Ich bringe meine Local Network Farm für den Tester nicht zum laufen. Was mache ich falsch? - Seite 2
Ich habe noch ein bisschen gesucht und dies gefunden - ohne Garantie:
https://www.mql5.com/en/forum/76797#comment_2907013
https://www.mql5.com/en/forum/262081
https://www.mql5.com/en/forum/190679/page2#comment_6340236
Das sind interessante Hinweise. Werde das Problem von Windows 10 Seite her angehen. Firewall Einstellung etc.
Danke Calli, bist ein super Mod! (muss auch mal wieder gesagt werden)
Ich hab die Firewall Einstellung geändert, jetzt wird im 'Scan network' der andere Rechner erkannt. Ist schon mal was. Fallt mir dabei auf, der ist ja eine alte Schnecke!
An den Ports hängen die Agents dran. Das kann man in der Eingabeaufforderung(cmd.exe als admin ausführen) mit 'netstat -banvo' überprüfen.
Es geht aber trotzdem noch nicht, die agents springen auf 'not used' und der Haken 'Use Local Network Farm' ist weg. Nachträgliches anhaken bringt nix.
Langsam denke ich an einen Softwarefehler.
Ich glaub ich kauf mir eine Ryzen Threadripper mit 32 cores, da geht dann die Post ab!
@Otto Pauser
Ich hatte das selbe Problem und habe herausgefunden warum es nicht funktioniert:
Wenn das benutzen der Network Farm fehlschlägt wirst du im Journal eine Fehlermeldung sehen, die sagt, dass die Debug version deines Programms nur von deinen eigenen Agenten nutzbar ist, nicht aber von einer local network farm oder der Cloud.
Das Problem ist, dass, wenn du dein Programm schreibst und eine änderung machst, und dann auf Debuggen im Editor klickst, der Code zwar kompilliert wird, aber nur als eine Debug version, und diese kann offensichtlich nur auf deinem eigenen PC getestet werden. Nur wenn du auf den Kompile Butten drückst wird eine Kompillierte Version deinen Programms erstellt, die dann richtig getestet werden kann. Du musst also dein Programm nochmal im Editor öffnen und kompilieren, dann den Strategy Tester neu starten, und dann geht es plötzlich.
Wirklich dumme Eigenschaft des Strategy Testers, aber ich hoffe ich konnte helfen, nur schade, dass du die Frage vor 1 Jahr schon gestellt hast.
Liebe Grüße
Hast Du mal die Nachrichten gelesen im Journal des Testers?
Ich bin am Testen und sehe Gespenster - will sie gerade melden.
Ich gebe der Optimierung vor TF a) m12 - m20 und b) m6-m2:
und in den ersten Ergebnissen sehe ich für b: current (wäre m20) H6 , m10, m12, ... ???
Vielleicht träume ich nur schlecht :(
Da ich dazu kein neues Thema aufmachen will, weil es sich um was Ähnliches handelt:
Ich teste mit meinem Rechner zuhause - habe aber noch einen VPN-Server per Remote Desktop zur Verfügung, dessen Kerne ich ebenfalls gerne in meinen heimischen Strategietester einbinden würde. Ist das überhaupt möglich? Wäre ja kein lokales Netzwerk... Hat jemand Erfahrung mit sowas?