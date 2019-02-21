failed modify buy 0.00 sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.09905, tp: 1.10125 [Invalid parameters] Was tun? - Seite 3
Ändere alle MqlTradeRequest in eine mit korrekter initializierung
Bei TradeAction_SLTP nimm Deviation raus
Wieder ein Berechnungsfehler
Stop ist tiefer als die Sell Position
Hier ist das Beispiel was passiert bei falscher Initialisierung
Amando : Für dich auch , du hattest öfters solche Werte
Ich denke du hast genug zu tun Bayne.
Berichte was noch schief läuft.
Der Modifyfehler vom Anfang will leider immernoch nicht weggehen: (hier ein screenshot)
(noch nicht auf dem screenshot zu sehen, danach steht: "Trade not placed. Ordersend error 3"
Du musst auch gucken(zeigen) was er für eine Position ändern möchte.
So wie auf dem Shot
Sehe schon SL ist zu tief
Hier zu Fall 1
so siehts sofort nach positionsöffnung aus:
Hier eins mit Zoom
Läuft also direkt in den TP rein (Bevor sie modifiziert werden kann?) ... Kann man da gar nichts machen? (ausser dem signal mehr spielraum geben)