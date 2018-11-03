Opensource EA. Die Übersetzung in MQL 5 ist erforderlich - Seite 2
Das Update ist fertig. Der Berater ist als Referenz verfügbar. Lesen Sie die Instruktion, dort Informationen über neue Punkte in der Arbeit des Beraters.Bei Testproblemen. Der Berater verschmilzt :) Das Testen ist sehr lang. Wir müssen lernen, wie man optimiert, ich bin bis zu diesem Punkt im Großen und Ganzen nicht im Wissen.
Und wo kann man das ganze runterladen um es zu testen?
@Calli: Falls das nur versteckte Werbung ist, schmeiss den Typen bitte raus.
LG Otto
Es ist kein kommerzielles Produkt, hinter dem Link (Update) kann sich jeder den MQL-code herunterladen - insofern habe ich nichts einzuwenden.
Wenn sein Deutsch nicht so gut ist, liegt das wohl eher an Google-Translate oder so etwas.
Ich verstehe nicht, welche Art von Werbung ich habe. Ja, Google Übersetzer. In der Datei können Sie die deutsche Version mit der richtigen Übersetzung bearbeiten und an mich senden - ich werde sie in den Advisor-Ordner hochladen.
Bei großen Einlagen macht der Berater gute Arbeit. Wir brauchen Optimierung. Finde die Einstellungen.
EURUSD
Deposit 200 EURO
Optimization Test BJH Trading
01.02.2018 - 01.05.2018 (3 Month)
9 EA PROFIT 69.46
55 1.22 1.26 35.42 13.51% 0.00000000 TakeProfit=2 Step=10 Risk=3 Value=60 DepositSavingPercent=30 DS_ReverseStep=3 DS_CountReverse_max_15=3 DS_PaymentsSize=7 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111
10 EA PROFIT 177.35 Einstellungen werden durch Gewinn bestätigt.
105 1.40 1.69 251.43 58.05% 0.00000000 TakeProfit=2 Step=10 Risk=1 Value=10 DepositSavingPercent=5 DS_ReverseStep=1 DS_CountReverse_max_15=2 DS_PaymentsSize=9 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111
11 EA PROFIT 59.77
25 1.33 2.39 76.20 30.73% 0.00000000 TakeProfit=4 Step=30 Risk=2 Value=50 DepositSavingPercent=20 DS_ReverseStep=1 DS_CountReverse_max_15=3 DS_PaymentsSize=8 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111
15 EA PROFIT 150.56
55 1.39 2.74 59.67 25.66% 0.00000000 TakeProfit=5 Step=10 Risk=3 Value=40 DepositSavingPercent=30 DS_ReverseStep=1 DS_CountReverse_max_15=2 DS_PaymentsSize=5 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111
GBPUSD
Deposit 200 EURO
Optimization Test BJH Trading
01.02.2018 - 01.05.2018 (3 Month)
2 EA PROFIT 128.77
101 1.12 1.27 510.89 63.90% 0.00000000 TakeProfit=2 Step=10 Risk=3 Value=60 DepositSavingPercent=20 DS_ReverseStep=2 DS_CountReverse_max_15=1 DS_PaymentsSize=5 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111
4 EA PROFIT 174.46 Einstellungen werden durch Gewinn bestätigt.
59 1.49 2.96 167.97 37.61% 0.00000000 TakeProfit=3 Step=10 Risk=1 Value=70 DepositSavingPercent=15 DS_ReverseStep=1 DS_CountReverse_max_15=2 DS_PaymentsSize=8 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111
5 EA PROFIT 36.20
35 1.27 1.03 138.63 43.18% 0.00000000 TakeProfit=1 Step=10 Risk=1 Value=100 DepositSavingPercent=15 DS_ReverseStep=2 DS_CountReverse_max_15=1 DS_PaymentsSize=5 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111
7 EA PROFIT 37.09
15 1.56 2.47 40.99 17.65% 0.00000000 TakeProfit=5 Step=25 Risk=1 Value=60 DepositSavingPercent=20 DS_ReverseStep=1 DS_CountReverse_max_15=1 DS_PaymentsSize=9 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111
8 EA PROFIT 99.51
Wie soll ich den Code runterladen ? Ich komme bis dahin
Das könnte man doch ganz normal im Forum reinstellen.