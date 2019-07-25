warum wird Custom-Indicator im EA bei Test nicht gezeichnet? - Seite 2
Ich sehe hier keine Tabs mit Timeframes. Build 2093 last stable (hahaha) version.
Der Tester läuft auf einem eigenen Bildschirm.
Otto, du hast gewonnen, bei mir auch nicht mehr, kann mich erinnern bei built 19xx war das noch so, weil ich hab die indis auch mal gesucht und dann war der mist in einem anderen tab
Hier geht es nicht um's Gewinnen, sondern um Vezweiflung weil es im Tester derzeit immer schlechter wird.
Für einen Entwickler der den Tester mit Ctrl+F5 hat sich jetzt dieser 'Strategy Tester Wizard' dazwischengeschaltet. Das ist absolut unausgereift.
Jetzt muß man dort auch noch Auswählen und der Stop aus dem Editor funktioniert auch nicht, man muss im Tester nochmals drücken.
Besonders lästig wenn man dort auf dem Tab der Parameter ist. Dann muss man auch noch den Tab wechseln.
Und alle alten Fehler bestehen weiterhin (kranke Geschwindigkeitseinstellung, vollkomen unsynchronisiert im visuellen Mode).
Ich behaupte, der derzeitiger Status ist VOLLKOMMEN UNTRAGBAR .
Otto hier sich beschweren, was nach Deiner Meinung schlief läuft, bringt nix!
Weder Dir noch uns.
Mach einfach eine Bildfolge der Dinge, die Du nicht gut findest, und poste sie hier (zZ. der Beschwerdethread der aktuellen Version):
https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page25#
Du kannst Deutsch schreiben und dann drückst Du in der Editierzeile auf:
und Dein Text wird ins Russische übersetzt.
Ich würde noch empfehlen, Deinen Text vorher zu kopieren und nach der Übersetzung in der Originalsprache auch noch rein zu kopieren.
Nur so hast Du eine Chance, dass verschwindet, was missfällt!
PS: Ich hatte mal darauf hingewiesen, dass die zwar erkennen, dass meine Browsersprache Deutsch ist (es passt sich ja an RU,EN,DE,CN,...) und daher in der Lage sein könnten den russischen Text in der Browsersprache darzustellen - aber bisher hat sich nichts getan. Ist halt kein primäres Problem. Und gerade entwickeln sie das Web-Tool Finteza!
Ist so ein bisschen wie ein Plakat auf dem steht: "Wenn Sie nicht lesen können, bei uns lernen sie es!"
;)
Ach noch etwas! Bleib höflich! Sag halt: Das ist doch umständlich, wenn... oder: Es wäre doch besser, wenn...
Ich glaube, dann ist die Bereitschaft sich damit auseinanderzusetzen größer!
@calli: Danke für den Link. Der wird doch sicher von build zu build ein anderer sein?!
Du hast schon recht mit der Höflichkeit, aber die Fehlerliste ist so lang das ich das Hauptberuflich machen müsste. Für lau?
Wärest du so nett den Link zur Wunschliste zu erneuern falls sich der ändert? Oder wie finde ich den selber?
Danke!
Im russischen Forum: https://www.mql5.com/ru/forum/general
Das aktuelle Thema zum Build ist oben festgeklebt (schaut aus, wie wenn es mit Hobit anfängt;):
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
Irgendwann wird es durch die nächste Version ersetzt werden.
Ist doch ein gutes Zeichen, dass die update-Welle mit 1930 vor dem zweiten Weltkrieg begann und mittlerweile weit in der Zukunft angekommen ist und das (vorläufige) Ende noch nicht erkennbar ist.