musst den Indikator vor dem Start auf das Chat ziehen.
Und das kannst Du dann als Vorlage unter dem Namen des EA speichern - ich glaube, dann wird der automatisch geladen - irgendwie so..
Sollte angezeigt werden, da stim im ea was nicht
Es hängt von den Launen des Testers ab (aktuelle Version)
ChartIndicatorAdd(handle) kann helfen.
Carl liegt hier richtig. Du kannst ein Template 'Tester' erstellen, das ist allgemein für den Tester.
Im speziellen ein Template für den Namen des EAs das hat priorität von dem Tester.tpl.
Solange allerdings nur, bis MQ auch hier wieder was ändert.
Ist mir gerade eingefallen: wenn der Timeframe des Testers und des Indikators im EA nicht zusammenpasst(identisch ist)
wird der Indi auch nicht dargestellt. Bin ich auch schon drauf reingefallen.
Ist mir gerade eingefallen: wenn der Timeframe des Testers und des Indikators im EA nicht zusammenpasst(identisch ist)
wird der Indi auch nicht dargestellt. Bin ich auch schon drauf reingefallen.
dann macht der Tester aber einen 2ten Tab mit dem Timeframe auf, wenn das handle richtig ist
dann macht der Tester aber einen 2ten Tab mit dem Timeframe auf, wenn das handle richtig ist
Ist mir nicht bekannt. Was meinst du damit?
Also zumindest bei mir ist das so, ob in der aktuelle version hab ich noch nicht getestet
du hast im tester unten auch tabs, alle timeframes welche im ea enthalten laufen da unten in einem eigenen tab
z.b test auf tf h1, da siehst du den tester im hauptfenster laufen
jetzt hast du einen i di auf d1, dann läuft der d1 mit dem indi im tester in einem eigenen tab
kann morgen ein bild davon posten
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.