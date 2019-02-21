failed modify buy 0.00 sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.09905, tp: 1.10125 [Invalid parameters] Was tun?

Bekomme bei 1-2 ausgeführten PendingOrders (wenn der kurs radikal in die Höhe schiesst, scheint zumindest so) diesen retcode:

2019.02.17 21:29:58.078    2016.03.10 16:00:06   failed modify  buy 0.00  sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.09905, tp: 1.10125 [Invalid parameters]

Stelle bereits sicher,dass ein SL&TP bereits da sind mit:

if (SL>0.10000 && (TP>0.10000)

Stop & FreezeLevel sind 0 bei diesem Symbol..

Jmd nh idee was ich machen kann? 

void Trail(long ticket){

double NewTP,NewSL;
//===========================================================(TRAILS)

//===========================================================Long

if (PositionSelectByTicket(ticket)&& PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==MagicNummer)//CHECKEN OB AUF IST
   {
      double    Ask    = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK),
                 TP    = PositionGetDouble(POSITION_TP),
          OpenPrice    =PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),
                 SL    = PositionGetDouble(POSITION_SL);

      bool   SL_SetzenLong=false,TP_SetzenLong=false,StopsSetzen=false;

//Stops gesetzt und noch nicht geschlossen ?
if (SL>0.10000 && (TP>0.10000) && HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME)==0) {
   
//Wenn Ask den bei 90% des TakeProfits angelangt ist...
if (NormalizeDouble((TP-OpenPrice)*siglongModify,_Digits) <= NormalizeDouble(Ask  - OpenPrice,_Digits)){
Print(PositionGetInteger(POSITION_TYPE),"!!");
  
        //Setze neuen StopLoss && alten Takeprofit
       stoplvl=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)*_Point;
       if (Ask-StepLongSL>SL) { 
       Print(stoplvl);
        
        MqlTradeRequest ModifySlLongrequest={0};
        MqlTradeResult ModifySlLongresult;   
        
         ModifySlLongrequest.action= TRADE_ACTION_SLTP;;
         ModifySlLongrequest.position =ticket;
         ModifySlLongrequest.sl = Ask-StepLongSL;
         ModifySlLongrequest.tp = TP;
         ModifySlLongrequest.deviation=deviationPending;
          //ModifySlLongrequest.price=
         // ModifySlLongrequest.deviation=deviation;
        
        SL_SetzenLong = OrderSend(ModifySlLongrequest,ModifySlLongresult);
        
        //Wenn neuer StopLoss erfolgreich gesetzt wurde, darf ein neuer TakeProfit gesetzt werden (sonst würde der SL bei Fehlern unten bleiben
        if (ModifySlLongresult.retcode==TRADE_RETCODE_DONE||ModifySlLongresult.retcode==TRADE_RETCODE_PLACED)
                           {  //Print("Trade Placed");   
                           
                              NewTP=TP+StepLongTP;
                              NewSL=PositionGetDouble(POSITION_SL);
                              if(NewTP>TP)
                                 {
                                   MqlTradeRequest ModifyTpLongrequest={0};
                                   MqlTradeResult  ModifyTpLongresult;   
                                   
                                    ModifyTpLongrequest.action= TRADE_ACTION_SLTP;;
                                    ModifyTpLongrequest.position =ticket;
                                    ModifyTpLongrequest.sl = NewSL;
                                    ModifyTpLongrequest.tp = NewTP;
                                    ModifyTpLongrequest.deviation=deviationPending;
                                     //ModifySlLongrequest.price=
                                    // ModifySlLongrequest.deviation=deviation;
                                   
                                   TP_SetzenLong = OrderSend(ModifyTpLongrequest,ModifyTpLongresult);
                                 
                                 if (ModifyTpLongresult.retcode==TRADE_RETCODE_DONE||ModifyTpLongresult.retcode==TRADE_RETCODE_PLACED)
                                          {    
                                             Print("Trade Placed");
                                          }
                                       else
                                          {
                                             Print ("Trade Not Placed. Error Code ", ModifyTpLongresult.retcode);
                                          }
                                  }
                              
                              }
                           else
                              {
                                 Print ("Trade Not Placed. Error Code ", ModifySlLongresult.retcode);
                              }
                            
            }
        }
}
 

Ganz verstehe ich das Szenario nicht, aber wenn der Kurs plötzlich nach oben (unten) schießt, dann ist er vielleicht plötzlich über dem TP (oder unter dem SL)?

Also mach Dir komplette Ausdrücke mit den aktuellen Bid und Ask.

 
Bayne:

Bekomme bei 1-2 ausgeführten PendingOrders (wenn der kurs radikal in die Höhe schiesst, scheint zumindest so) diesen retcode:

2019.02.17 21:29:58.078    2016.03.10 16:00:06   failed modify  buy 0.00  sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.09905, tp: 1.10125 [Invalid parameters]

Stelle bereits sicher,dass ein SL&TP bereits da sind mit:

Stop & FreezeLevel sind 0 bei diesem Symbol..

Jmd nh idee was ich machen kann?


Da steht, das du beim modify eine Lotsize von 0,00 nicht ändern kannst. 

Du musst auch die Lot in die modify einbinden, es reicht zu sagen, das die neue Lotsize die alte Lotsize ist


ModifyTpLongrequest.volume = GositionGetDouble(POSITION_VOLUME);

(ungetestet)

 
amando:


Da steht, das du beim modify eine Lotsize von 0,00 nicht ändern kannst. 

Du musst auch die Lot in die modify einbinden, es reicht zu sagen, das die neue Lotsize die alte Lotsize ist


(ungetestet)

Um dies richtige Antwort noch zu verbessern kannst du auch die Size komplett weglassen.

Siehe hier ->https://www.mql5.com/de/docs/standardlibrary/tradeclasses/ctrade/ctradeordermodify

Christian:

Um dies richtige Antwort noch zu verbessern kannst du auch die Size komplett weglassen.

Siehe hier ->https://www.mql5.com/de/docs/standardlibrary/tradeclasses/ctrade/ctradeordermodify

Ich korregiere mich . Die Order war ja schon ausgeführt also PositionModify

https://www.mql5.com/de/docs/standardlibrary/tradeclasses/ctrade/ctradepositionmodify

Gerade alle preise printen lassen


Hier ein Beispiel(kompletter Journalverlauf der Position)

2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   deal #15 sell 0.01 EURUSD Tickstory at 1.08990 done (based on order #31)
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   deal performed [#15 sell 0.01 EURUSD Tickstory at 1.08990]
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   order performed sell 0.01 at 1.08990 [#31 sell 0.01 EURUSD Tickstory at 1.08990]
2019.02.18 14:59:39.888    2016.03.03 14:00:19   failed modify  buy 0.00  sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.08791, tp: 1.08990 [Invalid parameters]


(im Fenster Operationen findet sich kein einziger eintrag für diese Order, auf #30 folgt sofort #32)

in der Historie steht nur, dass diese Sell Order bei 1.08990 als in den Take Profit reingelaufen ist.


Die Order davor ist eine BuyStop (das Chartbild zeigt, dass diese genau dort endet, wo besagte Sell Order geöffnet wird, also gehe ich davon aus, dass mit "Sell" oben die Auflösung der BuyStop Order gemeint ist)

Wenn dem so ist, ist dass der Verlauf 

2019.02.18 14:59:39.818    2016.03.03 12:00:18   order [#30 buy stop 0.01 EURUSD Tickstory at 1.08790] triggered
2019.02.18 14:59:39.818    2016.03.03 12:00:18   deal #14 buy 0.01 EURUSD Tickstory at 1.08790 done (based on order #30)
2019.02.18 14:59:39.818    2016.03.03 12:00:18   deal performed [#14 buy 0.01 EURUSD Tickstory at 1.08790]
2019.02.18 14:59:39.818    2016.03.03 12:00:18   order performed buy 0.01 at 1.08790 [#30 buy stop 0.01 EURUSD Tickstory at 1.08790]

[...]


2019.02.18 14:59:39.883    2016.03.03 14:00:16   1.087==SL,NR1 (BUY)&& Ask==1.08977ticket==30
2019.02.18 14:59:39.883    2016.03.03 14:00:16   1.0899==TP,NR1 (BUY)&& Ask==1.08977ticket==30
2019.02.18 14:59:39.883    2016.03.03 14:00:16   position modified [#30 buy 0.01 EURUSD Tickstory 1.08790 sl: 1.08777 tp: 1.08990]
2019.02.18 14:59:39.884    2016.03.03 14:00:16   1.087==SL,NR2 (BUY)&& Ask==1.08977ticket==30
2019.02.18 14:59:39.884    2016.03.03 14:00:16   1.0899==TP,NR2 (BUY)&& Ask==1.08977ticket==30
2019.02.18 14:59:39.885    2016.03.03 14:00:19   1.08777==SL,NR1 (BUY)&& Ask==1.08978ticket==30
2019.02.18 14:59:39.886    2016.03.03 14:00:19   1.0899==TP,NR1 (BUY)&& Ask==1.08978ticket==30
2019.02.18 14:59:39.886    2016.03.03 14:00:19   position modified [#30 buy 0.01 EURUSD Tickstory 1.08790 sl: 1.08778 tp: 1.08990]
2019.02.18 14:59:39.886    2016.03.03 14:00:19   1.08777==SL,NR2 (BUY)&& Ask==1.08979ticket==30
2019.02.18 14:59:39.886    2016.03.03 14:00:19   1.0899==TP,NR2 (BUY)&& Ask==1.08979ticket==30
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   position modified [#30 buy 0.01 EURUSD Tickstory 1.08790 sl: 1.08787 tp: 1.08990]
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   1.08786==SL,NR2 (BUY)&& Ask==1.08988ticket==30
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   1.0899==TP,NR2 (BUY)&& Ask==1.08988ticket==30
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   1.08787==SL,NR1 (BUY)&& Ask==1.08989ticket==30
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   1.0899==TP,NR1 (BUY)&& Ask==1.08989ticket==30
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   position modified [#30 buy 0.01 EURUSD Tickstory 1.08790 sl: 1.08789 tp: 1.08990]
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   1.08787==SL,NR2 (BUY)&& Ask==1.08989ticket==30
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   1.0899==TP,NR2 (BUY)&& Ask==1.08989ticket==30
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   1.08789==SL,NR1 (BUY)&& Ask==1.0899ticket==30
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   1.0899==TP,NR1 (BUY)&& Ask==1.0899ticket==30
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   position modified [#30 buy 0.01 EURUSD Tickstory 1.08790 sl: 1.08790 tp: 1.08990]
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   1.08789==SL,NR2 (BUY)&& Ask==1.08991ticket==30
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   1.0899==TP,NR2 (BUY)&& Ask==1.08991ticket==30
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   1.0879==SL,NR1 (BUY)&& Ask==1.08991ticket==30
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   1.0899==TP,NR1 (BUY)&& Ask==1.08991ticket==30
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   take profit triggered #30 buy 0.01 EURUSD Tickstory 1.08790 sl: 1.08790 tp: 1.08990 [#31 sell 0.01 EURUSD Tickstory at 1.08990]
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   deal #15 sell 0.01 EURUSD Tickstory at 1.08990 done (based on order #31)
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   deal performed [#15 sell 0.01 EURUSD Tickstory at 1.08990]
2019.02.18 14:59:39.887    2016.03.03 14:00:19   order performed sell 0.01 at 1.08990 [#31 sell 0.01 EURUSD Tickstory at 1.08990]
2019.02.18 14:59:39.888    2016.03.03 14:00:19   failed modify  buy 0.00  sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.08791, tp: 1.08990 [Invalid parameters]
2019.02.18 14:59:39.888    2016.03.03 14:00:19   1.0879==SL,NR2 (BUY)&& Ask==1.08992ticket==30
2019.02.18 14:59:39.888    2016.03.03 14:00:19   1.0899==TP,NR2 (BUY)&& Ask==1.08992ticket==30

danach hört man gar nichts mehr von der Order...

demnach ließe sich auch etwas im Operations Fenster finden:





Hier das Chartbild: (oben links sind die letzten Distanzen von Modify Signal (0,0018), von Jetzigem Preis (0,00165), und von TakeProfit (0.002) zum Eröffnugspreis der Position angegeben)

 (da die Order geschlossen ist, bleibt der Comment bis zur nächsten Sell Order so...)

interessant ist jedoch auch, dass ich diese werte als comment nur im Falle einer SellPosition ausgeben lassen habe

(Hat sich also die BuyStop in eine SellPosition verwandelt?)

Hier das ChartBild, oben Links im Komment sind die Distancen zum Eröffnungpreis der SellPosition ausgegeben

Woran kann das Liegen?

 
Christian:

Ich korregiere mich . Die Order war ja schon ausgeführt also PositionModify

https://www.mql5.com/de/docs/standardlibrary/tradeclasses/ctrade/ctradepositionmodify

gerade getestet, ändert leider nichts :( und im Trade.mql ist auch nichts von der Lotsize zu finden,


liegt also an etwas anderem
 

Wenn ich den Retcode ausgebe bei dem Hauptfehler:

2019.02.18 16:26:52.518    2016.02.26 16:00:10   1.09637==TP,NR0 (SELL)&& Bid==1.09672ticket==25
2019.02.18 16:28:30.864    2016.05.11 16:00:21   failed modify  buy 0.00  sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.14042, tp: 1.14248 [Invalid parameters]
2019.02.18 16:28:30.864    2016.05.11 16:00:21   3


Weiterer Fehler (speziell beim Short Trail) er kommt folgender Zeile Vorbei (Print gibt auch nichts anderes mehr als die gleiche stelle aus):

(ist der Code für das signal: wenn der Bid 90% des TP erreicht hat
  //AB HIER Kommt der Code nicht durch!!
      if (NormalizeDouble((OpenPrice-TP)*sigshortModify,_Digits)<=NormalizeDouble(OpenPrice-Bid,_Digits)){


kompletter code:

if (PositionSelectByTicket(ticket)  && PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_SELL && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==MagicNummer )//CHECKKEN OB AUF IST
   {
 
   
 double       Bid    =  SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID),
               TP    =  PositionGetDouble(POSITION_TP),
         OpenPrice   =  PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),
               SL    =  PositionGetDouble(POSITION_SL);
 bool SL_SetzenShort=false,TP_SetzenShort=false,StopsSetzen=false;

   
  if (SL!=0.0 && TP!=0.0 &&HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME)==0)
      {

       //Prints zum Checken wo der Code weiter kommt (Die nummer nach dem SL/TP "NR0, NR1, NR2, NR3, NR4 
       Print(PositionGetDouble(POSITION_SL),"==SL,NR0 (SELL) Bid==",SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID),"ticket==",ticket);
       Print(PositionGetDouble(POSITION_TP),"==TP,NR0 (SELL)&& Bid==",SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID),"ticket==",ticket);
       Comment("Sig==",NormalizeDouble((OpenPrice-TP)*sigshortModify,_Digits),"Current==",NormalizeDouble(OpenPrice-Bid,_Digits),"TP==",NormalizeDouble(OpenPrice-PositionGetDouble(POSITION_TP),_Digits));
  
  //AB HIER Kommt der Code nicht durch!!
      if (NormalizeDouble((OpenPrice-TP)*sigshortModify,_Digits)<=NormalizeDouble(OpenPrice-Bid,_Digits)){
            

            
            if (Bid+StepShortSL<SL) 
               {
               //Prints zum Checken wo der Code weiter kommt (Die nummer nach dem SL/TP "NR0, NR1, NR2, NR3, NR4
                Print(PositionGetDouble(POSITION_SL),"==SL,NR1 (SELL) Bid==",SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID),"ticket==",ticket);
                Print(PositionGetDouble(POSITION_TP),"==TP,NR1 (SELL)&& Bid==",SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID),"ticket==",ticket);
               
              //Modifikation
              MqlTradeRequest ModifySlShortrequest={0};
              MqlTradeResult ModifySlShortresult;  
              
               ModifySlShortrequest.action= TRADE_ACTION_SLTP;;
               ModifySlShortrequest.position =ticket;
               ModifySlShortrequest.sl = Bid+StepLongSL;
               ModifySlShortrequest.tp = PositionGetDouble(POSITION_TP);
               ModifySlShortrequest.deviation=deviationPending;
               ModifySlShortrequest.volume=inp_Lotsize;

               SL_SetzenShort = OrderSend(ModifySlShortrequest,ModifySlShortresult);

               
                //Prints zum Checken wo der Code weiter kommt (Die nummer nach dem SL/TP "NR0, NR1, NR2, NR3, NR4
               Print(ModifySlShortresult.retcode);
               Print(PositionGetDouble(POSITION_SL),"==SL,NR2 (SELL)&& Bid==",SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID),"ticket==",ticket);
               Print(PositionGetDouble(POSITION_TP),"==TP,NR2 (SELL)&& Bid==",SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID),"ticket==",ticket);

   

               if (((ModifySlShortresult.retcode==TRADE_RETCODE_DONE)&&(ModifySlShortresult.retcode==TRADE_RETCODE_PLACED))||(PositionGetDouble(POSITION_SL)==Bid+StepShortSL))
                           {  //Print("Trade Placed");
                              //NewSL=PositionGetDouble(POSITION_SL);//Bid+StepShortSL;
                              NewTP=TP-StepShortTP;
                              
                              if (NewTP<TP)
                               {
                               //Prints zum Checken wo der Code weiter kommt (Die nummer nach dem SL/TP "NR0, NR1, NR2, NR3, NR4
                               Print(PositionGetDouble(POSITION_SL),"==SL,NR3 (SELL)&& Bid==",SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID),"ticket==",ticket);
                              Print(PositionGetDouble(POSITION_TP),"==TP,NR3 (SELL)&& Bid==",SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID),"ticket==",ticket); 

                                //Modifikation
                                 MqlTradeRequest ModifyTpShortrequest={0};
                                 MqlTradeResult ModifyTpShortresult;  
                                 
                                 ModifyTpShortrequest.action= TRADE_ACTION_SLTP;;
                                 ModifyTpShortrequest.position =ticket;
                                 ModifyTpShortrequest.sl = PositionGetDouble(POSITION_SL);
                                 ModifyTpShortrequest.tp = NewTP;
                                 ModifyTpShortrequest.deviation= deviationPending;
                                 ModifyTpShortrequest.volume=inp_Lotsize;
                                 
                                 TP_SetzenShort= OrderSend(ModifyTpShortrequest,ModifyTpShortresult);

                                 
                                  //Prints zum Checken wo der Code weiter kommt (Die nummer nach dem SL/TP "NR0, NR1, NR2, NR3, NR4
                                 Print(ModifyTpShortresult.retcode);
                                 Print(PositionGetDouble(POSITION_SL),"==SL,NR4 (SELL)&& Bid==",SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID),"ticket==",ticket);
                                 Print(PositionGetDouble(POSITION_TP),"==TP,NR4 (SELL)&& Bid==",SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID),"ticket==",ticket);
                                 
                                      
                                  }
                              
                           }
                        
                           
               
                  }
                  
                } 
            }
            }
            
      }
}/*
 

Du musst immer aufpassen über was geredet wird

mql5 unterscheidet zwischen orders, positionen und deals


Modifizieren kannst du orders und deals

jenachdem ob du dich im hedge oder netting modus befindest kannst du eine oder mehrere positionen haben

orderd kannst du unendlich haben


wenn du im netting modus bist, dann ist eine buystoporder der stoploss einer sell order bei gleicher lotsize

eine buylimit ist der take profit einer sellorder bei gleicher lotsize

wenn jetzt der stoploss und die buystop gleich ist kann ich dir nicht sagen was zuerst passiert oder ob dann eine gegenposition aufgebaut wird. Arbeite nur im heding modus

 
Wie kann ich den Modus ändern?
 
Bayne:

gerade getestet, ändert leider nichts :( und im Trade.mql ist auch nichts von der Lotsize zu finden,


liegt also an etwas anderem

Und warum möchtest du das Rad neu erfinden ?

Du machst was falsch oder verstehst noch nicht die OrderSend() Funktion

Die Request Actions für SL/TP ändern sich bei Order und Position !

Nutze doch die Beispiele .

Immer das Rad neu erfinden macht wenig Sinn und Spass.

https://www.mql5.com/de/docs/constants/tradingconstants/enum_trade_request_actions

Auf jeden Fall sind deine Parameter im Request falsch. Sagt auch die Fehlermeldung.

ModifyTpShortrequest.volume=inp_Lotsize;???

Nutze den Debugger für sowas .

Breakpoint in Abfrage für den Returncode. Bei Fehler guckst du dir die komplette 

ModifySlShortrequest

Struktur an .

Und eine Bitte :

Erst ein Problem Lösen dann das nächste

