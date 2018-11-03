Opensource EA. Die Übersetzung in MQL 5 ist erforderlich

Wenn es interessant ist, den Handel von 3 Gegenbestellungen an MT4 (Hedge Account) zu übertragen, um 1 Order auf MT5 (Netting Account) zu handeln - willkommen. Anstelle von 3 Positionen öffnen wir durch den Schritt einen neuen Zähler, wo wir in TakeProfit den Verlust der vorherigen gesperrten Position hinzufügen und so weiter, bis das Rennen um den Preis Take Profit erreicht.

BLACKJACK&HOOKERS.rar
  1. Warun hier im deutschen Forum und nicht im russischen?
  2. Alles ist in Russisch nur das pdf gibt's in englisch - warum hier?
 
Wiel hier die besseren Programmierer sind ?!
 
Carl Schreiber:
  1. Warun hier im deutschen Forum und nicht im russischen?
  2. Alles ist in Russisch nur das pdf gibt's in englisch - warum hier?
Ich denke überall sind Programmierer ungefähr gleich. Ich hatte einfach keine Zeit, um MQL5 zu lernen - ich bin mit einer anderen Sache beschäftigt. Vielleicht wird jemand interessiert und wird übertragen. Jetzt werde ich die deutsche Version hinzufügen.
 

Die Übersetzung ist fertig, aber es scheint noch schlimmer zu sein. Probieren Sie es aus. Ich werde Ende April sein, wir werden weiter denken. Vielleicht wird es schon eine fertige Version von MQL 5 geben :)

Beraten Sie einen guten Deutsch-Russisch Übersetzer.

 
Hallo an alle, ich sehe euch hier die Arbeit an der Übersetzung von MQL 5 ist in vollem Gange! :) Bald wird es ein interessantes Update für mt4 geben.
 

Aktualisierungsberater hinzugefügt

1. Autolot für Liebhaber von Risiko wird hinzugefügt, einschließlich bei Pips Handel :)

2. Kleine Optimierung des Programmcodes im Zusammenhang mit dem, was passiert ist.

3. Die Benutzeranweisung wurde bearbeitet.

4. Neue Tests von April bis April für das vergangene Jahr (stark gefallen)

5. Die vorherige Version des Expert Advisors wird unter dem Namen OLD VERSION gespeichert

6. easyTrader hinzugekommen - leicht Advisor für den Handel 1 Warrant für MetaTrader 4 (auf Basis des BJH)


Original / geänderte Dateien, werden Sie immer einen Berater auf Yandex-Laufwerk finden Sie unter: 

https://yadi.sk/d/MyYzRSja3JQVWK


Berater hat keine Erfahrung mit dem echten Handel auf dem Devisenmarkt!

Bitte denken Sie daran, dass der Markt ist unberechenbar und Ihre Präferenzen aus Backtesting- Zitate können nicht zukünftige Erträge versprechen.


Wir danken die Benutzer der Seite MQL5 Gemeinschaft für die aktive Teilnahme an den vielfältigen Aspekten des algorithmischen Handels Adressierung, wobei der Berater, obwohl Handel für Forex eine einfache Strategie, die jedoch aufgrund erworben im Laufe der Zeit, Funktionalität und Open Source, nützlich sein kann.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handel mit ALGO_BLACKJACK & HOOKERS!

 
Ja, das wünschte ich mir auch, daß es eine fertige Vertsion von MQL5 und MT5 gibt!

Kann mit bitte jemand verraten worum es in diesem Fred überhaupt geht?

Ich kann leider mit "Beraten Sie einen guten Deutsch-Russisch Übersetzer." nix anfangen.

 
Ja, die gleiche Hochsprache ist überladen und hier ist es bereits notwendig, ein Experte für die Orientierung in Methoden und Klassen zu sein. Nun, bis MT4 verboten ist, haben wir Zeit.


Es gibt auch die Idee, keine Market Orders zu senden, sondern aufgeschoben, ansonsten ist der Schritt der Eröffnung einer neuen Order von den Einstellungen sehr verschieden, obwohl dies die Stabilität nicht wesentlich beeinflussen wird - eine primitive strategy und sensible gegenüber aggressiver Volatilität gegenüber offenen Positionen.

 
Es hat sich herausgestellt, dass der Berater für ausstehende Aufträge ein Upgrade durchführt, aber es gibt keine offensichtliche Verbesserung im Handel, es gibt eine Idee von der Umkehrung des Notfall-Loses für den Rückzug in die Profitabilität nach dem Drawdown. Es ist interessant, aber es funktioniert immer noch teilweise. Dies wird nicht veröffentlicht.
