Ich bringe meine Local Network Farm für den Tester nicht zum laufen. Was mache ich falsch? - Seite 4
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Nach dem Start sieht das Ende des Logs folgendermaßen aus:
Nach 20 Minuten sieht es dann immer noch so aus. Keine Änderung.
Bin mir nicht ganz sicher was Du mit der Frage "Läuft der EA im visuellen Modus?" meinst. Normalerweise läuft die Optimierung ja nicht im visuellen Modus und der "Metatester64" sollte komplett unabhängig vom Terminal ausführbar sein. In der Anleitung zum Metatester64 steht sogar, dass er ohne den Metatrader installiert werden kann.
Ich habe aber mal getestet ob der visuelle Modus auf dem Rechner 2 (= Virtuelle Maschine) funktioniert. Läuft ohne Probleme.
Ich habe keine Idee. Es scheint aber, dass die Farm kriegt eine Aufgabe (EA) und wartet dann, oder wartet der EA? Versuch halt verschiedene Szenarien: Durchlauf und dann Optimierung nur auf dem lokalen PC. Verschiedene Modi: nur Eröffnung, OHLC, ...
Nimm einen EA aus den Besipielen \Experts\Examples\ und versuch den durch die Farm zu optimieren ...
Lies das vielleicht (noch einmal): https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/algotrading/strategy_optimization#farmUnd prüf das noch einmal: https://www.mql5.com/en/forum/378527#comment_25571024
Hallo Zusammen,
vielen Dank an sämtliche Vorredner. Leider bringe ich bei mir die Agenten im lokalen Netzwerk nicht ins laufen. Der Betrieb der Agenten im Cloud-Netzwerk funktioniert einwandfrei.
Rechner 1: Notebook Windows 10, 64 Bit = Entwicklungsrechner
Rechner 2: PC Windows 10, 64 Bit Virtuelle Maschine (Hyper-V) = Zusätzliche Kapazitäten beim Testen
Wie kommst du darauf das deine Agenten in der Cloud funktionieren?
Im Status steht "Nicht verbunden" und "0" Durchläufe.
Dazu ein Hinweis, pro Core ein Agent installieren. Nicht händisch erhöhen.
Ich meine das die Agenten für die Cloud in einer virtuellen Umgebung nicht funktionieren.
Port 433 muss offen sein in alle Richtungen. Darüber kommunizieren Agenten und Terminal.
Wie kommst du darauf das deine Agenten in der Cloud funktionieren?
Im Status steht "Nicht verbunden" und "0" Durchläufe.
Dazu ein Hinweis, pro Core ein Agent installieren. Nicht händisch erhöhen.
Ich meine das die Agenten für die Cloud in einer virtuellen Umgebung nicht funktionieren.
Port 433 muss offen sein in alle Richtungen. Darüber kommunizieren Agenten und Terminal.
Suche mal nach den Log Dateien von den Agenten
Schema DATUM.LOG
Beispiel heute 20211113.log
Die mal posten, eine reicht.
Soweit ich das verstanden habe funktioniert die verteilte Optimierung in 'Generationen' oder 'Epochen'. Der Strategy Tester verteilt zu Beginn einer Generation oder Epoche versch. Aufgaben an die Agenten von denen der Tester weiß - dann rechnen die, bis alle fertig sind. Aus den Ergebnissen werden dann wieder die neuen Aufgaben an die Agenten verteilt. Das vermute ich aus den Beobachtungen des Strategy Testers - sicher ist das nicht, aber wenn es so ist, muss man immer warten bis eine Epoche 'zu Ende gedacht' ist. Ich denke der Status gibt an, zu wie viel % die Aufgabe bereist fertig gedacht ist.
Hier der Log eines Agenten benutzt aus der Cloud - ich denke lokal sieht das ähnlich aus (meine letzten Logs sind wohl wegen der rasanten Folge der Terminal-Updates leer)
Ich habe eine CPU mit 6 Kernen mit je 2 Threads: Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz
Zuerst habe ich auch gedacht, wenn MTQ Kerne schreibt meinen sie Kerne aber sie meinten virtuelle Kerne :)
Bei mir werden diese 12 Agenten nur Local gefunden. Wenn ich versuche diese dann als Dienst im Netz anzubieten, werden leider nur
6 Ageten hinzugefügt.
Gleiches Verhalten habe ich bei einem zweiten PC, welchen ich erfolgrich in das Local Network einbinden konnte. Der hat eigentlich 4 Cores (2 Kerne und 2 Thredas), aber ich kann auch hier leider nur 2 Kerne einbinden.
Wie ist da Eure Erfahrung?
Danke und viele Grüße
Ist es noch so wie oben beschrieben, dass ich im Local Network eine CPU mit 6 Kernen und 2 Threads 12 Agenten hinzufügen kann?
Bei mir werden diese 12 Agenten nur Local gefunden. Wenn ich versuche diese dann als Dienst im Netz anzubieten, werden leider nur
6 Ageten hinzugefügt.
Gleiches Verhalten habe ich bei einem zweiten PC, welchen ich erfolgrich in das Local Network einbinden konnte. Der hat eigentlich 4 Cores (2 Kerne und 2 Thredas), aber ich kann auch hier leider nur 2 Kerne einbinden.
Wie ist da Eure Erfahrung?
Danke und viele Grüße
Der Cloud werden nur physikalische Kerne zur Verfügung gestellt bzw. akzeptiert, nicht die 'doppelten' des Hyperthreading, lokal können alle verwendet belegt werden.
@Otto Pauser
I had the same problem and figured out why it didn't work: If using the Network Farm if it fails, you will see an error message in the journal saying that the debug version of your program is only used by your own agents can be used, but not from a local network farm or the cloud. The problem is that when you write your program and a make a change and then click on Debug in the editor, the code is compiled, but only as a debug version, and this can obviously only tested on your own PC. Only when you press the Compile Butten will a compiled version be your Program created, which can then be tested correctly. So you have to open your program again in the editor and compile it, then the Restart Strategy Tester and then suddenly it works.
Really stupid feature of the strategy tester, but I hope I could help, just it's a shame you asked the question 1 year ago. Child rules
That information helped me get mine going! Thank you! When you said debug, I remembered that the strategy tester ran the "executable". I closed MetaEditor and found the EA in the Navigator, right clicked and selected "Test" then "Start", my secondary computer fired up! Now to dig a few more boxes out of storage and start installing Ubuntu!