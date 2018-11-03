Opensource EA. Die Übersetzung in MQL 5 ist erforderlich - Seite 2

Manchmal frage ich mich, wenn ich so etwas sehe, ob die sich die mit den Gesetzmässigkeiten des Marktes auskennen. Zwar gibt es lt. Joe Ross "Daytrading" keinen überkauften und überverkauften Markt mehr, trotzdem würde ich wenn sich der stoch bei 7 mit dem Signal schneidet keine 2 Selltrades öffnen.
 
Ich habe keine Beziehung zum Markt, du hast Recht. Ich bin ein Liebhaber :) Ich schaute auf die Charts und kam zu dem Schluss, dass es eine obere und untere Unterstützungslinie gibt. Aber mit der Zeit durchbricht der Markt sie und der Berater beginnt zu stolpern. Ich habe einen Berater mit ausstehenden Aufträgen gemacht und er verhält sich nicht besonders gut - er hat keine Zeit, Geld zu verdienen, bevor er Geld verliert. Bald wird es innerhalb einer Woche ein Update geben. Abmelden zusätzlich.

Jetzt sehe ich, dass sich der Markt (das Eurodollar-Diagramm) auf und ab bewegt, also funktioniert die überkaufte / überverkaufte Strategie nicht. Aber ich habe ein Schlupfloch in den Einstellungen gefunden - Gegenbestellungen können als Schutz verwendet werden, wenn TakeProfit die Hälfte des Gegenwertes für Step eingibt. Nehmen wir an, wenn TakeProfit 1 Dollar ist, dann Step 20 (das sind 200 Punkte). In diesem Fall ist die Notfallbestellung seltener enthalten.
 

Das Update ist fertig. Der Berater ist als Referenz verfügbar. Lesen Sie die Instruktion, dort Informationen über neue Punkte in der Arbeit des Beraters.

Bei Testproblemen. Der Berater verschmilzt :) Das Testen ist sehr lang. Wir müssen lernen, wie man optimiert, ich bin bis zu diesem Punkt im Großen und Ganzen nicht im Wissen.
 

Und wo kann man das ganze runterladen um es zu testen?

@Calli: Falls das nur versteckte Werbung ist, schmeiss den Typen bitte raus.

LG Otto

 
Es ist kein kommerzielles Produkt, hinter dem Link (Update) kann sich jeder den MQL-code herunterladen - insofern habe ich nichts einzuwenden.

Wenn sein Deutsch nicht so gut ist, liegt das wohl eher an Google-Translate oder so etwas.

 

Ich verstehe nicht, welche Art von Werbung ich habe. Ja, Google Übersetzer. In der Datei können Sie die deutsche Version mit der richtigen Übersetzung bearbeiten und an mich senden - ich werde sie in den Advisor-Ordner hochladen.

Bei großen Einlagen macht der Berater gute Arbeit. Wir brauchen Optimierung. Finde die Einstellungen.

 







EURUSD

Deposit 200 EURO

Optimization Test BJH Trading

01.02.2018 - 01.05.2018 (3 Month)


9 EA PROFIT 69.46

55 1.22 1.26 35.42 13.51% 0.00000000 TakeProfit=2 Step=10 Risk=3 Value=60 DepositSavingPercent=30 DS_ReverseStep=3 DS_CountReverse_max_15=3 DS_PaymentsSize=7 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111

10 EA PROFIT 177.35 Einstellungen werden durch Gewinn bestätigt.

105 1.40 1.69 251.43 58.05% 0.00000000 TakeProfit=2 Step=10 Risk=1 Value=10 DepositSavingPercent=5 DS_ReverseStep=1 DS_CountReverse_max_15=2 DS_PaymentsSize=9 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111


11 EA PROFIT 59.77

25 1.33 2.39 76.20 30.73% 0.00000000 TakeProfit=4 Step=30 Risk=2 Value=50 DepositSavingPercent=20 DS_ReverseStep=1 DS_CountReverse_max_15=3 DS_PaymentsSize=8 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111

15 EA PROFIT 150.56

55 1.39 2.74 59.67 25.66% 0.00000000 TakeProfit=5 Step=10 Risk=3 Value=40 DepositSavingPercent=30 DS_ReverseStep=1 DS_CountReverse_max_15=2 DS_PaymentsSize=5 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111

 



GBPUSD

Deposit 200 EURO

Optimization Test BJH Trading

01.02.2018 - 01.05.2018 (3 Month)


2 EA PROFIT 128.77

101 1.12 1.27 510.89 63.90% 0.00000000 TakeProfit=2 Step=10 Risk=3 Value=60 DepositSavingPercent=20 DS_ReverseStep=2 DS_CountReverse_max_15=1 DS_PaymentsSize=5 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111

4 EA PROFIT 174.46 Einstellungen werden durch Gewinn bestätigt.

59 1.49 2.96 167.97 37.61% 0.00000000 TakeProfit=3 Step=10 Risk=1 Value=70 DepositSavingPercent=15 DS_ReverseStep=1 DS_CountReverse_max_15=2 DS_PaymentsSize=8 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111


5 EA PROFIT 36.20

35 1.27 1.03 138.63 43.18% 0.00000000 TakeProfit=1 Step=10 Risk=1 Value=100 DepositSavingPercent=15 DS_ReverseStep=2 DS_CountReverse_max_15=1 DS_PaymentsSize=5 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111

7 EA PROFIT 37.09

15 1.56 2.47 40.99 17.65% 0.00000000 TakeProfit=5 Step=25 Risk=1 Value=60 DepositSavingPercent=20 DS_ReverseStep=1 DS_CountReverse_max_15=1 DS_PaymentsSize=9 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111

8 EA PROFIT 99.51

22 1.51 4.52 157.93 48.39% 0.00000000 TakeProfit=5 Step=30 Risk=1 Value=80 DepositSavingPercent=15 DS_ReverseStep=3 DS_CountReverse_max_15=2 DS_PaymentsSize=10 TradeCheck=1 PriceLowMA_Buy=1 CorrectionTradeEntry=1 OneOrderTrading=0 PipsTrading=0 StartMoneyOnDeposit=200 FreightPercent=100 Lots=0 SwapAndComissions=1 MaPeriod=100 MaShift=0 AutoChangeStrategy=0 DepositSaving=1 DS_Reverse=1 DS_PaymentsForRisk=1 EmergencyClosurePercent=100 EmergencyRemove=0 Slippage=5 Magic=111
 

Wie soll ich den Code runterladen ? Ich komme bis dahin

Das könnte man doch ganz normal im Forum reinstellen.

 
"Zwei Stockwerke" höher ist alles in der rar-Datei.
