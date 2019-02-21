failed modify buy 0.00 sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.09905, tp: 1.10125 [Invalid parameters] Was tun? - Seite 3

Ändere alle MqlTradeRequest in eine mit korrekter initializierung


MqlTradeRequest requestname = {0};


Bei TradeAction_SLTP nimm Deviation raus


        StopsShortrequest.action= TRADE_ACTION_SLTP;;
               StopsShortrequest.position =ticket;
               StopsShortrequest.tp = OpenPrice+tpDistLong;
               StopsShortrequest.sl = OpenPrice-slDistShort;
            //   StopsShortrequest.deviation=deviationPending;
              
 

Wieder ein Berechnungsfehler

Stop ist tiefer als die Sell Position


 

Hier ist das Beispiel was passiert bei falscher Initialisierung

Amando : Für dich auch , du hattest öfters solche Werte



 

Ich denke du hast genug zu tun Bayne.


Berichte was noch schief läuft.

 

Der Modifyfehler vom Anfang will leider immernoch nicht weggehen: (hier ein screenshot)

(noch nicht auf dem screenshot zu sehen, danach steht: "Trade not placed. Ordersend error 3"


 

Du musst auch gucken(zeigen) was er für eine Position ändern möchte.

So wie auf dem Shot


 

Sehe schon SL ist zu tief


 

Hier zu Fall 1

 
Christian:

Sehe schon SL ist zu tief


Ist eine Buy Position, gibt es da "zu tief"?
 

so siehts sofort nach positionsöffnung aus:




Hier eins mit Zoom

Läuft also direkt in den TP rein (Bevor sie modifiziert werden kann?) ... Kann man da gar nichts machen? (ausser dem signal mehr spielraum geben)


