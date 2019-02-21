failed modify buy 0.00 sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.09905, tp: 1.10125 [Invalid parameters] Was tun? - Seite 4

Dein Konto ist auch noch falsch .

Du hast ein NETTING konto. Dort werden alle orders auf EINE Position pro Symbol gepackt.


Beispiel:

Sell 0.01

Sell 0.01

Sell 0.01


= Sell 0.03

Wenn du jetzt ein Buy 0.01 machst

= Sell 0.02

ok ?

Dein Code ist für ein HEDGE Konto gebaut weil du mit Tickets arbeitest.

Prüfe das mal.

 
Bayne:

Läuft also direkt in den TP rein (Bevor sie modifiziert werden kann?) ... Kann man da gar nichts machen? (ausser dem signal mehr spielraum geben)


Genau so ist es ...gib mehr Spielraum oder setzte die Order gleich mit weiterem TP beim Eröffnen

 
Bayne:


ok dann hab ich mich geirrt, passt

Morgen gehts weiter

 
Gibts noch Probleme mit dem EA bayne ?
